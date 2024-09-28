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أكاديميون يؤكدون أهمية تعزيز القراءة لتنمية ثقافة المعرفة

9/28/2024 2:50:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يحتفل الأردن اليوم، باليوم الوطني للقراءة في عامه الثالث، كاحتفاء موجه لتعزيز ثقافة القراءة وجعلها عادة يومية بين الأفراد. وجاء هذا القرار بناءً على توجيه مجلس الوزراء الأردني الصادر في 26 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وإغناء المعارف.
وتعتبر القراءة من العناصر الأساسية التي تسهم في نهضة المجتمعات وتقدمها. فقد اتفق أكاديميون ومثقفون، خلال حديثهم إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القراءة تعد من أهم مفاتيح التقدم والتحضر. فمن دون القراءة، يصبح اكتساب المعرفة أمرًا مستحيلا، مما يؤثر سلبًا على قدرة الأفراد والمجتمعات على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
ويقول وزير الثقافة الأسبق والأكاديمي الدكتور صلاح جرار: "إن تخصيص يوم وطني للقراءة يشكل رؤية طموحة للدور المهم الذي تؤديه القراءة في تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة رصيد الأفراد المعرفي. وتعتبر المعرفة رافعة أساسية لقوة المجتمع ومحركا رئيسيا في البحث والتنمية".
وأوضح جرار أنه يجب أن تتحمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام والمدارس والأسر، مسؤولية تعزيز القراءة وجعلها ثقافة مجتمعية وسلوكا مألوفا.
ويضيف أن وزارة الثقافة تلعب دورا أساسيا في هذا السياق، مشيرا إلى مشروع "مكتبة الأسرة"، الذي يهدف إلى اختيار نحو خمسين كتابًا متنوع المجالات وإعادة نشرها بأسعار رمزية، مما يسهم في إنشاء مكتبة في كل بيت أردني.
في السياق نفسه، تسهم المكتبة الوطنية من خلال برنامجها لتوزيع بعض مقتنياتها كإهداءات للمدارس والجمعيات، في إتاحة الفرصة للقراءة لشرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس. وتعمل مديريات الثقافة والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة على توفير الكتاب بصور متباينة، بينما تواصل المكتبات غير الرسمية، مثل مكتبة عبد الحميد شومان، أنشطتها في تقديم مصادر المعرفة وتنظيم الفعاليات والمنافسات التي تشجع الأطفال وطلبة المدارس على القراءة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، أشار جرار إلى أن وسائل الإعلام الوطنية، ما تزال لا تقدم برامج ثقافية تروج للقراءة وتعرف بالكتب وإصداراتها المختلفة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز هذا الجانب.
وتشير أستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة البترا الدكتورة رزان إبراهيم إلى أهمية دور الأسرة في تعزيز ثقافة القراءة. حيث ترى أن القراءة تعتبر وسيلة فعالة لاكتساب المعرفة وتوسيع الآفاق، لكنها تعاني من عزوف الجيل الجديد عن القراءة، وهذا ناجم عن التفكير السائد الذي يرى فيها مضيعة للوقت أمام بدائل التسلية السهلة.
وتدعو إبراهيم إلى ضرورة الاستثمار في بناء ثقافة تحترم القراءة، بدءًا من المنزل، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الجامعة والمجتمع الأوسع. وتقترح أن يتم تفعيل استراتيجيات مشابهة لتلك التي وضعها باحثون في الغرب تحت مسمى "سوسيولوجيا الذائقة". ويعني هذا دراسة ما يميل الجيل الحالي إلى قراءته، ولا سيما أنه يختلف عن اهتمامات الأجيال السابقة، مما سيساعد في تصميم أنشطة ثقافية تناسب تطلعاتهم واهتماماتهم.
ودعت ابراهيم إلى إنشاء زوايا خاصة للقراءة في الجامعات، مزودة بمقاعد مريحة وبيئة محفزة. كما اقترحت تنظيم مجموعات قراءة يشارك فيها الطلاب وتستضيف مؤلفين من مختلف المجالات، لتبادل الأفكار والنقاش حول الكتب.
وتؤكد ضرورة تزويد المكتبات في الجامعات بالكتب الحديثة بالتعاون مع الأساتذة في كل تخصص، مع تنظيم جولات للطلاب في معارض الكتب السنوية، مشيرة أيضا إلى أهمية تقديم جوائز تحفيز للطلاب الأكثر استعارة للكتب.
من جهته، يبرز أستاذ الأدب والنقد الحديث في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم الكوفحي، أهمية فعل القراءة في نهوض الأمم وتحضرها. ويشير إلى أن القراءة ليست مقتصرة فقط على الكتب الورقية، بل تتنوع لتشمل وسائل وأشكال أخرى، مثل القراءة الرقمية والمصادر الإلكترونية.
ويشدد الكوفحي على أهمية تعزيز ثقافة القراءة في الأردن، حيث كانت المملكة من أوائل الدول العربية التي أدركت أهمية القراءة، ووضعت خططًا تشجيعية لها.
ويضف أن زيادة الوعي بأهمية القراءة يجب أن تستمر، لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، والعمل على تعزيز الرفاهية الفكرية والثقافية.
يشار إلى أن اليوم الوطني للقراءة في الأردن، يمثل أكثر من مجرد احتفال؛ إنه دعوة جماعية لتعزيز ثقافة المعرفة وتطوير المهارات الفكرية. وبينما يتحمل الأفراد والمؤسسات مسؤولية دعم هذه الثقافة، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على التفاعل بين مكونات المجتمع كافة، والتزامهم الذي يجعل من القراءة أسلوب حياة نتداوله وتعززه الأجيال القادمة. -(بترا)

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