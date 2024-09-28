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الطيران المدني: قرابة 400 طائرة عبرت وهبطت وغادرت الأردن الجمعة

9/28/2024 2:50:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران "ضمن المعدلات الطبيعية"، مشيرا إلى قرابة 400 طائرة عبرت أجواء المملكة وغادرت وهبطت في مطاراتها الجمعة.


وقال مستو ، أن الأجواء الأردنية "آمنة وحركة الطيران ضمن المعدلات الطبيعية ... قرابة 400 طائرة عبرت الأجواء الأردنية وغادرت وهبطت الجمعة".
وأشار إلى "وجود مسارات طيران بديلة" للأردن، وذلك بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شركات الطيران، بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي؛ بسبب "تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني".
وعلق الأردن رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
مستو قال "عدم الاستقرار والحروب والنزاعات تؤثر على حركة الطيران في كل أنحاء العالم"، مضيفا أن "هناك خطوطا ومسارات بديلة عن المناطق التي أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بعدم استعمالها" في إشارة إلى المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي فإن "القدوم والمغادرة" عبر الأجواء الأردنية "لا تتأثر بهذه القرارات".
وتحدث مستو لـ "المملكة" ، عن متابعة مستمرة لما يحصل في "أجوائنا والأجواء المحيطة في المنطقة مع الجهات المعنية لاتخاذ أي قرار ضروري لضمان أمن وسلامة الطيران المدني".


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