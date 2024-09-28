Saturday, 28 September 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي" إن الحكومة تعملُ ما في وسعِها لمواجهةِ الحربِ التدميريّةِ التي تشنُّها إسرائيل علينا، وقد ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل، ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".


وأضاف، في مستهل جلسة استثنائية للحكومة مساء اليوم السبت: لعلَّ ما حصلَ بالأمس ولا يزالُ حتى الساعة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت وفي عددٍ مِنَ المناطق ، خيرُ دليلٍ على حقيقةِ الأهداف الإسرائيليَّةِ المبيَّتة، ورغم ذلك فنحن نجدد تمسكنا بالشرعية الدولية والقانون الدولي ونطالب مجددا بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار الدولي الرقم1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة". --(بترا)

MENAFN28092024000072011014ID1108725527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث