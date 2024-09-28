تعرّف على قائمة الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها في فصلي الخريف والشتاء

ويتعرض الجسم خلال هذه الفترة للعديد من الفيروسات والعدوى، مما يجعل من الضروري تعزيز جهاز المناعة والطاقة. وللحصول على هذه الفيتامينات والمعادن، يمكن الاعتماد على الغذاء أو المكملات الغذائية في بعض الحالات، بحسب موقع "الديلي ميل" .





فيتامين A: تقوية البصر والمناعة





-الكمية المطلوبة يوميًا : 700 ميكروغرام للرجال و600 ميكروغرام للنساء

-المصادر : الجزر، السبانخ، البيض، الجبن، والأسماك الدهنية.



فيتامين A ليس فقط مهمًا للرؤية ولكنه يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على دفاعات الجسم الطبيعية، مثل صحة الجلد والأغشية المخاطية في الأنف والرئتين والأمعاء. يساعد في تعزيز جهاز المناعة، خاصةً في الأشهر الباردة عندما تكون نزلات البرد أكثر شيوعًا.

ويوصي الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والبطاطا الحلوة، والتي تتحول إلى فيتامين A في الجسم لتعزيز الحماية ضد العدوى مثل التهاب الحلق الفيروسي والأنفلونزا.

فيتامينات B: طاقة وحيوية الجسم



-الكمية المطلوبة يوميًا : تختلف حسب نوع الفيتامين.

-المصادر : اللحوم، البيض، الحليب، الخضروات الورقية، البقوليات.



تساعد فيتامينات B الثمانية في تحويل الطعام إلى طاقة ونقل الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم. الثيامين (B1)، النياسين (B3)، والريبوفلافين (B2) تعتبر مهمة لإطلاق الطاقة من الطعام.

بينما يُستخدم B6 لتخزين الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات، فإن فيتامين B12 وحمض الفوليك (B9) ضروريان لصحة خلايا الدم الحمراء ومنع الإصابة بفقر الدم، الذي يمكن أن يسبب التعب وألم العضلات وضيق التنفس.



فيتامين C: حماية الخلايا وتسريع التعافي

- الكمية المطلوبة يوميًا : 40 ملغ

-المصادر : البرتقال، البروكلي، الفلفل، الفراولة.



فيتامين C معروف بقدرته على تعزيز جهاز المناعة وحماية الخلايا من الأضرار. على الرغم من أن تناول فيتامين C لن يمنع الإصابة بالبرد، إلا أنه قد يساعد في تسريع وقت التعافي.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين C في الحفاظ على صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، وكذلك في التئام الجروح. ومن أهم مصادره البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة.



فيتامين D: فيتامين الشمس لأقوى العظام



-الكمية المطلوبة يوميًا : 10 ميكروغرام

-المصادر: الفطر، الجبن، البيض، السلمون.



يُعرف فيتامين بفيتامين الشمس لأن الجسم يمكنه إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس. يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والجهاز المناعي.

خلال أشهر الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين D مثل الأسماك الزيتية والفطر، أو اللجوء إلى المكملات الغذائية.





الزنك: يحمي الجهاز المناعي



-الكمية المطلوبة يوميًا : 9.5 ملغ للرجال و7 ملغ للنساء

-المصادر : المحار، اللحوم، الجبن، الحبوب الكاملة.



ويعتبر الزنك عنصرًا أساسيًا لدعم جهاز المناعة، حيث يساعد في منع تكاثر الفيروسات وتنشيط خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى.

بالإضافة إلى دوره في تعزيز جهاز المناعة، يعد الزنك ضروريًا لشفاء الجروح ومعالجة الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من الطعام.

وينصح بالحصول على الزنك من النظام الغذائي لتجنب تأثيراته على مستويات العناصر الغذائية الأخرى مثل النحاس.





ومع حلول الأشهر الباردة، يصبح من الضروري الحرص على الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن لضمان البقاء بصحة جيدة.

ومن خلال اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات، والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، يمكن تعزيز المناعة والطاقة ومقاومة الأمراض الموسمية.

وإذا لزم الأمر، يمكن الاستعانة بالمكملات الغذائية لضمان تلبية احتياجات الجسم اليومية.





