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الحبس 12 عاما لمتهم صفع والدته وحاول قتلها وأشقاءه خنقا

9/28/2024 2:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

كلفت صفعة وجهها شاب لوالدته بحبسه 12 عاما؛ بعد أن أطاح بها ضربا، لأنها رفضت منحه المال الذي طلبه منها، ولم يكتف بضربها وتهديدها وتهديد شقيقتيه وشقيقه بالقتل، بل حاول قتلهم خنقا بواسطة اسطوانة غاز لولا تدخل الجيران في الوقت المناسب وإنقاذ العائلة من موت محقق.


وكانت محكمة الجنايات الكبرى أنزلت بالمتهم عقوبة الحبس بالأشغال الشاقة 12 عاما، مخفضة من الحبس 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي الشروع بالقتل مكرر مرتين، ذلك أن المحكمة أخذت بإسقاط والدته لحقها الشخصي.

وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز، فإن والدة المتهم وبعد تعرضها للضرب من "فلذة كبدها"، لأنها رفضت إعطاءه المال، ونتيجة للتهديدات بقتل أفراد عائلته، تجد مع أفراد الأسرة داخل أحد غرف المنزل، وأوصدوا الباب، حتى لا يتمكن المتهم من اقتحامها وقتلهم، لكن المتهم أحضر اسطوانة الغاز، ومن ثم وضع خرطوم الاسطوانة بأسفل الباب لتصبح مقدمة الخرطوم داخل الغرفة، ومن ثم شغل أسطوانة الغاز.

ومحاولة للفرار من الموت، قامت الأم بفتح نافذة الغرفة، لكن المتهم التف من خارج المنزل، وأغلق النافذة عليهم حتى يجهز على أمه وأشقائه.


ومع صرخات الأم وشقيقتي المتهم وشقيقه، انهال الجيران، وجرى تخليصهم بإغلاق الاسطوانة وفتح الباب وإبعاد المتهم عن المنزل.

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