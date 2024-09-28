Saturday, 28 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الخدمة والإدارة العامة تبحث مجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية

9/28/2024 2:50:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر مع خبير المفوضية الأوروبية مدير برنامج"دعم وتحسين الإدارة والحكم الرشيد" ( سيجما ) خافيير سيسترناس، مجالات دعم تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للهيئة للإعوام 2024-2027.


وثمن الناصر دعم المفوضية الأوروبية لجهود الاصلاح الإداري في الأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والدعم الفني الكبير الذي يقدمه خبراء برنامج "دعم الادارة والحكم الرشيد" (سيجما) خصوصا في مجال توير الكفايات الوظيفية ، حيث كانا بداية التعاون مع برنامج سيجما في عام ٢٠١٦ عندما طور ديوان الخدمة المدنية في حينها ( الهيئة ) دليل الكفايات في الخدمة المدنية ، وحاليا وبعد اقراء خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية ، والدور المهم المناط بالهيئة بموجبهما ، وانخراط الهيئة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية في سلسلة من المشاريع التطويرية وفق الأدوار والمسؤوليات التي تتولاها الهيئة بموجب الخارطة ونظام انشاء الهيئة رقمة٨٠ لسنة ٢٠٢٣ .


وبين ان الهيئة انتهت من اعداد التعليمات ذات الأولوية المنبثقة عن نظام الموارد البشرية في القطاع العام، وتم رفعها لمجلس الوزراء، منوها بالدعم والاهتمام الكبير والقوى الذي ابداه دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ، بالتأكيد عل النهج المستدام والثابت في تنفيذ خارطة تحديث القطاع ، والبناء على الإنجازات والجهود السابقة، التزاما من الحكومة برؤى التحديث واستمرارية السعي في تحقيق مستهدفات التحديث الإداري والاقتصادي ، والسياسي .


من جانبهم قدم المدراء التنفيذيون في الهيئة شرحا حول المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ضمن إداراتها الأربعة وعددها 71 مشروعافي مجالات عمل الهيئة وتشمل: وضع السياسات والمعايير، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتقييم الكفاياتالوظيفية، والرقابة والامتثال.


وحضر اللقاء، المدراء التنفيذيون في الهيئة مبارك الخلايلة، و د. بندر أبو تايه، وياسر النسور، وشروق عبدالغني، ورئيسة وحدة المتابعة والإنجاز مجد الشوابكة، و وخبراء برنامج سيجما أنجليكا، وريم المساعدة.

MENAFN28092024000072011014ID1108725554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث