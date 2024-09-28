حلقة جديدة من مسلسل رحموني والرمثا.. لاعبات الحسين يتذمرن.. اجتماع سلبي بين الاتحاد والثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
جعارة ينضم للحد البحريني
انضم اللاعب الأردني سند جعارة لفريق الحد البحريني لكرةالقدم. ويشرف علىتدريب الفريق المدربالأردني ابراهيم حلمي.
حلقة جديدة من مسلسل "رحموني والرمثا"
فرض المدرب الجزائري مراد رحموني، مبالغ مالية إضافية على صندوق نادي الرمثا، بسبب مماطلة النادي في دفع ما تبقى للمدرب من مستحقات مالية متأخرة، في قضية ماراثونية امتدت منذ عام 2018 تقريبا.
وسبق وأن حضر رحموني إلى الأردن لتدريب الرمثا عام 2018، حيث لم يستمر في عمله إلا أياما معدودات، قبل أن يغادر ويرفع قضية على النادي، نجح في الحصول من خلالها على حوالي 80 ألف يورو.
نادي الرمثا تواصل مع المدرب الجزائري مرات كثيرة، عبر الدكتور ناجح ذيابات الذي تربطه علاقة صداقة مع رحموني، حيث تم تسديد أغلب المبلغ المطلوب، وتبقى 10 آلآف يورو، لم يتم تسديدها حتى الآن ما استدعى فرض غرامة إضافية وصلت إلى حوالي 532 يورو، وهي بدل تأخير في الدفع، ليستمر هذا المسلسل الطويل بين الرمثا والمدرب من دون نهاية حتى الآن.
وقال وكيل أعمال رحموني في اتصال مع "الغد"، أن مماطلة الرمثا في الدفع، تسببت في غرامات إضافية، كاشفا النقاب عن إمهال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرمثا حتى يوم 20 الشهر المقبل، لتسديد المستحقات، أو مواجهة عقوبات إضافية، مشيرا إلى أن الكتب الرسمية ستصل إلى اتحاد الكرة الأردني والرمثا بهذا الشأن.
وكان عدد من محبي وجماهير نادي الرمثا، تمنوا على الإدارة إغلاق هذا الملف، والتفرغ للفريق الذي يبشر بمستقبل زاهر، والفريق القادر على إعادة أمجاد الرمثا.
فشل لقاء الاتحاد و"الثانية" وقرار بتعليق المشاركة بالكأس والدوري
فشل لقاء اتحاد الكرة مع أندية الدرجة الثانية، الذي عقد في مقر الاتحاد، في الخروج بنتائج إيجابية، الأمر الذي لم يحرك ساكنا في الأزمة بين الاتحاد والأندية، بل تسبب في تأزيمها من خلال إعلان تعليق المشاركة بالكأس إلى جانب الدوري.
وشهد مقر الاتحاد يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا ضم مسؤولي اتحاد الكرة و6 من ممثلي أندية الدرجة الثانية، حيث طرحت الأندية مشكلتها المالية التي تتلخص في قيام اتحاد الكرة ومنذ عام 2019، بتخفيض مخصصات الأندية من 14 ألف دينار إلى 12 ألفا قبل أن تصل إلى إلى 3 آلاف دينار.
وطالبت الأندية بضرورة إعادة الدعم كما كان، خاصة وأن الأندية تحتاج لمبالغ كبيرة لتجهيز فرقها للمشاركة في البطولات المحلية.
رد اتحاد الكرة جاء صادما للأندية، حيث اعتذر عن عدم القدرة على دفع أكثر من 3 آلاف دينار في الوقت الحالي، حيث لا يمكن رفع القيمة إلا في حال كان هناك راع أو شركة داعمة.
أندية الثانية خرجت محبطة من الاجتماع ورد الاتحاد، ما دفعها لإعلان استمرار تعليقها للمشاركة في الدوري، مع تعليق المشاركة أيضا في بطولة الكأس.
وأكد راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، والناطق الإعلامي باسم أندية الثانية، أن الاجتماع جاء مخيبا للآمال، لافتا إلى أن الأندية ستعلق مشاركتها في البطولات بسبب رفض الاتحاد الاستجابة لمطالبها، مؤكدا في نفس الوقت أن أندية الثانية حريصه كل الحرص على مصلحة الكرة الأردنية، وأنها تعتبر نفسها ركنا أساسيا مهما في بناء المنتخبات.
ويأمل البعض أن يتدخل العقلاء، لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال عودة الأندية للمشاركة، مع رفع قيمة الدعم، خاصة وأن أندية الثانية تمثل شريحة واسعة من الشباب المنتشرين في مختلف محافظات المملكة، وأن تسريحهم من أنديتهم بسبب عدم المشاركة، ربما يؤدي لنتائج سلبية اجتماعية.
غازي يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة
وجه الدكتور غازي الكيلاني الذي عمل مدربا للياقة البدنية في عدة أندية بدوري المحترفين مثل الفيصلي والوحدات والسلط، رسالة إلى اتحاد الكرة، وخصوصا لجنة أوضاع اللاعبين، بضرورة التمتع بالمصداقية فيما يتعلق بالشكاوى المرسلة من قبل لاعبين ومدربين، لافتا إلى أنه سبق وأن اشتكى على النادي الفيصلي منذ أكثر من عام ونصف، ولغاية الآن لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأضاف، رسالتي إلى اتحاد الكرة بعدم تأخير الشكاوى المقدمة ضد الأندية، لأن ذلك يفقد الاتحاد ولجانه المصداقية، فلا يعقل أن يشتكي مدرب أو لاعب، ويتم النظر في شكواه بعد عام أو عامين أو ثلاثة، فيما الاتحاد الدولي "فيفا" ينظر في القضايا المرفوعة إليه بشكل سريع مقارنة مع اتحاد الكرة.
طرح عطاء إنشاء مدرجات وغرف غيار لملعب عجلون
طرحت وزارة الشباب عطاء لإنشاء مدرجات وغرف غيار لاعبين ومرافق صحية لمجمع عجلون الرياضي الذي يضم ملعب كرة القدم المعروف بجماله وسحره الطبيعي.
وبعد سنوات طويلة من الوعود، طرحت الوزارة أخيرا وبشكل رسمي، عطاء بناء المدرجات وغرف غيار اللاعبين، بانتظار البدء في تنفيذ الأمر على أرض الواقع.
ويعول رياضيو عجلون خاصة في كرة القدم، على ملعبهم الجميل، ليكون معتمدا لاستضافة مباريات فرق المحافظة (أندية عجلون وكفرنجة وعنجرة وعبين) خلال المنافسات المحلية.
وكان اتحاد كرة القدم، رفض إقامة أي مباراة بيتية لنادي عجلون في دوري الدرجة الثالثة على ملعبه، بسبب عدم جاهزية الملعب خاصة فيما يتعلق بالمدرجات وغرف الغيار، ليأتي طرح العطاء كخبر سعيد لرياضيي عجلون بإمكانية مشاهدة فرقهم تلعب على أرضها وبين جماهيرها.
وسبق وأن وعدت وزارة الشباب قبل عدة سنوات ببناء مدرجات للملعب وغرف غيار للاعبين، ولكن دون تجسيد على أرض الواقع، بانتظار تجسيد ذلك قريبا.
يشار إلى أن جمالية ملعب عجلون، تدفع الكثير من الأندية حتى في المحترفين، للتمتع بالتدريب على أرضيته.
لاعبات الحسين يرفعن وتيرة التذمر
رفعت لاعبات الحسين إربد لكرة القدم، من وتيرة تذمرهن، بعد أن حصلن على وعود بصرف رواتبهن الشهرية المتأخرة، دون أن يحصل ذلك.
وسبق للاعبات وأن شكون حالهن لاتحاد الكرة بسبب عدم تسلم الرواتب القادمة أصلا من اتحاد الكرة، ليقوم النادي بإصدار وعود بصرف المبلغ قريبا، ولكن دون أن يحصل ذلك، ما تسبب في رفع وتيرة التذمر بين اللاعبات، وسط مطالبات النادي بسرعة الصرف.
وتحدثت لاعبات عن قيام النادي بإنفاق مبالغ مالية كبيرة على المدربين واللاعبين في الفريق الأول للرجال، فيما السيدات يطالبن بمبالغ مالية ضئيلة من دون أن يحصلن عليها.
كواليس النجوم
. الكثير من المتابعين للشأن الكروي المحلي، يرون أن هناك ضرورة بأن يستعين الجهاز الفني المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم بمدرب محلي، قادر على المساهمة في آراء قد تفيد مسيرة المنتخب في المرحلة القادمة والمهمة من تصفيات الدور الحاسم.
. المحترف الأردني في صفوف فريق الشرطة العراقي محمد أبو زريق "شرارة"، غادر برفقة فريقه إلى السعودية، استعدادا لملاقاة فريق الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا يوم الثلاثاء الماضي.. الشرطة واجه في المباراة الماضية فريق النصر السعودي بالبطولة، لكنه لم يشارك.
. في جلسة رياضية شبابية، وجه مجموعة من الشباب رسالة إلى وزير الشباب، متمنين عليه منح الشباب العاملين في الوزارة فرصة العمل واتخاذ القرارات، وعدم التجديد لأي موظف بلغ سن الستين مهما كبرت واسطته، على اعتبار أن العمل الشبابي يحتاج لعقليات شبابية مواكبة.. المتحاورون أثنوا على قرار تعيين وزير شاب لوزارة الشباب، متمنين أيضا أن يتم فتح ملفات الأندية ومعاقبة كل من تستر على أي تجاوزات حصلت أو تحصل في الأندية... الخلاصة أن المتحاورين أبدوا تفاؤلهم بوجود الوزير يزن شديفات في هذا المنصب.
. الوحدات يترقب فيما إذا كان اتحاد الكرة ممثلا باللجنة التأديبية، سيتخذ قرارا بمعاقبة مدير نشاط الكرة في النادي زياد شلباية، على أثر ما جرى بعد مباراة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين.
. المدرب الأردني عمار الزريقي، باشر عمله مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب العماني لكرة القدم.
. جامعة البترا استضافت في صالتها الرياضية مباراة خماسي كرة القدم جمعت فريق قدامى الجزيرة مع فريق الجامعة، في لقاء ودي فاحت منه رائحة العراقة الجزراوية.. المباراة التي نظمها عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، استقطبت قامات جزراوية معروفة أمثال توفيق الصاحب وعصام التلي ورفيق جودت وغيرهم من النجوم.
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