بري يهاجم نتنياهو ويصفه بـالكاذب بعد انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح رئيس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة "أوريان لوجور" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب على الجميع، وقد سحب موافقته على مبادرة وقف إطلاق النار.
وشدد بري على أن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما يجب أن ينطبق على كل من لبنان وغزة، مشددا على أنه لا يمكن التخلي عن شعب قطاع غزة.
وطرح بري مقترحاً لمبادرة تتضمن العمل على خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل وإطلاق مسار جديد للمفاوضات.
ويجمع اقتراح بري بين الاقتراحات الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى لبنان عاموس هوشستين، والاقتراح الذي قدمته فرنسا في وقت سابق، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية .
وتشمل بنوده في البداية هدنة لمدة أربعة أسابيع، بما في ذلك وقف
العمليات العسكرية بين الجانبين، مما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار،
وتوفير الضمانات فيما يتعلق بإعادة الإعمار وعودة النازحين.
وسيتبع ذلك فتح الطريق لترسيم الحدود البرية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على مراقبة الحدود ووقف أي نشاط عسكري لحزب الله.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يرتكز على التوصل إلى اتفاق مقبول لدى أغلبية الأطراف لتنفيذ القرار 1701 .
أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله:
“لا يوجد طرف لبناني قادر على الضغط على حزب الله. ويمكن نصح حزب الله،
ويمكن تقديم المقترحات، لكن من المستحيل الضغط عليه”.
كما أشارت المصادر إلى أن“حزب الله ما زال متمسكاً بموقفه بأنه لن يكون
هناك قطع بين لبنان وغزة، والمفاوضات لم تعد على المستوى اللبناني بل على
المستوى الدولي”.
وأعلن رئيس الوزراء للاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.
وأضاف في بيان بعد وصوله إلى نيويورك:“سياستنا واضحة: نواصل ضرب حزب
الله بكل قوة. ولن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها العودة الآمنة
لسكان الشمال إلى منازلهم. هذه هي السياسة ولا يجوز لأحد أن يخطئ فيها”.
وكشف مسؤول مرافق لنتنياهو إلى نيويورك أن“الاتجاه الذي يسيرون فيه هو عدم القبول بوقف إطلاق النار في لبنان”.
وتقاتل دولة الاحتلال الإسرائيليى حالياً على جبهتين: ضد حماس في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.
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