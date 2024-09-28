حلقة جديدة من مسلسل رحموني والرمثا.. لاعبات الحسين يتذمرن.. اجتماع سلبي بين الاتحاد والثانية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

جعارة ينضم للحد البحريني

انضم اللاعب الأردني سند جعارة لفريق الحد البحريني لكرةالقدم. ويشرف علىتدريب الفريق المدربالأردني ابراهيم حلمي.

حلقة جديدة من مسلسل "رحموني والرمثا"

فرض المدرب الجزائري مراد رحموني، مبالغ مالية إضافية على صندوق نادي الرمثا، بسبب مماطلة النادي في دفع ما تبقى للمدرب من مستحقات مالية متأخرة، في قضية ماراثونية امتدت منذ عام 2018 تقريبا.

وسبق وأن حضر رحموني إلى الأردن لتدريب الرمثا عام 2018، حيث لم يستمر في عمله إلا أياما معدودات، قبل أن يغادر ويرفع قضية على النادي، نجح في الحصول من خلالها على حوالي 80 ألف يورو.

نادي الرمثا تواصل مع المدرب الجزائري مرات كثيرة، عبر الدكتور ناجح ذيابات الذي تربطه علاقة صداقة مع رحموني، حيث تم تسديد أغلب المبلغ المطلوب، وتبقى 10 آلآف يورو، لم يتم تسديدها حتى الآن ما استدعى فرض غرامة إضافية وصلت إلى حوالي 532 يورو، وهي بدل تأخير في الدفع، ليستمر هذا المسلسل الطويل بين الرمثا والمدرب من دون نهاية حتى الآن.

وقال وكيل أعمال رحموني في اتصال مع "الغد"، أن مماطلة الرمثا في الدفع، تسببت في غرامات إضافية، كاشفا النقاب عن إمهال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرمثا حتى يوم 20 الشهر المقبل، لتسديد المستحقات، أو مواجهة عقوبات إضافية، مشيرا إلى أن الكتب الرسمية ستصل إلى اتحاد الكرة الأردني والرمثا بهذا الشأن.

وكان عدد من محبي وجماهير نادي الرمثا، تمنوا على الإدارة إغلاق هذا الملف، والتفرغ للفريق الذي يبشر بمستقبل زاهر، والفريق القادر على إعادة أمجاد الرمثا.

فشل لقاء الاتحاد و"الثانية" وقرار بتعليق المشاركة بالكأس والدوري

فشل لقاء اتحاد الكرة مع أندية الدرجة الثانية، الذي عقد في مقر الاتحاد، في الخروج بنتائج إيجابية، الأمر الذي لم يحرك ساكنا في الأزمة بين الاتحاد والأندية، بل تسبب في تأزيمها من خلال إعلان تعليق المشاركة بالكأس إلى جانب الدوري.

وشهد مقر الاتحاد يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا ضم مسؤولي اتحاد الكرة و6 من ممثلي أندية الدرجة الثانية، حيث طرحت الأندية مشكلتها المالية التي تتلخص في قيام اتحاد الكرة ومنذ عام 2019، بتخفيض مخصصات الأندية من 14 ألف دينار إلى 12 ألفا قبل أن تصل إلى إلى 3 آلاف دينار.

وطالبت الأندية بضرورة إعادة الدعم كما كان، خاصة وأن الأندية تحتاج لمبالغ كبيرة لتجهيز فرقها للمشاركة في البطولات المحلية.

رد اتحاد الكرة جاء صادما للأندية، حيث اعتذر عن عدم القدرة على دفع أكثر من 3 آلاف دينار في الوقت الحالي، حيث لا يمكن رفع القيمة إلا في حال كان هناك راع أو شركة داعمة.

أندية الثانية خرجت محبطة من الاجتماع ورد الاتحاد، ما دفعها لإعلان استمرار تعليقها للمشاركة في الدوري، مع تعليق المشاركة أيضا في بطولة الكأس.

وأكد راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، والناطق الإعلامي باسم أندية الثانية، أن الاجتماع جاء مخيبا للآمال، لافتا إلى أن الأندية ستعلق مشاركتها في البطولات بسبب رفض الاتحاد الاستجابة لمطالبها، مؤكدا في نفس الوقت أن أندية الثانية حريصه كل الحرص على مصلحة الكرة الأردنية، وأنها تعتبر نفسها ركنا أساسيا مهما في بناء المنتخبات.

ويأمل البعض أن يتدخل العقلاء، لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال عودة الأندية للمشاركة، مع رفع قيمة الدعم، خاصة وأن أندية الثانية تمثل شريحة واسعة من الشباب المنتشرين في مختلف محافظات المملكة، وأن تسريحهم من أنديتهم بسبب عدم المشاركة، ربما يؤدي لنتائج سلبية اجتماعية.

غازي يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة

وجه الدكتور غازي الكيلاني الذي عمل مدربا للياقة البدنية في عدة أندية بدوري المحترفين مثل الفيصلي والوحدات والسلط، رسالة إلى اتحاد الكرة، وخصوصا لجنة أوضاع اللاعبين، بضرورة التمتع بالمصداقية فيما يتعلق بالشكاوى المرسلة من قبل لاعبين ومدربين، لافتا إلى أنه سبق وأن اشتكى على النادي الفيصلي منذ أكثر من عام ونصف، ولغاية الآن لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.









وأضاف، رسالتي إلى اتحاد الكرة بعدم تأخير الشكاوى المقدمة ضد الأندية، لأن ذلك يفقد الاتحاد ولجانه المصداقية، فلا يعقل أن يشتكي مدرب أو لاعب، ويتم النظر في شكواه بعد عام أو عامين أو ثلاثة، فيما الاتحاد الدولي "فيفا" ينظر في القضايا المرفوعة إليه بشكل سريع مقارنة مع اتحاد الكرة.

طرح عطاء إنشاء مدرجات وغرف غيار لملعب عجلون

طرحت وزارة الشباب عطاء لإنشاء مدرجات وغرف غيار لاعبين ومرافق صحية لمجمع عجلون الرياضي الذي يضم ملعب كرة القدم المعروف بجماله وسحره الطبيعي.









وبعد سنوات طويلة من الوعود، طرحت الوزارة أخيرا وبشكل رسمي، عطاء بناء المدرجات وغرف غيار اللاعبين، بانتظار البدء في تنفيذ الأمر على أرض الواقع.

ويعول رياضيو عجلون خاصة في كرة القدم، على ملعبهم الجميل، ليكون معتمدا لاستضافة مباريات فرق المحافظة (أندية عجلون وكفرنجة وعنجرة وعبين) خلال المنافسات المحلية.

وكان اتحاد كرة القدم، رفض إقامة أي مباراة بيتية لنادي عجلون في دوري الدرجة الثالثة على ملعبه، بسبب عدم جاهزية الملعب خاصة فيما يتعلق بالمدرجات وغرف الغيار، ليأتي طرح العطاء كخبر سعيد لرياضيي عجلون بإمكانية مشاهدة فرقهم تلعب على أرضها وبين جماهيرها.

وسبق وأن وعدت وزارة الشباب قبل عدة سنوات ببناء مدرجات للملعب وغرف غيار للاعبين، ولكن دون تجسيد على أرض الواقع، بانتظار تجسيد ذلك قريبا.

يشار إلى أن جمالية ملعب عجلون، تدفع الكثير من الأندية حتى في المحترفين، للتمتع بالتدريب على أرضيته.

لاعبات الحسين يرفعن وتيرة التذمر

رفعت لاعبات الحسين إربد لكرة القدم، من وتيرة تذمرهن، بعد أن حصلن على وعود بصرف رواتبهن الشهرية المتأخرة، دون أن يحصل ذلك.

وسبق للاعبات وأن شكون حالهن لاتحاد الكرة بسبب عدم تسلم الرواتب القادمة أصلا من اتحاد الكرة، ليقوم النادي بإصدار وعود بصرف المبلغ قريبا، ولكن دون أن يحصل ذلك، ما تسبب في رفع وتيرة التذمر بين اللاعبات، وسط مطالبات النادي بسرعة الصرف.

وتحدثت لاعبات عن قيام النادي بإنفاق مبالغ مالية كبيرة على المدربين واللاعبين في الفريق الأول للرجال، فيما السيدات يطالبن بمبالغ مالية ضئيلة من دون أن يحصلن عليها.

كواليس النجوم

. الكثير من المتابعين للشأن الكروي المحلي، يرون أن هناك ضرورة بأن يستعين الجهاز الفني المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم بمدرب محلي، قادر على المساهمة في آراء قد تفيد مسيرة المنتخب في المرحلة القادمة والمهمة من تصفيات الدور الحاسم.

. المحترف الأردني في صفوف فريق الشرطة العراقي محمد أبو زريق "شرارة"، غادر برفقة فريقه إلى السعودية، استعدادا لملاقاة فريق الهلال السعودي بدوري أبطال أسيا يوم الثلاثاء الماضي.. الشرطة واجه في المباراة الماضية فريق النصر السعودي بالبطولة، لكنه لم يشارك.

. في جلسة رياضية شبابية، وجه مجموعة من الشباب رسالة إلى وزير الشباب، متمنين عليه منح الشباب العاملين في الوزارة فرصة العمل واتخاذ القرارات، وعدم التجديد لأي موظف بلغ سن الستين مهما كبرت واسطته، على اعتبار أن العمل الشبابي يحتاج لعقليات شبابية مواكبة.. المتحاورون أثنوا على قرار تعيين وزير شاب لوزارة الشباب، متمنين أيضا أن يتم فتح ملفات الأندية ومعاقبة كل من تستر على أي تجاوزات حصلت أو تحصل في الأندية... الخلاصة أن المتحاورين أبدوا تفاؤلهم بوجود الوزير يزن شديفات في هذا المنصب.

. الوحدات يترقب فيما إذا كان اتحاد الكرة ممثلا باللجنة التأديبية، سيتخذ قرارا بمعاقبة مدير نشاط الكرة في النادي زياد شلباية، على أثر ما جرى بعد مباراة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين.

. المدرب الأردني عمار الزريقي، باشر عمله مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب العماني لكرة القدم.

. جامعة البترا استضافت في صالتها الرياضية مباراة خماسي كرة القدم جمعت فريق قدامى الجزيرة مع فريق الجامعة، في لقاء ودي فاحت منه رائحة العراقة الجزراوية.. المباراة التي نظمها عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، استقطبت قامات جزراوية معروفة أمثال توفيق الصاحب وعصام التلي ورفيق جودت وغيرهم من النجوم.