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الصفدي يستكمل لقاءاته في نيويورك

9/28/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استكمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم أمس، لقاءاته ومشاركاته في اجتماعات ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وضمان إيصال المساعدات الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

وركزت المباحثات على قضية اللاجئين السوريين، وخطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات المعنية برعايتهم وللدول المضيفة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

والتقى الصفدي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، في اجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن وكندا، وأهمية تطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث الوزيران التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غرة ولبنان، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى بحث ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم والتمويل اللازم لوكالة "الأنروا" التي تقوم بدور إنساني لا يمكن الاستغناء عنه في غزة.

كما التقى الصفدي وزير الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، في إطار التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة، وأكد الوزيران ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وبحث الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري الجديد بسام الصباغ، الجهود المبذولة للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يحفظ أمن سورية ووحدتها وسيادتها.

كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية ذات الاهتمام المشترك، وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق فى إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، التقى الصفدي وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافيرين، وبحث معه ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، سبيلاً وحيداً لحل الدولتين، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وعقد الصفدي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك مباحثات موسعة تناولت سبل تكاتف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات من أداء مهامها الإنسانية دون معوقات، وضمان سلامتها من أي استهداف.

وركزت المباحثات على تعزيز الجهود المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء غزة.
كما التقى الصفدي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، وبحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف
العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، خطوة أولى وضرورية لتجنب توسع الصراع في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، التقى الصفدي وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، في اجتماع بحث ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.

وبحث الوزيران ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة، كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها تعاوناً أوسعاً في جميع المجالات، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الصفدي ورئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب جريجوري ميكس، اجتماعاً بحث خلاله التطورات الإقليمية الخطيرة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من عواقب توسع الصراع على أمن المنطقة واستقرارها في حال استمرّت إسرائيل بعدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها في الضفة الغربية.

وبحث الصفدي وميكس عدداً من القضايا الثنائية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وخلال اجتماعه مع وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، بحث الصفدي التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزيران ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأجرى الصفدي اجتماعاً مع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بحث معها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة إسرائيل وخروقاتها للقانون الدولي وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى الصفدي كلمة الأردن في الجلسة.

كما شارك الصفدي في إطلاق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبادرة عالمية بالشراكة مع الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا، لتجديد الالتزام السياسي بدعم القانون الدولي الإنساني.

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