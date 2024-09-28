علامتان تدلان على أنك والد ذو ذكاء عاطفي



فقدرة الوالد على تنظيم مشاعره مهمة أيضًا لرفاهية طفله. وأظهرت مراجع نُشرت في يونيو في مجلة "Psychological Reports" أن هناك سمتين من سمات الشخصية تعزز قدرة الوالدين على التنظيم الذاتي وخلق بيئة أسرية متوازنة وداعمة عاطفيًا.



وأوضح الباحثون: "الآباء المنظمون جيدًا من المرجح أن يكونوا أكثر ثقة في قدرتهم على تربية الأطفال، ومن المحتمل أن يكونوا أكثر دعمًا وحساسية لاحتياجات أطفالهم".



إليك سِمَتان من سمات الشخصية التي يظهرها الوالد ذو الذكاء العاطفي، وفقًا للدراسة:

1. الضمير

الضمير يشير إلى قدرة الفرد على التنظيم، وتحمل المسؤولية، والتمسك بالأهداف. بالنسبة للآباء، أن تكون ضميريًا يعني أن تكون منتبهًا لاحتياجات أطفالك، وأن تنشئ روتينًا يعزز الأمان والثبات في المنزل.



ويتصرف الآباء ذوو الضمير العالي بوعي ويدركون كيف يؤثر سلوكهم على الرفاه العاطفي لأطفالهم. على سبيل المثال، سيأخذون الوقت للتفكير في كيفية تأثير استراتيجيات التربية المختلفة على نمو أطفالهم العاطفي.

كما أنهم أكثر ميلًا لوضع توقعات واقعية لأطفالهم وتوفير الدعم اللازم لمساعدتهم على تحقيق هذه التوقعات.



"ويمكن أن يتجلى التنظيم الأفضل للوالدين في تفضيل النظام والبنية، وأخلاقيات العمل، والالتزام بالأهداف، وهي الجوانب المختلفة للضمير. عندما يصبح الأشخاص الضميريون آباءً، فإنهم سيكونون ملتزمين بالدور الأبوي وسيعملون على تحقيق النظام والبنية لأطفالهم، مما يؤدي إلى ممارسات تربية تكيفية"، كما كتب الباحثون.



ويتخذ الآباء الضميريون أيضًا نهجًا استباقيًا لمعالجة التحديات المحتملة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة. عندما يواجه الأطفال صعوبات، يساعدهم الآباء الضميريون على تجاوز هذه التحديات بالصبر والفهم، بدلاً من الرد بشكل متهور. يضمن هذا النهج المدروس أن يتعلم الأطفال كيفية التعامل مع العواطف بطريقة بناءة.



كما أن هؤلاء الآباء يميلون إلى إعطاء الأولوية لرفاهية أطفالهم على المدى الطويل بدلاً من الحلول السريعة قصيرة الأجل.

وهذا يعني أنهم أكثر ميلًا للمشاركة في الأنشطة التي تعزز الذكاء العاطفي لدى أطفالهم، مثل التواصل المفتوح، الاستماع الفعّال، والتحقق العاطفي.



2. القبول

القبول يُعرف بالدفء، واللطف، والطبيعة التعاونية.و يميل الآباء المتقبلون إلى أن يكونوا متعاطفين وحنونين، مما يسمح لهم بالاتصال العاطفي بأطفالهم. وهذا يساعد الأطفال على الشعور بالحب، والفهم، والتقدير.

كما أن الوالد المتقبل ماهر في التعرف على مشاعر أطفاله والاستجابة لها بطريقة مُغذية. ومن المرجح أن ينخرطوا في الاستماع المتعاطف، حيث يسعون حقًا لفهم وجهة نظر أطفالهم دون إصدار أحكام.

كما يشجع هذا الأطفال على الشعور بالراحة في التعبير عن مشاعرهم، وهم يعلمون أنهم سيُقابلون بالفهم بدلاً من النقد.



ويلعب القبول أيضًا دورًا حاسمًا في حل النزاعات. عندما تنشأ الخلافات، يكون الآباء داعمين مع الحفاظ على قواعد واضحة وانضباط، يوجهون أطفالهم ويحترمون مشاعرهم دون أن يكونوا مفرطين في التساهل.

وهذا يتناقض مع الأساليب العدوانية أو المواجهة التي يمكن أن تصعد النزاعات وتضر بالعلاقة بين الوالد والطفل.

ومن خلال تقديم نموذج لحل النزاعات بطريقة سلمية ومتسامحة، يعلم هؤلاء الآباء أطفالهم كيفية إدارة الخلافات بطريقة صحية. يميل هؤلاء الآباء أيضًا إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتساهلاً، مما يساعد في الحفاظ على روابط عاطفية قوية مع أطفالهم.



- "الآباء الذين لديهم مستويات منخفضة من القبول يبلّغون بأنفسهم عن ممارسات أكثر تقلبًا، قاسية ومفرطة في ردود الفعل (مثل الصراخ)، ويكونون سلوكيًا أكثر انغلاقًا، وسلبية ومنسحبين"، كما يشرح الباحثون، مشيرين إلى سبب وجود مزيد من النزاعات بين الوالد والطفل لدى هؤلاء الأفراد.



ويتعلم الأطفال أن يعكسوا السلوكيات التي يلاحظونها في آبائهم، وعندما يرون آباءهم يتعاملون مع العالم باللطف والتعاطف، من المرجح أن يتبنوا هذه الصفات بأنفسهم.



فمن خلال تجسيد سمات الضمير والقبول، يضع الآباء الأساس لأطفالهم للتعامل مع عواطفهم وعلاقاتهم بثقة.

كما أن هؤلاء الآباء يميلون للاستمتاع بروابط أعمق وأكثر إرضاءً مع أطفالهم. يصبح ذكاؤهم العاطفي هدية مدى الحياة، تثري حياتهم وتشكل حياة من يحبونهم بشكل إيجابي.

ولكن كيف تعزز الذكاء العاطفي للوالدين؟

لتكون والداً واعياً وذو ذكاء عاطفي، عليك اتباع مجموعة من السلوكيات والممارسات التي تساعدك على بناء علاقة صحية وداعمة مع أطفالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على أن تكون والداً واعياً:



1. افهم مشاعرك ومشاعر أطفالك

كن واعياً بمشاعرك وكيف تؤثر على تصرفاتك. تعلم أن تتحكم في ردود أفعالك بدلاً من التصرف بناءً على الغضب أو الإحباط.



وحاول أن تفهم مشاعر أطفالك وتتعاطف معهم. اسألهم عن شعورهم واستمع إليهم دون الحكم أو النقد.



2. كن لينا ومتسامحاً

أظهر الدفء واللطف في تعاملاتك مع أطفالك. هذا يساعدهم على الشعور بالأمان والقبول.



استجب لمشاعر أطفالك بطريقة مشجعة ومتفهمة، واعمل على بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل.



3. حافظ على التواصل المفتوح

تحدث مع أطفالك بشكل منتظم واستمع إليهم دون مقاطعة. شجعهم على التعبير عن أفكارهم

ومشاعرهم بحرية.



واحرص على أن تستخدم لغة إيجابية بتوجيهات واضحة دون تهديد أو تخويف.



4. أنشئ بيئة آمنة ومنظمة

ضع روتيناً ثابتاً في حياتك الأسرية، لأن التنظيم يبعث على الشعور بالأمان ويعزز الاستقرار النفسي لدى الأطفال.

حافظ على بيئة منزلية تدعم الاستكشاف والنمو العاطفي، مع توفير الدعم اللازم لتخطي الصعوبات.



5. كن قدوة جيدة

تصرف بالطريقة التي تود أن يتصرف بها أطفالك. إذا رأوا أنك تتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، فسيتعلمون منك هذه الصفات.



كن صبوراً وتجنب التصرفات السلبية مثل الصراخ أو العقاب القاسي، لأنها تؤثر سلباً على نفسية الأطفال.



6. علمهم كيفية التعامل مع المشاعر

ساعد أطفالك في التعرف على مشاعرهم وكيفية التعبير عنها بشكل صحي. استخدم الأنشطة مثل الرسم أو الكتابة كوسيلة لتفريغ المشاعر. وقدم لهم أدوات للتعامل مع التوتر والضغوط، مثل التنفس العميق أو ممارسة الرياضة.



7. كن مرناً بتقبل الأخطاء

اعترف بأنك لست مثالياً، ومن الطبيعي أن ترتكب أخطاء في التربية. كن مستعداً للاعتذار وتعلم من تجاربك.



وعلم أطفالك أن الأخطاء هي فرص للتعلم والنمو، وشجعهم على المحاولة دون خوف من الفشل.



8. خصص وقتاً للعب والتفاعل مع طفلك

اقضِ وقتاً ممتعاً مع أطفالك في الأنشطة التي يحبونها. هذا يعزز الروابط الأسرية ويشعرهم بقربك واهتمامك.



فاللعب والتفاعل يساعدان الأطفال على تطوير مهارات اجتماعية وعاطفية مهمة.



9. كن داعماً ومشجعاً

قدم الدعم لأطفالك في كل مراحل حياتهم، وكن موجوداً عندما يحتاجون إلى المشورة أو الدعم النفسي.

عزز ثقتهم بأنفسهم من خلال التشجيع والمدح على الجهود والإنجازات، وليس فقط على النتائج.



باتباع هذه الممارسات، ستتمكن من أن تكون والداً واعياً وقادراً على تربية أطفال يتمتعون بالصحة العاطفية والثقة بالنفس.











