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العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدا من أبناء عشيرة آل عبادة

9/28/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني التاريخي، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الجنون والجرائم الإسرائيلية في فلسطين المنطقة.
وأضاف العيسوي أن الخطاب الملكي حمل توصيفا دقيقا لجرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من قتل وتدمير وتجويع على مدار عام تقريبا، محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تمادي الحكومة الإسرائيلية في جرائمها، التي باتت تتوسع، مع بدء عدوانها الغاشم على لبنان الشقيق.

وأوضح أن خطاب جلالة الملك أرسى، بكل شجاعة، موقفا صارما، إزاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب وحشية وإبادة وتجويع، وكشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، في غزة والضفة الغربية، غير آبهة بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، في ظل التخاذل العالمي، وغياب المساءلة الدولية، وفي ظل ازدواجية المعايير التي باتت تحكم العالم.

وأكد العيسوي أهمية دعوة جلالة الملك دول العالم إلى فرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجهد إغاثي ضخم لإيصال الغذاء والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، اليوم السبت، وفدين، يمثل الوفد الأول عدد من المتقاعدين العسكريين من محافظة الكرك، والثاني من أبناء عشيرة آل عبادة من لواء الكورة، خلال لقاءين منفصلين، حيث استعرض مواقف الأردن وجهود جلالة الملك الإقليمية والدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الأشقاء في الضفة الغربية.

وتابع العيسوي حديثه بالإشارة إلى أن جلالة الملك، وهو يعبر عن الضمير الإنساني الحر، كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، التي ترتكب أفظع الجرائم، والتي باتت تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الانساني، وسعيها الممنهج لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة، وإقامة دولته المستقلة، وجر المنطقة بأسرها إلى ويلات الحروب والدمار.

وبين أن صوت الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، سيبقى صوتا لا يلين، في قضيته المركزية فلسطين، التي حمل لواءها الهاشميون، ودافعوا عن عدالتها في كل المحافل، مؤكدا أن الأردن سيبقى على مواقفه الثابتة والداعمة والمساندة للأشقاء، وأن الأردن، لن يقبل أبدا، كما يؤكد جلالة الملك في خطابه، بالتهجير القسري للفلسطينيين عن أرضهم.

ولفت العيسوي إلى أن الموقف الأردني الطليعي، المساند الشعب الفلسطيني، برز في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان، أو في تقديم المساعدات الإغاثية، وكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأشار العيسوي إلى أن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، صعدت خطابها السياسي، في مواجهة المخططات الإسرائيلية، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك الواضح على الموقف الأردني الثابت بأن فكرة الوطن البديل لن تحدث أبدا، وعدم قبول التهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب.

ولفت إلى أنه إلى جانب الجهد الدبلوماسي والسياسي، يواصل الأردن بمختلف مؤسساته الرسمية والشعبية، بتوجيهات ملكية مباشرة، إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، براً وجواً، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية، وإمدادها بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وقال العيسوي إن سلاح الجو الأردني، تمكن من كسر الحصار على غزة، بتنفيذ عمليات إنزال جوي، ما زالت مستمرة، لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، وشارك جلالة الملك فيها، رغم المخاطر التي تحيط بمثل هذه العمليات.

وأشار إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، والمعنية بتركيب أطراف اصطناعية، ممن تعرضوا لبتر في الأطراف، بمدة لا تزيد عن ساعة، وتهدف إلى مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، من بينهم أطفال، لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم.

وتطرق العيسوي، في حديثه، إلى حرص جلالة الملكة رانيا العبدالله لإجلاء صورة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتوضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع لدى الرأي العام العالمي.

وأشار إلى جهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الشجاعة، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، مواقفه ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وحق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد التأكيد على أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ويلبي حقوقه الوطنية.

من جهتهم، ثمن المتحدثون، خلال اللقاءين، موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه فلسطين، ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالوا إن موقف الأردن "مشرف، ونحن كأردنيين نرفع هاماتنا دائما بهذا الموقف".

وقالوا إن خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف حجم الفشل السياسي لعالم تخلى عن إنسانيته، وفضح انتقائية العالم وانهيار منظومته الأخلاقية، وحجم الأنهيار للقيم والمبادىء الأممية في أخطر مرحلة يمر بها العالم.

وأضافوا أن الأردن، لازم القضية الفلسطينية، أملا وألما، فكان أول من دفع الثمن، بدم الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول، طيب الله ثراه، وللجيش العربي المصطفوي على أرض فلسطين ألف شاهد وشاهد، وليس انتهاء بمعركة السلام التي خاضها بحكمة واقتدار المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه لتثبيت دعائم الحق والعدالة.

وأكدوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كرس الجزء الأمبر من جهود واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى جميع المحافل الدولية، لاقتناع جلالته بأن الهم الفلسطيني، هو هم اردني، وبأن قضية فلسطين، هي قضية الشعب الفلسطيني، وأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحل الدولتين، الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حمايتها والحفاظ على هويتها.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتقديم حقيقة ما يجري في فلسطين من انتهاكات وجرائم إسرائيلية أمام الرأي العام العالي، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة لجهود جلالة الملك.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، وبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، ليبقى موئلا لكل الأحرار والشرفاء وكل باحث عن الأمن والأمان.

وقالوا إن الأردن، رغم التحديات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فإن موقفه وحكمة جلالة الملك، كانت دوما أكبر من كل التحديات، بإرادة قوية تستند إلى رسالة الأردن العروبية والقيم الأردنية الأصيلة، والتي تحظى بتقدير العالم واحترامه.

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