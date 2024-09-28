نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة

نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة
التاريخ
9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤولان إن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف المسؤولان، وهما من منطقة الشرق الأوسط، أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعدما أعلنت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.-(رويترز)
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