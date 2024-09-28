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جيش الاحتلال يقول إنه اغتال عضوا بارزا لحزب الله في بيروت

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال عضوا كبيرا في استخبارات حزب الله في غارة على جنوب بيروت السبت محددا اسمه بأنه حسن خليل ياسين.


واستهدفت غارة إسرائيلية مساء السبت مستودعا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المتاخم للضاحية الجنوبية معقل حزب الله، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في محيط مطار بيروت".
وأظهر وسائل اعلام دولي ببث مباشر سحب دخان منبعثة تظهر خلفها مدرجات المطار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه نفذ السبت "ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بعد يوم من هجوم جوي استهدف المنطقة.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان "نفّذ جيش (الاحتلال) الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة الضاحية في بيروت. سنوافيكم التفاصيل لاحقا".

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