غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني والصحة تدعو المستشفيات للاستعداد

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت ان غارات عنيفة استهدفت مناطق البقاعين الشمالي و الاوسط وتحديدا منطقة حدث بعلبك، طاريا ،رباق، شمسطار،تمنين التحتا ، النبي شيت ،بوداي ،حوش تل صفية وسرعين في البقاع الاوسط، ودمرت العديد من المباني والمنشآت".



وأضاف ان غارات عنيفة استهدفت محيط منطقة زحلة وتحديدا حارة الفيكاني و جرود الفرزل والكرك، وصولا الى مدينة بحمدون"، موضحا ان الحصيلة غير نهائية للغارات على عدد من المباني في منطقة حارة حريك ،عصر امس، بلغت 6 شهداء واصابه 91.



وتابع المصدر ان الطيران الإسرائيلي نفذ ليلا ، اكثر من عشرين غارة على مناطق في صحراء الشويفات و احياء قريبة من شرق مطار بيروت الدولي ،حيث استهدفت الغارات مبانٍ، كان الجيش الإسرائيلي قد دعا إلى إخلائها والابتعاد عنها، قبل ساعة من ضربها".



ودعت وزارة الصحة ،في بيان، مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة، وذلك لإفساح المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية في بيروت .



كما طالبت المستشفيات والمراكز الصحية بالاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية.-(بترا)