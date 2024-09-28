جيش الاحتلال يقول إنه اغتال عضوا بارزا لحزب الله في بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال عضوا كبيرا في استخبارات حزب الله في غارة على جنوب بيروت السبت محددا اسمه بأنه حسن خليل ياسين.
واستهدفت غارة إسرائيلية مساء السبت مستودعا في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المتاخم للضاحية الجنوبية معقل حزب الله، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في محيط مطار بيروت".
وأظهر وسائل اعلام دولي ببث مباشر سحب دخان منبعثة تظهر خلفها مدرجات المطار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه نفذ السبت "ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بعد يوم من هجوم جوي استهدف المنطقة.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان "نفّذ جيش (الاحتلال) الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة الضاحية في بيروت. سنوافيكم التفاصيل لاحقا".
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