هيئة الخدمة والإدارة العامة تبحث مجالات التعاون مع المفوضية الأوروبية



وثمن الناصر دعم المفوضية الأوروبية لجهود الاصلاح الإداري في الأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والدعم الفني الكبير الذي يقدمه خبراء برنامج "دعم الادارة والحكم الرشيد" (سيجما) خصوصا في مجال توير الكفايات الوظيفية ، حيث كانا بداية التعاون مع برنامج سيجما في عام ٢٠١٦ عندما طور ديوان الخدمة المدنية في حينها ( الهيئة ) دليل الكفايات في الخدمة المدنية ، وحاليا وبعد اقراء خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية ، والدور المهم المناط بالهيئة بموجبهما ، وانخراط الهيئة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية في سلسلة من المشاريع التطويرية وفق الأدوار والمسؤوليات التي تتولاها الهيئة بموجب الخارطة ونظام انشاء الهيئة رقمة٨٠ لسنة ٢٠٢٣ .



وبين ان الهيئة انتهت من اعداد التعليمات ذات الأولوية المنبثقة عن نظام الموارد البشرية في القطاع العام، وتم رفعها لمجلس الوزراء، منوها بالدعم والاهتمام الكبير والقوى الذي ابداه دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ، بالتأكيد عل النهج المستدام والثابت في تنفيذ خارطة تحديث القطاع ، والبناء على الإنجازات والجهود السابقة، التزاما من الحكومة برؤى التحديث واستمرارية السعي في تحقيق مستهدفات التحديث الإداري والاقتصادي ، والسياسي .



من جانبهم قدم المدراء التنفيذيون في الهيئة شرحا حول المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ضمن إداراتها الأربعة وعددها 71 مشروعافي مجالات عمل الهيئة وتشمل: وضع السياسات والمعايير، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتقييم الكفاياتالوظيفية، والرقابة والامتثال.



وحضر اللقاء، المدراء التنفيذيون في الهيئة مبارك الخلايلة، و د. بندر أبو تايه، وياسر النسور، وشروق عبدالغني، ورئيسة وحدة المتابعة والإنجاز مجد الشوابكة، و وخبراء برنامج سيجما أنجليكا، وريم المساعدة.