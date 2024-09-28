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الغرايبة: انضمام معاهد التدريب المهني لـETF يؤهل الكوادر لسوق العمل

9/28/2024 2:50:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن انضمام 8 معاهد تابعة لها إلى مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) كجزء من خطتها الشاملة، لتطوير وتجويد منظومة التدريب المهني بالمملكة، وفق مديرها العام د. أحمد الغرايبة، أن انضمام المعاهد للشبكة يسهم بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بخاصة في المهن المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا.
وقال الغرايبة، لـ"بترا" إن المؤسسة تسعى لاعتماد 3 معاهد أخرى ضمن الشبكة التي تسهم بتوفير الدعم للدول النامية لتطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، وتحليل احتياجات أسواق العمل، لافتا إلى أن المؤسسة عملت العام الحالي على مشروعات ومبادرات، وقعت خلالها اتفاقية لإنشاء "معهد التكنولوجيا الزراعية الحديث" مع وزارة الزراعة، وتنفيذ المشروع الزراعي "أرضي" الذي يشمل الزراعة المائية واستزراع الأسماك، استفاد منها 1976 متدربا ومتدربة.
من جانبه، قال وزير العمل الأسبق نايف استيتية، إن رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة عملت على تطوير المناهج للتدريب المهني والتقني، امتثالا للتوجيهات الملكية لريادة الأعمال، اذ بدأت وزارتا التربية والتعليم والعمل و"التدريب المهني" وهيئة تنمية المهارات بتطوير المناهج والمواد والأدوات التدريبية، بتحديد مراكز لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة من حيث ادماج التدريب الافتراضي والتفاعلي.
وأضاف استيتية ان منظومة التدريب المهني تسهم بحل مشكلات البطالة بالاضافة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان استقطاب اكبر عدد من الشباب نحو التدريب، يطور العمل المهني ويمكن الشباب من مزاولة المهن وفق احتياجات سوق العمل.
وبين ان الأردن طور أساليب التدريب لزيادة التوجه نحو المهن الماهرة بتطويره البيئة التدريبية وتوفير الإمكانيات وتقديم الحوافز التشجيعية، مبينا ان المؤسسة طورت وحدثت مراكز تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص وتصميم برامج تدريب حديثة.
وأشار لوجود مهارات متخصصة طورت في معاهد بالمؤسسة مثل مراكز تدريب لصيانة السيارات الكهربائية بالتدريب الافتراضي والإدماجي والأجهزة الحديثة، ما يمكن الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف استيتية ان تطوير بعض المواد التعليمية والتخصصات وحصول الشباب على شهادات تخصصية واعتمادية ومزاولة المهن، تفتح مسارات وظيفية للأبداع واستقطاب شبان للتدريب المهني.
من جانبه، قال رئيس بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة، انه برغم جهود تطوير التدريب، لكن إقبال الشباب عليه ما يزال محدودا مقارنة بالتعليم الأكاديمي التقليدي، موضحا ان التصور الخاطئ عند الشباب، بان التعليم المهني لا يوفر فرص عمل مستدامة أو رواتب جيدة.
وأوضح ابو نجمة ان أصحاب عمل لديهم تفاوت حول مدى رضاهم عن مخرجات برامج التدريب، مطالبين بضرورة التركيز على المهارات الشخصية، وتطوير المناهج لتواكب تطورات السوق بشكل أسرع.
وبين ان سوق العمل بحاجة إلى أعداد أكبر من خريجي برامج التدريب، لكن تلبية حاجته هذه يجب أن تكون منظمة ومبنية على استطلاع حقيقي لطبيعة البرامج والتخصصات التدريبية المطلوبة، والأعداد والمستويات لكل قطاع، وهذا لا يجري إلا بمشاركة أصحاب العمل من كل قطاع وممثليهم، بحيث يكون لهم دور رئيس برسم سياسات التدريب وبرامجه لكل قطاع.
واكد ابو نجمة ضرورة زيادة مراكز التدريب وتنويعها وتوزيعها لتغطي مختلف المناطق، لإعطاء الفرصة للشباب للوصول لفرص التدريب في مناطقهم بعدالة، مشيرا لاهمية أن يكون الهدف الرئيس في سياسات التدريب، سد الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العمل من حيث الكم والنوع، بخاصة في المجالات التي تعاني من نقص بالمهارات، بحيث تعمل الحكومة والقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال لضمان توفير فرص تدريبية كافية، وجودة عالية في التعليم المهني، بما يتماشى مع التطورات التقنية والاقتصادية.
ولفت ابو نجمة الى ضرورة إجراء تقييم دوري لبرامج التدريب، لتواكب التطورات التقنية والصناعية، مؤكدا أهمية تكثيف حملات التوعية لتغيير النظرة المجتمعية حوله، مع التركيز على نجاحات الخريجين به وزيادة الفرص التي يوفرها، وتقديم منح أو دعم مالي لنم يلتحقون ببرامجه، ما سيساعد على زيادة الإقبال من الشباب، وخصوصا من الفئات الأقل دخلا.-(بترا)

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