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الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات في قطاع غزة خلال 48 ساعة

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع ، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 118 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 358 على قطاع غزة انه لا زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41586 شهيدا و 96210 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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