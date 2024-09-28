هيئة الخدمة والإدارة العامة تبحث مجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر مع خبير المفوضية الأوروبية مدير برنامج"دعم وتحسين الإدارة والحكم الرشيد" ( سيجما ) خافيير سيسترناس، مجالات دعم تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للهيئة للإعوام 2024-2027.
وثمن الناصر دعم المفوضية الأوروبية لجهود الاصلاح الإداري في الأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والدعم الفني الكبير الذي يقدمه خبراء برنامج "دعم الادارة والحكم الرشيد" (سيجما) خصوصا في مجال توير الكفايات الوظيفية ، حيث كانا بداية التعاون مع برنامج سيجما في عام ٢٠١٦ عندما طور ديوان الخدمة المدنية في حينها ( الهيئة ) دليل الكفايات في الخدمة المدنية ، وحاليا وبعد اقراء خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية ، والدور المهم المناط بالهيئة بموجبهما ، وانخراط الهيئة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية في سلسلة من المشاريع التطويرية وفق الأدوار والمسؤوليات التي تتولاها الهيئة بموجب الخارطة ونظام انشاء الهيئة رقمة٨٠ لسنة ٢٠٢٣ .
وبين ان الهيئة انتهت من اعداد التعليمات ذات الأولوية المنبثقة عن نظام الموارد البشرية في القطاع العام، وتم رفعها لمجلس الوزراء، منوها بالدعم والاهتمام الكبير والقوى الذي ابداه دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ، بالتأكيد عل النهج المستدام والثابت في تنفيذ خارطة تحديث القطاع ، والبناء على الإنجازات والجهود السابقة، التزاما من الحكومة برؤى التحديث واستمرارية السعي في تحقيق مستهدفات التحديث الإداري والاقتصادي ، والسياسي .
من جانبهم قدم المدراء التنفيذيون في الهيئة شرحا حول المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ضمن إداراتها الأربعة وعددها 71 مشروعافي مجالات عمل الهيئة وتشمل: وضع السياسات والمعايير، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتقييم الكفاياتالوظيفية، والرقابة والامتثال.
وحضر اللقاء، المدراء التنفيذيون في الهيئة مبارك الخلايلة، و د. بندر أبو تايه، وياسر النسور، وشروق عبدالغني، ورئيسة وحدة المتابعة والإنجاز مجد الشوابكة، و وخبراء برنامج سيجما أنجليكا، وريم المساعدة.
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