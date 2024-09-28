علامتان تدلان على أنك والد ذو ذكاء عاطفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتطلب تربية الأطفال مزيجًا من الصبر والبصيرة والوعي العاطفي لخلق بيئة داعمة ومُغذية للأطفال. ويعتبر الآباء ذوو الذكاء العاطفي ليسوا فقط على دراية بمشاعرهم، بل أيضًا ماهرون في التعرف على مشاعر أطفالهم والاستجابة لها.
فقدرة الوالد على تنظيم مشاعره مهمة أيضًا لرفاهية طفله. وأظهرت مراجع نُشرت في يونيو في مجلة "Psychological Reports" أن هناك سمتين من سمات الشخصية تعزز قدرة الوالدين على التنظيم الذاتي وخلق بيئة أسرية متوازنة وداعمة عاطفيًا.
وأوضح الباحثون: "الآباء المنظمون جيدًا من المرجح أن يكونوا أكثر ثقة في قدرتهم على تربية الأطفال، ومن المحتمل أن يكونوا أكثر دعمًا وحساسية لاحتياجات أطفالهم".
إليك سِمَتان من سمات الشخصية التي يظهرها الوالد ذو الذكاء العاطفي، وفقًا للدراسة:
1. الضمير
الضمير يشير إلى قدرة الفرد على التنظيم، وتحمل المسؤولية، والتمسك بالأهداف. بالنسبة للآباء، أن تكون ضميريًا يعني أن تكون منتبهًا لاحتياجات أطفالك، وأن تنشئ روتينًا يعزز الأمان والثبات في المنزل.
ويتصرف الآباء ذوو الضمير العالي بوعي ويدركون كيف يؤثر سلوكهم على الرفاه العاطفي لأطفالهم. على سبيل المثال، سيأخذون الوقت للتفكير في كيفية تأثير استراتيجيات التربية المختلفة على نمو أطفالهم العاطفي.
كما أنهم أكثر ميلًا لوضع توقعات واقعية لأطفالهم وتوفير الدعم اللازم لمساعدتهم على تحقيق هذه التوقعات.
"ويمكن أن يتجلى التنظيم الأفضل للوالدين في تفضيل النظام والبنية، وأخلاقيات العمل، والالتزام بالأهداف، وهي الجوانب المختلفة للضمير. عندما يصبح الأشخاص الضميريون آباءً، فإنهم سيكونون ملتزمين بالدور الأبوي وسيعملون على تحقيق النظام والبنية لأطفالهم، مما يؤدي إلى ممارسات تربية تكيفية"، كما كتب الباحثون.
ويتخذ الآباء الضميريون أيضًا نهجًا استباقيًا لمعالجة التحديات المحتملة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة. عندما يواجه الأطفال صعوبات، يساعدهم الآباء الضميريون على تجاوز هذه التحديات بالصبر والفهم، بدلاً من الرد بشكل متهور. يضمن هذا النهج المدروس أن يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع العواطف بطريقة بناءة.
كما أن هؤلاء الآباء يميلون إلى إعطاء الأولوية لرفاهية أطفالهم على المدى الطويل بدلاً من الحلول السريعة قصيرة الأجل.
وهذا يعني أنهم أكثر ميلًا للمشاركة في الأنشطة التي تعزز الذكاء العاطفي لدى أطفالهم، مثل التواصل المفتوح، الاستماع الفعّال، والتحقق العاطفي.
2. القبول
القبول يُعرف بالدفء، واللطف، والطبيعة التعاونية.و يميل الآباء المتقبلون إلى أن يكونوا متعاطفين وحنونين، مما يسمح لهم بالاتصال العاطفي بأطفالهم. وهذا يساعد الأطفال على الشعور بالحب، والفهم، والتقدير.
كما أن الوالد المتقبل ماهر في التعرف على مشاعر أطفاله والاستجابة لها بطريقة مُغذية. ومن المرجح أن ينخرطوا في الاستماع المتعاطف، حيث يسعون حقًا لفهم وجهة نظر أطفالهم دون إصدار أحكام.
كما يشجع هذا الأطفال على الشعور بالراحة في التعبير عن مشاعرهم، وهم يعلمون أنهم سيُقابلون بالفهم بدلاً من النقد.
ويلعب القبول أيضًا دورًا حاسمًا في حل النزاعات. عندما تنشأ الخلافات، يكون الآباء داعمين مع الحفاظ على قواعد واضحة وانضباط، يوجهون أطفالهم ويحترمون مشاعرهم دون أن يكونوا مفرطين في التساهل.
وهذا يتناقض مع الأساليب العدوانية أو المواجهة التي يمكن أن تصعد النزاعات وتضر بالعلاقة بين الوالد والطفل.
ومن خلال تقديم نموذج لحل النزاعات بطريقة سلمية ومتسامحة، يعلم هؤلاء الآباء أطفالهم كيفية إدارة الخلافات بطريقة صحية. يميل هؤلاء الآباء أيضًا إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتساهلاً، مما يساعد في الحفاظ على روابط عاطفية قوية مع أطفالهم.
- "الآباء الذين لديهم مستويات منخفضة من القبول يبلّغون بأنفسهم عن ممارسات أكثر تقلبًا، قاسية ومفرطة في ردود الفعل (مثل الصراخ)، ويكونون سلوكيًا أكثر انغلاقًا، وسلبية ومنسحبين"، كما يشرح الباحثون، مشيرين إلى سبب وجود مزيد من النزاعات بين الوالد والطفل لدى هؤلاء الأفراد.
ويتعلم الأطفال أن يعكسوا السلوكيات التي يلاحظونها في آبائهم، وعندما يرون آباءهم يتعاملون مع العالم باللطف والتعاطف، من المرجح أن يتبنوا هذه الصفات بأنفسهم.
فمن خلال تجسيد سمات الضمير والقبول، يضع الآباء الأساس لأطفالهم للتعامل مع عواطفهم وعلاقاتهم بثقة.
كما أن هؤلاء الآباء يميلون للاستمتاع بروابط أعمق وأكثر إرضاءً مع أطفالهم. يصبح ذكاؤهم العاطفي هدية مدى الحياة، تثري حياتهم وتشكل حياة من يحبونهم بشكل إيجابي.
ولكن كيف تعزز الذكاء العاطفي للوالدين؟
لتكون والداً واعياً وذو ذكاء عاطفي، عليك اتباع مجموعة من السلوكيات والممارسات التي تساعدك على بناء علاقة صحية وداعمة مع أطفالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على أن تكون والداً واعياً:
1. افهم مشاعرك ومشاعر أطفالك
كن واعياً بمشاعرك وكيف تؤثر على تصرفاتك. تعلم أن تتحكم في ردود أفعالك بدلاً من التصرف بناءً على الغضب أو الإحباط.
وحاول أن تفهم مشاعر أطفالك وتتعاطف معهم. اسألهم عن شعورهم واستمع إليهم دون الحكم أو النقد.
2. كن لينا ومتسامحاً
أظهر الدفء واللطف في تعاملاتك مع أطفالك. هذا يساعدهم على الشعور بالأمان والقبول.
استجب لمشاعر أطفالك بطريقة مشجعة ومتفهمة، واعمل على بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل.
3. حافظ على التواصل المفتوح
تحدث مع أطفالك بشكل منتظم واستمع إليهم دون مقاطعة. شجعهم على التعبير عن أفكارهم
ومشاعرهم بحرية.
واحرص على أن تستخدم لغة إيجابية بتوجيهات واضحة دون تهديد أو تخويف.
4. أنشئ بيئة آمنة ومنظمة
ضع روتيناً ثابتاً في حياتك الأسرية، لأن التنظيم يبعث على الشعور بالأمان ويعزز الاستقرار النفسي لدى الأطفال.
حافظ على بيئة منزلية تدعم الاستكشاف والنمو العاطفي، مع توفير الدعم اللازم لتخطي الصعوبات.
5. كن قدوة جيدة
تصرف بالطريقة التي تود أن يتصرف بها أطفالك. إذا رأوا أنك تتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، فسيتعلمون منك هذه الصفات.
كن صبوراً وتجنب التصرفات السلبية مثل الصراخ أو العقاب القاسي، لأنها تؤثر سلباً على نفسية الأطفال.
6. علمهم كيفية التعامل مع المشاعر
ساعد أطفالك في التعرف على مشاعرهم وكيفية التعبير عنها بشكل صحي. استخدم الأنشطة مثل الرسم أو الكتابة كوسيلة لتفريغ المشاعر. وقدم لهم أدوات للتعامل مع التوتر والضغوط، مثل التنفس العميق أو ممارسة الرياضة.
7. كن مرناً بتقبل الأخطاء
اعترف بأنك لست مثالياً، ومن الطبيعي أن ترتكب أخطاء في التربية. كن مستعداً للاعتذار وتعلم من تجاربك.
وعلم أطفالك أن الأخطاء هي فرص للتعلم والنمو، وشجعهم على المحاولة دون خوف من الفشل.
8. خصص وقتاً للعب والتفاعل مع طفلك
اقضِ وقتاً ممتعاً مع أطفالك في الأنشطة التي يحبونها. هذا يعزز الروابط الأسرية ويشعرهم بقربك واهتمامك.
فاللعب والتفاعل يساعدان الأطفال على تطوير مهارات اجتماعية وعاطفية مهمة.
9. كن داعماً ومشجعاً
قدم الدعم لأطفالك في كل مراحل حياتهم، وكن موجوداً عندما يحتاجون إلى المشورة أو الدعم النفسي.
عزز ثقتهم بأنفسهم من خلال التشجيع والمدح على الجهود والإنجازات، وليس فقط على النتائج.
باتباع هذه الممارسات، ستتمكن من أن تكون والداً واعياً وقادراً على تربية أطفال يتمتعون بالصحة العاطفية والثقة بالنفس.
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