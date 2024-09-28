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نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤولان إن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.


وأضاف المسؤولان، وهما من منطقة الشرق الأوسط، أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعدما أعلنت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.-(رويترز)

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