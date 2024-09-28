فيتامين C والحديد: كيف تزيد من امتصاصهما في جسمك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المهم جداً اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والعناصر الغذائية، لكن
كيفية تناول هذه العناصر الغذائية تلعب دوراً في الحصول على أكبر فائدة
ممكنة منها.
فللحصول على أقصى استفادة من الأطعمة مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة
والطماطم، من المفيد تناولها مع الأطعمة التي يمكن أن تساعد في امتصاص
العناصر الغذائية، بحسب تقرير شبكة ((سي إن بي سي)).
وفي هذا المجال، قالت كاثرين بيريز، اختصاصية التغذية النباتية للشبكة،
في وقت سابق، إن ((بعض الأطعمة النباتية تتمتع بمعدلات امتصاص مختلفة، ويمكن
أن تتغير، اعتماداً على كيفية تعاملك مع هذه الأطعمة، وحتى ما قد تتناوله
معها)).
وفيما يلي ثلاثة أزواج تعدّ أساسية يمكنها زيادة امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة بشكل أفضل، وفقاً لبيريز:
1 - تناول الحديد مع ((vitamin C))
يمكن امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية الغنية بالعناصر الغذائية بشكل أفضل عند تناولها مع الأطعمة الغنية بـ((فيتامين سي)).
وتشبّه عيادة كليفلاند العلاقة بين ((فيتامين سي)) والحديد ببيرت وإيرني من شارع سمسم.
في الأساس، يواجه الجسم صعوبة أكبر في امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو النوع الموجود في الأطعمة النباتية، وفقاً لعيادة كليفلاند.
وعندما تتناول الأطعمة النباتية الغنية بالحديد مع الأطعمة الغنية بـ((فيتامين سي)) ، ستتمكن من امتصاص المزيد من الحديد.
على سبيل المثال، اقترحت بيريز تناول البوريتو مع الفاصوليا، التي تحتوي
على حصة صحية من الحديد، مع الفلفل الحلو الأحمر، وهو مصدر جيد لـ((فيتامين سي)) .
2 - مضادات الأكسدة مع الدهون والفيتامينات التي تذوب في الدهون
أيضاً، اتضح أن تناول الدهون الصحية مع مضادات الأكسدة يمكن أن يزيد من العناصر الغذائية التي تحصل عليها من كليهما.
مثلاً، لنفترض أنك تطبخ الطماطم، التي تحتوي على الليكوبين المضاد
للأكسدة، تُعدّ إضافة زيت الزيتون إلى الطبق طريقة مثالية لزيادة تناولك
للمغذيات من الخضار.
قالت بيريز: ((إذا كنت تصنع صلصة الطماطم وتستخدم زيت الزيتون البكر
الممتاز مع الطماطم وتطهوها، فسيساعدك ذلك على تنشيط وامتصاص الليكوبين
بشكل أفضل بكثير مما لو لم يكن لديك تلك الدهون على الإطلاق)).
ومن الأمثلة الرائعة الأخرى، إضافة صلصة تحتوي على زيوت صحية مثل زيت
فول الصويا إلى السلطات، وفقاً لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في المجلة
الأميركية للتغذية السريرية.
3 - احصل على الكالسيوم من ((vitamin D))
وفق بيريز، عندما نتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ويكون لدينا ما يكفي
من ((فيتامين D)) في نظامنا الغذائي، فسيكون الجسم قادراً على امتصاصه بشكل
أفضل.
ووفقاً لشركة ((Kaiser Permanente))، فإن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما
يكفي من الكالسيوم و((فيتامين D)) طوال حياتهم لديهم فرصة متزايدة للإصابة
بهشاشة العظام في سنواتهم اللاحقة.
كما أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل سمك السلمون المعلب مع
العظام أو صفار البيض أو الحليب والزبادي، في أثناء المشي في ضوء الشمس
يمكن أن يفيد كثيراً.
وأشارت بيريز إلى أن ((فيتامين D)) الذي سيحصل عليه
الشخص من ضوء الشمس يمكن أن يساعد في الحصول على المزيد من الكالسيوم.- وكالات
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