غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وصواريخ قرب المطار

وأضاف لمراسل"بترا" في بيروت "أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف منطقة الليلكي في تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت". وتابع " أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور و بلدة كفرملكي في الجنوب وأطراف مدينة بعلبك في البقاع لجهة بلدة دورس".

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