غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار
التاريخ
9/28/2024 2:49:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مصدر أمني لبناني، سقوط صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، قرب مطار بيروت الدولي".
وأضاف لمراسل"بترا" في بيروت "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف منطقة الليلكي في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وتابع " أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور و بلدة كفرملكي في الجنوب وأطراف مدينة بعلبك في البقاع لجهة بلدة دورس".
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