غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني والصحة تدعو المستشفيات للاستعداد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارته على البقاع اللبناني والجنوب ، بعد ليل حافل بالغارات التدميرية على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا منطقة الغبيري وأطراف منطقة فقرا في جرود كسروان، إضافة الى غارات متتالية على المنطقة الواقعة بين بلدتي بحمدون وصوفر في قضاء عاليه.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت ان غارات عنيفة استهدفت مناطق البقاعين الشمالي و الاوسط وتحديدا منطقة حدث بعلبك، طاريا ،رباق، شمسطار،تمنين التحتا ، النبي شيت ،بوداي ،حوش تل صفية وسرعين في البقاع الاوسط، ودمرت العديد من المباني والمنشآت".
وأضاف ان غارات عنيفة استهدفت محيط منطقة زحلة وتحديدا حارة الفيكاني و جرود الفرزل والكرك، وصولا الى مدينة بحمدون"، موضحا ان الحصيلة غير نهائية للغارات على عدد من المباني في منطقة حارة حريك ،عصر امس، بلغت 6 شهداء واصابه 91.
وتابع المصدر ان الطيران الإسرائيلي نفذ ليلا ، اكثر من عشرين غارة على مناطق في صحراء الشويفات و احياء قريبة من شرق مطار بيروت الدولي ،حيث استهدفت الغارات مبانٍ، كان الجيش الإسرائيلي قد دعا إلى إخلائها والابتعاد عنها، قبل ساعة من ضربها".
ودعت وزارة الصحة ،في بيان، مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة، وذلك لإفساح المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية في بيروت .
كما طالبت المستشفيات والمراكز الصحية بالاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية.-(بترا)
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