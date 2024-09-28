هل يحسم القضاء اعتراض شركات التوظيف على نظام التشغيل الجديد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- جدل كبير أثارته نقابة أصحاب شركات التوظيف حول نظام مكاتب التشغيل الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2024.
فبعد عدم استجابة وزارة العمل لملاحظات نقابة أصحاب شركات التوظيف وانتقاداتهم حول هذا النظام، قدمت النقابة طعنا قانونيا بصحة النظام، بحسب نقيب أصحاب شركات التوظيف باسم تليلان.
وبين تليلان أن قضية الطعن قيدت بشكل رسمي أمام المحكمة الإدارية بمواجهة وزارة العمل بعد 60 يوما على نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن النقابة سعت للتواصل مع وزارة العمل لإيجاد حلول مباشرة إلا أن الوزارة ممثلة بالوزيرة السابقة والأمين العام لم يستجيبا للاحتجاجات، ما دفع بالنقابة للتفكير بشكل جدي بتقديم دعوى رسمية لطلب إلغاء النظام لدى المحكمة الإدارية.
وأكد أن مسودة هذا النظام تأتي ترسيخا وامتدادا للنهج الحكومي في تهميش الحوار الاجتماعي.
وبين تليلان أن قرار تسجيل الدعوى جاء بسبب احتواء النظام على مواد مخالفة للدستور والقانون الصادر بمقتضاه، وأبرزها مصادرة الكفالة التي قد تهدد المراكز القانونية لشركات التوظيف وخاصة أنها من اختصاص السلطة القضائية.
المستشار القانوني للنقابة المحامي خالد عنبة، أوضح أن هناك أن نقاطا مهمة عدة تخالف الدستور وقانون العمل في النظام المطلوب إلغاؤه والقوانين ذات العلاقة والصلة بالموضوع.
واعترض عنبة على توسيع صلاحيات وزير العمل من خلال بند مصادرة الكفالة دون منحه ذلك بقانون العمل المعمول به، ودون بيان و/أو تحديد المخالفات الموجبة لهذه العقوبة الجسيمة.
وأشار إلى أن هناك قلقا من أن هذا التوسع يتنافى مع العمل المؤسسي والحاكمية الرشيدة، ما قد يؤدي إلى تراجع في شروط العمل وفتح الباب أمام الانتهاكات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن النظام المطلوب إلغاؤه خالف في المادتين (11 / 12) قانون العمل المذكور، وجاء وكأنه قانون جديد، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة أخرى سيتم إدراجها لاحقا في الدعوى.
وبين أنه سيتم تعيين موعد المحاكمة عقب الانتهاء من تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى.
وأكد أنه في حال قررت المحكمة الإدارية قبول الدعوى فسيتقرر إلغاء النظام المذكور وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
من جانبه، قال مدير شركة توظيف، حكم الكيلاني، إن نظام التشغيل الجديد جاء بمثابة عقوبات جماعية على شركات التوظيف.
ورأى الكيلاني أنه كان الأجدر بوزارة العمل أن تتابع الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين بذريعة مفهوم التوظيف.
ولفت إلى أن نقابة أصحاب شركات التوظيف أثارت اعتراضات كبيرة على نظام مكاتب التشغيل الجديد قبل أن تقدم الطعن لدى المحكمة، لكن وزارة العمل لم تتوصل إلى حل معها.
وتساءل الكيلاني لماذا يتم وضع مواد مجحفة في النظام تدخل في أعمال هي في الأساس من اختصاص القضاء الأردني وليس من الوزير نفسه.
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