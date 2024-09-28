الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي" إن الحكومة تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ الحربِ التدميريّةِ التي تشنُّها إسرائيل علينا، وقد ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل، ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".



وأضاف، في مستهل جلسة استثنائية للحكومة مساء اليوم السبت: لعلَّ ما حصلَ بالأمس ولا يزالُ حتى الساعة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الأهداف الإسرائيليَّةِ المبيَّتة، ورغم ذلك فنحن نجدد تمسكنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي ونطالب مجددا بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار الدولي الرقم1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة". --(بترا)