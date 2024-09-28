بالمر يدخل التاريخ بعد فوز تشلسي على برايتون برباعية

MENAFN - Alghad Newspaper)باغت برايتون مضيفه بهدف مبكر سجله جورجينيو روتر بعد مرور سبع دقائق من اللقاء الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج.وأدرك تشيلسي التعادل بهدف بالمر في الدقيقة 21 بعد تمريرة من زميله السنغالي، نيكولاس جاكسون.وبعد سبع دقائق أضاف بالمر الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة زميله جادون سانشو.وأضاف بالمر هدفا ثالثا في الدقيقة 31 من ركلة حرة سددها ببراعة في المقص الأيسر، قبل أن ينجح برايتون في تقليص الفارق بهدف ثان سجله كارلوس باليبا في الدقيقة 34.

وأكمل بالمر السوبر هاتريك بهدف رابع سجله في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة بينية متقنة من سانشو.



ودخل بالمر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الممتد على مدار 32 عاما، يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الشوط الأول.



كما أهدى الإنجليزي الدولي الواعد فريقه ثلاث نقاط ثمينة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب ليواصل الصحوة تحت قيادة مدربه إنزو ماريسكا.



في المقابل تجمد رصيد برايتون عند تسع نقاط في المركز الثامن.