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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار

9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مصدر أمني لبناني، سقوط صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، قرب مطار بيروت الدولي".


وأضاف لمراسل"بترا" في بيروت "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف منطقة الليلكي في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وتابع " أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور و بلدة كفرملكي في الجنوب وأطراف مدينة بعلبك في البقاع لجهة بلدة دورس".

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