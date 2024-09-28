بالمر يدخل التاريخ بعد فوز تشلسي على برايتون برباعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توهج صانع الألعاب الشاب كول بالمر بتسجيل أربعة أهداف ليقود فريقه تشيلسي للفوز على برايتون بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.
باغت برايتون مضيفه بهدف مبكر سجله جورجينيو روتر بعد مرور سبع دقائق من اللقاء الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج.
وأدرك تشيلسي التعادل بهدف بالمر في الدقيقة 21 بعد تمريرة من زميله السنغالي، نيكولاس جاكسون.
وبعد سبع دقائق أضاف بالمر الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة زميله جادون سانشو.
وأضاف بالمر هدفا ثالثا في الدقيقة 31 من ركلة حرة سددها ببراعة في المقص الأيسر، قبل أن ينجح برايتون في تقليص الفارق بهدف ثان سجله كارلوس باليبا في الدقيقة 34.
وأكمل بالمر السوبر هاتريك بهدف رابع سجله في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة بينية متقنة من سانشو.
ودخل بالمر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الممتد على مدار 32 عاما، يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الشوط الأول.
كما أهدى الإنجليزي الدولي الواعد فريقه ثلاث نقاط ثمينة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب ليواصل الصحوة تحت قيادة مدربه إنزو ماريسكا.
في المقابل تجمد رصيد برايتون عند تسع نقاط في المركز الثامن.
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