الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع ، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 118 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 358 على قطاع غزة انه لا زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41586 شهيدا و 96210 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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