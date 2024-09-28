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هل يحسم القضاء اعتراض شركات التوظيف على نظام التشغيل الجديد؟

9/28/2024 2:50:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- جدل كبير أثارته نقابة أصحاب شركات التوظيف حول نظام مكاتب التشغيل الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 2024.
فبعد عدم استجابة وزارة العمل لملاحظات نقابة أصحاب شركات التوظيف وانتقاداتهم حول هذا النظام، قدمت النقابة طعنا قانونيا بصحة النظام، بحسب نقيب أصحاب شركات التوظيف باسم تليلان.
وبين تليلان أن قضية الطعن قيدت بشكل رسمي أمام المحكمة الإدارية بمواجهة وزارة العمل بعد 60 يوما على نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن النقابة سعت للتواصل مع وزارة العمل لإيجاد حلول مباشرة إلا أن الوزارة ممثلة بالوزيرة السابقة والأمين العام لم يستجيبا للاحتجاجات، ما دفع بالنقابة للتفكير بشكل جدي بتقديم دعوى رسمية لطلب إلغاء النظام لدى المحكمة الإدارية.
وأكد أن مسودة هذا النظام تأتي ترسيخا وامتدادا للنهج الحكومي في تهميش الحوار الاجتماعي.
وبين تليلان أن قرار تسجيل الدعوى جاء بسبب احتواء النظام على مواد مخالفة للدستور والقانون الصادر بمقتضاه، وأبرزها مصادرة الكفالة التي قد تهدد المراكز القانونية لشركات التوظيف وخاصة أنها من اختصاص السلطة القضائية.
المستشار القانوني للنقابة المحامي خالد عنبة، أوضح أن هناك أن نقاطا مهمة عدة تخالف الدستور وقانون العمل في النظام المطلوب إلغاؤه والقوانين ذات العلاقة والصلة بالموضوع.
واعترض عنبة على توسيع صلاحيات وزير العمل من خلال بند مصادرة الكفالة دون منحه ذلك بقانون العمل المعمول به، ودون بيان و/أو تحديد المخالفات الموجبة لهذه العقوبة الجسيمة.
وأشار إلى أن هناك قلقا من أن هذا التوسع يتنافى مع العمل المؤسسي والحاكمية الرشيدة، ما قد يؤدي إلى تراجع في شروط العمل وفتح الباب أمام الانتهاكات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن النظام المطلوب إلغاؤه خالف في المادتين (11 / 12) قانون العمل المذكور، وجاء وكأنه قانون جديد، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة أخرى سيتم إدراجها لاحقا في الدعوى.
وبين أنه سيتم تعيين موعد المحاكمة عقب الانتهاء من تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى.
وأكد أنه في حال قررت المحكمة الإدارية قبول الدعوى فسيتقرر إلغاء النظام المذكور وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
من جانبه، قال مدير شركة توظيف، حكم الكيلاني، إن نظام التشغيل الجديد جاء بمثابة عقوبات جماعية على شركات التوظيف.
ورأى الكيلاني أنه كان الأجدر بوزارة العمل أن تتابع الشركات الوهمية التي تستغل المواطنين بذريعة مفهوم التوظيف.
ولفت إلى أن نقابة أصحاب شركات التوظيف أثارت اعتراضات كبيرة على نظام مكاتب التشغيل الجديد قبل أن تقدم الطعن لدى المحكمة، لكن وزارة العمل لم تتوصل إلى حل معها.
وتساءل الكيلاني لماذا يتم وضع مواد مجحفة في النظام تدخل في أعمال هي في الأساس من اختصاص القضاء الأردني وليس من الوزير نفسه.

MENAFN28092024000072011014ID1108725541

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