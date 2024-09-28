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الوحدات يبحث عن فك عقدة الملاعب الإماراتية أمام الشارقة

9/28/2024 2:50:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يبحث فريق الوحدات عن فك العقدة التي تلازمه في الملاعب الإماراتية، وذلك خلال مواجهة الشارقة الإماراتي بعد غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء على ستاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.
وستكون مواجهة الوحدات المقبلة للمرة الأولى في الأدوار الرئيسية، بعد 3 مباريات رسمية خاضها على الصعيد الآسيوي ضمن مباريات الملحق، ولم ينجح في تسجيل أي نتيجة إيجابية بتلك المباريات، ليفقد وقتها فرصة المنافسة بالتأهل لدور المجموعات.
وخاض الوحدات أول لقاء له أمام الأندية الإماراتية بالبطولات الآسيوية، إذ واجه نادي الوصل في العام 1992 في الإمارات، ضمن إياب الملحق المؤهل لبطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وجاءت ثاني المواجهات للوحدات في الملاعب الإماراتية في العام 2017، عندما واجه الوحدة ضمن الدور الحاسم المؤهل لدوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، وخسر "الأخضر" وقتها بثلاثية نظيفة، لتتكرر النتيجة ذاتها ولحساب التصفيات نفسها في العام الماضي، والهزيمة على يد شباب الأهلي دبي.
ويدخل الوحدات لقاء بعد غد متسلحا بصدارة المجموعة الثالثة، بعد أن فاز بهدفين لهدف على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الماضية، مقابل تفوق الشارقة خارج الديار على استقلال دوشنبه الطاجكي بهدف يتيم.
وباشر الوحدات تدريباته ليلة أمس فور وصوله إلى الشارقة، إذ يأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب رأفت علي، في مواصلة النتائج الإيجابية وعدم تلقي الخسارة الأولى له هذا الموسم في المنافسات الرسمية، إذ لعب الفريق 5 مباريات ببطولة الدوري، تمكن من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مناسبتين، فيما سجل فوزا وحيدا على الصعيد الآسيوي.
وتضم قائمة الوحدات للقاء الشارقة 23 لاعبا، وهم: عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، إيشاكا ديارا، مصطفى كمال، محمود شوكت، عامر جاموس، مروان إفلاح، صالح راتب، حسان زحراوي، محمد موالي، سيف البشابشة، محمد أبو عرقوب، مهند سمرين، أوسينو سيزار، ألان أكونو وبهاء فيصل.
ومن المنتظر أن يلتحق مهاجم منتخب الشباب إبراهيم صبرة بالوحدات مساء اليوم، بعد خوضه آخر مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب القطري، في تصفيات المجموعة العاشرة لكأس آسيا، التي تقام منافساتها في قطر.
ويتطلع الوحدات العودة بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في التأهل للدور الثاني من المسابقة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لثمن النهائي، إذ إن تحصيل النقاط خارج الديار يشكل حافزا كبيرا ودفعة معنوية للأمام في جمع أكبر عدد منها بغية التأهل، والمنافسة على اللقب لاحقا.
وبدأت جماهير الوحدات المتواجدة في الإمارات بشراء التذاكر المخصصة لها من أجل مساندة فريقها في مباراة الثلاثاء، إلى جانب سفر العشرات من المشجعين من الأردن لمتابعة المباراة أملا بتحقيق نتيجة إيجابية.

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