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الصفدي: موقف الأردن ثابت في دعم لبنان وأمنه

9/28/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، وزير الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، في إطار التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة، وذلك على هامش الاسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وأكد الوزيران ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.


وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشدداً على موقف الأردن الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه ومؤسساته، والتأكيد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.


وحذر الصفدي من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة وجرها إلى أتون حرب إقليمية، إذ استمرّت إسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.


بدوره، أشاد بوريطة بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين المغرب والأردن، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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