وزير الداخلية يتفقد جسر الملك حسين



وأكد الفراية أن الزيارة تهدف إلى متابعة التوصيات المتعلقة بتطوير المعبر وتسهيل حركة الأفراد والشحن، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل حركة الأشقاء الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين الذي يعد المنفذ الرئيسي لهم وبوابتهم إلى المملكة والعالم.



كما اطلع الفراية على تقدم سير العمل في مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى الجسر وإنشاء مركز انطلاق ووصول خاص بالمسافرين، وإنشاء ساحات لمركبات الشحن القادمة والمغادرة وساحة مخصصة لمبيت الشاحنات في منطقة تبعد عن مرافق الجسر بمسافة مناسبة، حيث سيتم تهيئتها بما يضمن سهولة تسريب الشاحنات المغادرة وضمن التوقيتات التي تمكن الجهات العاملة في الجسر من إنجاز إجراءاتها بكفاءة وفعالية وخلال وقت قصير.



وجال الفراية في مرافق المعبر، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وآليات تطويره والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، موجها تعليماته بضرورة تحسين الخدمة وتسهيل حركة التنقل لضمان راحة المسافرين.



وفي سياق متصل، قام الفراية بزيارة تفقدية إلى مصنع إعادة تدوير البلاستيك في دير علا، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية دير علا، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله خلال الشهر المقبل، حيث سيوفر 20 فرصة عمل مباشرة و30 فرصة غير مباشرة.