الغرايبة: انضمام معاهد التدريب المهني لـETF يؤهل الكوادر لسوق العمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن انضمام 8 معاهد تابعة لها إلى مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) كجزء من خطتها الشاملة، لتطوير وتجويد منظومة التدريب المهني بالمملكة، وفق مديرها العام د. أحمد الغرايبة، أن انضمام المعاهد للشبكة يسهم بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بخاصة في المهن المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا.
وقال الغرايبة، لـ"بترا" إن المؤسسة تسعى لاعتماد 3 معاهد أخرى ضمن الشبكة التي تسهم بتوفير الدعم للدول النامية لتطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، وتحليل احتياجات أسواق العمل، لافتا إلى أن المؤسسة عملت العام الحالي على مشروعات ومبادرات، وقعت خلالها اتفاقية لإنشاء "معهد التكنولوجيا الزراعية الحديث" مع وزارة الزراعة، وتنفيذ المشروع الزراعي "أرضي" الذي يشمل الزراعة المائية واستزراع الأسماك، استفاد منها 1976 متدربا ومتدربة.
من جانبه، قال وزير العمل الأسبق نايف استيتية، إن رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة عملت على تطوير المناهج للتدريب المهني والتقني، امتثالا للتوجيهات الملكية لريادة الأعمال، اذ بدأت وزارتا التربية والتعليم والعمل و"التدريب المهني" وهيئة تنمية المهارات بتطوير المناهج والمواد والأدوات التدريبية، بتحديد مراكز لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة من حيث ادماج التدريب الافتراضي والتفاعلي.
وأضاف استيتية ان منظومة التدريب المهني تسهم بحل مشكلات البطالة بالاضافة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان استقطاب اكبر عدد من الشباب نحو التدريب، يطور العمل المهني ويمكن الشباب من مزاولة المهن وفق احتياجات سوق العمل.
وبين ان الأردن طور أساليب التدريب لزيادة التوجه نحو المهن الماهرة بتطويره البيئة التدريبية وتوفير الإمكانيات وتقديم الحوافز التشجيعية، مبينا ان المؤسسة طورت وحدثت مراكز تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وتصميم برامج تدريب حديثة.
وأشار لوجود مهارات متخصصة طورت في معاهد بالمؤسسة مثل مراكز تدريب لصيانة السيارات الكهربائية بالتدريب الافتراضي والإدماجي والأجهزة الحديثة، ما يمكن الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف استيتية ان تطوير بعض المواد التعليمية والتخصصات وحصول الشباب على شهادات تخصصية واعتمادية ومزاولة المهن، تفتح مسارات وظيفية للأبداع واستقطاب شبان للتدريب المهني.
من جانبه، قال رئيس بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة، انه برغم جهود تطوير التدريب، لكن إقبال الشباب عليه ما يزال محدودا مقارنة بالتعليم الأكاديمي التقليدي، موضحا ان التصور الخاطئ عند الشباب، بان التعليم المهني لا يوفر فرص عمل مستدامة أو رواتب جيدة.
وأوضح ابو نجمة ان أصحاب عمل لديهم تفاوت حول مدى رضاهم عن مخرجات برامج التدريب، مطالبين بضرورة التركيز على المهارات الشخصية، وتطوير المناهج لتواكب تطورات السوق بشكل أسرع.
وبين ان سوق العمل بحاجة إلى أعداد أكبر من خريجي برامج التدريب، لكن تلبية حاجته هذه يجب أن تكون منظمة ومبنية على استطلاع حقيقي لطبيعة البرامج والتخصصات التدريبية المطلوبة، والأعداد والمستويات لكل قطاع، وهذا لا يجري إلا بمشاركة أصحاب العمل من كل قطاع وممثليهم، بحيث يكون لهم دور رئيس برسم سياسات التدريب وبرامجه لكل قطاع.
واكد ابو نجمة ضرورة زيادة مراكز التدريب وتنويعها وتوزيعها لتغطي مختلف المناطق، لإعطاء الفرصة للشباب للوصول لفرص التدريب في مناطقهم بعدالة، مشيرا لاهمية أن يكون الهدف الرئيس في سياسات التدريب، سد الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العمل من حيث الكم والنوع، بخاصة في المجالات التي تعاني من نقص بالمهارات، بحيث تعمل الحكومة والقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال لضمان توفير فرص تدريبية كافية، وجودة عالية في التعليم المهني، بما يتماشى مع التطورات التقنية والاقتصادية.
ولفت ابو نجمة الى ضرورة إجراء تقييم دوري لبرامج التدريب، لتواكب التطورات التقنية والصناعية، مؤكدا أهمية تكثيف حملات التوعية لتغيير النظرة المجتمعية حوله، مع التركيز على نجاحات الخريجين به وزيادة الفرص التي يوفرها، وتقديم منح أو دعم مالي لنم يلتحقون ببرامجه، ما سيساعد على زيادة الإقبال من الشباب، وخصوصا من الفئات الأقل دخلا.-(بترا)
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