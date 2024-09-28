خامنئي: إسرائيل أصغر من إلحاق ضرر كبير ببنية حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إلى دعم "حزب الله" اللبناني، مشيراً إلى أن ما وصفها ب"كل قوى المقاومة" في المنطقة تقف إلى جانب "حزب الله" وتدعمه.
وأضاف خامنئي في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "ليعلم المجرمون الصهاينة أنهم أقل شأناً (أصغر) من أن يسببوا أي ضرر كبير للبنية القوية لحزب الله في لبنان".
وتابع: "العصابة الإرهابية الحاكمة في النظام الصهيوني لم تتعلم درساً من حربها الإجرامية المستمرة منذ عام في غزة".
وأردف: "من واجب جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله بكل ما لديهم من وسائل ومساعدتهما في مواجهة النظام الغاصب والظالم والشرير".
وفي وقت سابق قال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن المرشد الإيراني نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب إعلان إسرائيل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
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