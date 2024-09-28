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الأردن شريك في مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

9/28/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا، يوم أمس، مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بدعم القانون الدولي الإنساني.
وجاء الإعلان عن المبادرة خلال اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والذي أكد خلال مداخلة له أن القانون الدولي الإنساني أساس النظام العالمي المشترك الذي يجب حمايته، "لكن خروقات هذا القانون حقيقة تظهر بوضوح في الحروب التي تشنها إسرائيل على غزة وفي الضفة الغربية وضد لبنان."

وقال الصفدي في هذا الصدد"لا يجب للعالم أن يسكت عن هذه الخروقات لأن السكوت عنها سينسف الأرضية القانونية والأخلاقية لمواجهة خروقات في صراعات وأماكن اخرى".

وتأتي هذه المبادرة المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأكيد الالتزام الثابت للدول المطلقة لها بتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنفيذه بإخلاص وبشكل موحد على المستوى العالمي.

وستُنشئ اللجنة الدولية، بوصفها المنظمة المرجعية العاملة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، فرقاً عاملة ستنخرط في مشاورات شاملة مع الدول والخبراء لبحث سُبل منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتعزيز حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وضمان حماية خدمات الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة، وحماية العاملين في المجال الإنساني، ومواجهة التحديات المعاصرة والناشئة.

وستُعدّ المبادرة استناداً إلى هذه المشاورات توصيات ملموسة وعملية تهدف إلى مواجهة هذه التحديات وطرح إجراءات عملية تطبق في الميدان. وسيُتوّج هذا العمل باجتماع رفيع المستوى بشأن احترام المبدأ الإنساني في الحروب يُعقد في عام ٢٠٢٦.

ودعت الدول المطلقة للمبادرة جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانضمام إلى هذه المبادرة من أجل ترسيخ إرادة سياسية مستدامة لاحترام القانون الدولي الإنساني والامتثال له وتنفيذه، مدفوعين في ذلك بهدف مشترك ألا و هو استخدام القانون الدولي الإنساني إطاراً توجيهياً من أجل تخفيف المعاناة والمساعدة في توجيه النزاعات المسلحة نحو حلّ سلمي.

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