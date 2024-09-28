الطيران المدني: قرابة 400 طائرة عبرت وهبطت وغادرت الأردن الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، السبت، إن الأجواء الأردنية آمنة وحركة الطيران "ضمن المعدلات الطبيعية"، مشيرا إلى قرابة 400 طائرة عبرت أجواء المملكة وغادرت وهبطت في مطاراتها الجمعة.
وقال مستو ، أن الأجواء الأردنية "آمنة وحركة الطيران ضمن المعدلات الطبيعية ... قرابة 400 طائرة عبرت الأجواء الأردنية وغادرت وهبطت الجمعة".
وأشار إلى "وجود مسارات طيران بديلة" للأردن، وذلك بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، شركات الطيران، بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي؛ بسبب "تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني".
وعلق الأردن رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر على خلفية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
مستو قال "عدم الاستقرار والحروب والنزاعات تؤثر على حركة الطيران في كل أنحاء العالم"، مضيفا أن "هناك خطوطا ومسارات بديلة عن المناطق التي أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بعدم استعمالها" في إشارة إلى المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي فإن "القدوم والمغادرة" عبر الأجواء الأردنية "لا تتأثر بهذه القرارات".
وتحدث مستو لـ "المملكة" ، عن متابعة مستمرة لما يحصل في "أجوائنا والأجواء المحيطة في المنطقة مع الجهات المعنية لاتخاذ أي قرار ضروري لضمان أمن وسلامة الطيران المدني".
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