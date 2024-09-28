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خامنئي: إسرائيل أصغر من إلحاق ضرر كبير ببنية حزب الله

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إلى دعم "حزب الله" اللبناني، مشيراً إلى أن ما وصفها ب"كل قوى المقاومة" في المنطقة تقف إلى جانب "حزب الله" وتدعمه.

وأضاف خامنئي في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "ليعلم المجرمون الصهاينة أنهم أقل شأناً (أصغر) من أن يسببوا أي ضرر كبير للبنية القوية لحزب الله في لبنان".

وتابع: "العصابة الإرهابية الحاكمة في النظام الصهيوني لم تتعلم درساً من حربها الإجرامية المستمرة منذ عام في غزة".

وأردف: "من واجب جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله بكل ما لديهم من وسائل ومساعدتهما في مواجهة النظام الغاصب والظالم والشرير".

وفي وقت سابق قال مسؤولان لوكالة "رويترز" إن المرشد الإيراني نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب إعلان إسرائيل اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.

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