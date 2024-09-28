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تغيير قانون الإدارة المحلية هل يسهم بحكم محلي حقيقي؟

9/28/2024 2:50:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - مع اقتراب موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، ومجلس أمانة عمان برزت دعوات خبراء بـ"ضرورة قيام حكومة د. جعفر حسان بإجراء تقييم يتسم بالإنصاف والمهنية لواقع حال تجربة الإدارة المحلية وهذه المجالس، كخطوة استباقية للتحضير لهذه الانتخابات".
وفي ظل دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة حسان "بالعمل على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة"، التي من المفترض أن تعقد عام 2026، أكد الخبراء لـ"الغد" على "أن ثمة حاجة ملحة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية، لا أن يتم اجراء تعديل على القانون الحالي فقط".
كما لا بد من "تشكيل لجنة من خبراء يمثلون كافة الجهات المختلفة لوضع خريطة طريق واضحة تحدد التعديلات والأنظمة، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة، التي تكون بمثابة أرضية عمل تنطلق منها الحكومة الجديدة لإيجاد حكم محلي حقيقي"، بحد قولهم.
من جهته أكد أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية د. نضال أبو عرابي لـ"الغد"، على "أن الوزارة ملتزمة بما ورد في رد الحكومة على كتاب التكليف السامي حول انتخابات المجالس البلدية والمحافظات القادمة".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة د.جعفر حسان على "أنه لا بد من العمل على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة، وهذا يتطلب مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بها لتمكين هياكل الإدارة المحلية من القيام بدورها التنموي والخدمي على أفضل وجه، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية، ومواكبة مشروع التحول الرقمي".
وشدد جلالته، على "أنه لا بد من تمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي تحقيقا للتناغم بينها، وبما يضمن التوزيع الأمثل والأكثر عدالة لمكتسبات التنمية".
في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء د. جعفر حسان في رده على كتاب التكليف السامي على "أن حكومته ستبدأ بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديات ومجالس المحافظات دور أساسي في التنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التنموية".
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية السابق توفيق كريشان، أعلن في شهر أيار (مايو) عام 2023، عن "توجه حكومي لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، لإدراج بعض التوصيات الواردة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية".
ومن بين الإجراءات التي يجب اتخاذها كأحد الخطوات الحكومية للتحضير للانتخابات "إجراء تقييم مهني ومحايد ومنصف لواقع مجالس البلديات والمحافظات بشكل خاص، ولتجربة الإدارة المحلية بصورة عامة"، وفق تأكيدات مدير عام مركز الحياة "راصد" د.عامر بني عامر.
ويجب أن يرافق ذلك الأمر، من وجهة نظره "قيام الحكومة بإجراء مشاورات مع المجتمع المدني، ورؤساء البلديات والمحافظات، والمستفيدين من خدمات تلك المجالس، للحصول على تغذية راجعة بشأن واقع العمل البلدي، والإدارة المحلية".
وهذه الخطوة برأيه تأتي بهدف "اتخاذ قرارات تستند إلى حقائق علمية تساهم عبرها الحكومة لإحداث تغيير فعلي وحقيقي على واقع الإدارة المحلية، التي تواجه العديد من التحديات أدت الى عمل إدارات المجالس البلدية والمحافظات".
ولا يجب، بحد قوله "التركيز فقط على تعديل قانون الإدارة المحلية، بل إيجاد قانون جديد مختلف تماما في بنوده عن المعمول به حاليا، والاستفادة من التوصيات التي خرجت بها اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية في وقت سابق". وكانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية شددت على ضرورة إعادة استحداث المجالس المحلية مجددا، بعد أن تم إلغاؤها بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2021.
كما ركزت التوصيات، التي صدرت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2021، على أهمية توسيع الصلاحيات الإدارية للمجالس البلدية وباطراد، والذي كانت تدعو إليه البلديات والخبراء في الشأن البلدي ومنذ سنوات عديدة، والذي يترافق مع تزايد خبرة أعضاء هذه المجالس (الهياكل المنتخبة)، واكتسابها ثقة مجالس المحافظات.
وفي رأي وزير الشؤون البلدية الأسبق د. حازم قشوع "فإن الانتقال من الإدارة المحلية للحكم المحلي بات أمرا ضروريا، والذي يستدعي معه دمج وزارتي الإدارة المحلية والداخلية ضمن وزارة واحدة، لتسمى بالحكم المحلي". ومن ثم، وبحسبه "إنشاء مجلس محافظة محلي، مع حكومة لكل من محافظات المملكة على حدا، تحويل الموازنة العامة للدولة من التركيز على القطاعات للمحافظات".
ومن بين الخطوات الواجب اتخاذها كذلك "إنجاز المخططات الشمولية، لتحويل كل ما يتعلق بالطبوغرافية، والديمغرافية، والجغرافية للمحافظة وليس للبلدية، ومن ثم العمل على إيجاد ما يسمى بالسمة الدالة للعلامة الإنتاجية للمحافظة"، تبعا له. كما لا بد من "تشكيل لجنة من خبراء يمثلون كافة الجهات المختلفة لوضع خريطة طريق واضحة تحدد التعديلات والأنظمة، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة، التي تكون بمثابة أرضية عمل تنطلق منها الحكومة الجديدة لإيجاد حكم محلي حقيقي"، وفق قشوع.
وفي شأن مجالس المحافظات، جاءت اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية بفكرة جديدة تدعو لاستحداث هيكل جامع لعدد من المحافظات على نطاق إقليمي، بما يسهل عملية الإشراف على عملها، ويتيح للسلطة المركزية نقل المزيد من سلطاتها الإدارية، ومهامها الخدمية، والتنموية إلى هذه الهياكل المستحدثة.
فاللجنة اعتبرت مجالس المحافظات هي الهيئات العليا للإدارة المحلية في الوضع القائم حاليا، ومن الطبيعي أن تتولى مهام عدة تتمثل في البرامج التنموية أساسا، والخدمية والإدارية بشكل عام.
كما وجاءت اللجنة بفكرة إنشاء ما يسمى بمجالس الأقاليم وهي الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويقصد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا).

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