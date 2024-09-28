بري يهاجم نتنياهو ويصفه بـالكاذب بعد انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار



وشدد بري على أن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما يجب أن ينطبق على كل من لبنان وغزة، مشددا على أنه لا يمكن التخلي عن شعب قطاع غزة.



وطرح بري مقترحاً لمبادرة تتضمن العمل على خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل وإطلاق مسار جديد للمفاوضات.



ويجمع اقتراح بري بين الاقتراحات الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى لبنان عاموس هوشستين، والاقتراح الذي قدمته فرنسا في وقت سابق، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية .



وتشمل بنوده في البداية هدنة لمدة أربعة أسابيع، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية بين الجانبين، مما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار، وتوفير الضمانات فيما يتعلق بإعادة الإعمار وعودة النازحين.



وسيتبع ذلك فتح الطريق لترسيم الحدود البرية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على مراقبة الحدود ووقف أي نشاط عسكري لحزب الله.



وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يرتكز على التوصل إلى اتفاق مقبول لدى أغلبية الأطراف لتنفيذ القرار 1701 .



أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله: “لا يوجد طرف لبناني قادر على الضغط على حزب الله. ويمكن نصح حزب الله، ويمكن تقديم المقترحات، لكن من المستحيل الضغط عليه”.



كما أشارت المصادر إلى أن“حزب الله ما زال متمسكاً بموقفه بأنه لن يكون هناك قطع بين لبنان وغزة، والمفاوضات لم تعد على المستوى اللبناني بل على المستوى الدولي”.



وأعلن رئيس الوزراء للاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق أهدافها.



وأضاف في بيان بعد وصوله إلى نيويورك:“سياستنا واضحة: نواصل ضرب حزب الله بكل قوة. ولن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم. هذه هي السياسة ولا يجوز لأحد أن يخطئ فيها”.



وكشف مسؤول مرافق لنتنياهو إلى نيويورك أن“الاتجاه الذي يسيرون فيه هو عدم القبول بوقف إطلاق النار في لبنان”.



وتقاتل دولة الاحتلال الإسرائيليى حالياً على جبهتين: ضد حماس في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.