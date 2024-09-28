‏بايدن يستطيع وقف اندلاع حرب أوسع.. أوقف الأسلحة‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بريان غارفي - (كاونتربنش) 26/9/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
عنف إسرائيل تجاه جيرانها، الذي خرج عن نطاق السيطرة منذ فترة طويلة في حملتها لتدمير غزة، يهدد الآن بفتح جبهات جديدة، وإشراك دول جديدة، وحتى جر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر. ولم تسفر وعود إدارة بايدن بوقف إطلاق النار عن شيء، وفشلت الدبلوماسية الناعمة وراء الكواليس في تحقيق السلام.
في الرد على ذلك، تطور مطلب "وقف إطلاق النار"، وهو المطلب الأول لحركة السلام منذ بدء في تدمير إسرائيل لغزة. لكن تصرفات الجيش والحكومة في إسرائيل، والقتل العشوائي للنساء والأطفال بالأسلحة الأميركية، والإحباط المتزايد لدى الناشطين في الشارع، خلقت مطلبًا جديدًا: فرض حظر أميركي على الأسلحة التي تُقدم لإسرائيل. بالنسبة للرئيس بايدن وإدارته، قد يكون هذا هو السبيل الوحيد للخروج من مستنقع جديد في الشرق الأوسط.
ولكن، بدلاً من تخفيف حدة الحرب والتوصل إلى سلام دائم مع الشعب الفلسطيني، تعمل حكومة نتنياهو الإسرائيلية على توسيع نطاق الحرب إلى جبهات جديدة. في 23 أيلول (سبتمبر)، شن جيش الدفاع الإسرائيلي وابلاً من الهجمات على لبنان، مما أسفر، حتى كتابة هذه السطور، عن مقتل أكثر من 600 شخص وجرح آلاف آخرين.
وتهدد الحكومة الآن بغزو بري للبنان. وكانت قد فجرت في الأسبوع السابق، في وقت واحد عبوات ناسفة مزروعة في أجهزة إلكترونية في جميع أنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات وتشويه الآلاف، بمن فيهم مدنيون وأطفال. وفي تعليقه على هذا الهجوم، قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع، ليون بانيتا: "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن هذا شكل من أشكال الإرهاب". وتم ارتكاب هذه الهجمات الإرهابية في لبنان بعد يوم واحد فقط من تحذير أحد كبار مستشاري بايدن لنتنياهو من توسيع الحرب.
ليست هذه سوى الأمثلة الأحدث فقط على نمط التصعيد الذي تنتهجه إسرائيل. في كانون الثاني (يناير)، قتلت غارة إسرائيلية أحد كبار قادة "حزب الله" في بيروت، لبنان. وفي نيسان (أبريل)، قامت إسرائيل بتدمير السفارة الإيرانية في دمشق، سورية. وفي أواخر تموز (يوليو)، اغتالت الزعيم السياسي لحركة "حماس" وكبير المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار، إسماعيل هنية، في طهران بينما كان يحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. كما صعدت إسرائيل من حجم العنف في الضفة الغربية، فقتلت أكثر من 500 مدني في العام الماضي وشنت عملية عسكرية كبيرة هناك في آب (أغسطس).
وصف المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا استراتيجيتهم لتوسيع الحرب لتشمل لبنان بأنها "خفض التصعيد عن طريق التصعيد" -وهو تناقض لفظي يتعارض مع هدف إدارة بايدن المعلن منذ فترة طويلة والمتمثل في منع نشوب حرب إقليمية أوسع.
هذا الفشل الدبلوماسي الذريع للرئيس بايدن وفريقه للسياسة الخارجية يهدد بجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. وقد أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية إضافة إلى 40.000 جندي أميركي من الرجال والنساء الموجودين بالفعل في المنطقة. وثمة حاملة طائرات أخرى، (يو. إس. إس. ترومان)، والسفن المرافقة لها تتجه الآن إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات (يو. إس. إس. أبراهام لينكولن)، ما يعني إرسال آلاف البحارة الآخرين إلى المنطقة أيضا، بتكلفة كبيرة -ومخاطر.
ولا يهدد المزيد من التدخل الأميركي المباشر في حروب إسرائيل هؤلاء الأفراد الأميركيين فحسب، بل يهدد أيضًا الوضع السياسي في الداخل، حيث يمكن أن تكون لفشل كبير في السياسة الخارجية في وقت قريب جدًا من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) تأثير في تعزيز محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لاستعادة البيت الأبيض. وقد انتقد ترامب باستمرار بايدن لعدم دعمه إسرائيل بما فيه الكفاية، قائلاً إنه يجب أن يسمح لها "بإنهاء المهمة" في غزة. لم يكن ترامب صديقا للفلسطينيين، حتى أنه استخدم مصطلح "فلسطيني" كإهانة وشتيمة على مسرح المناظرة مع بايدن. وعلى الرغم من الإشارات المتكررة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس شريكًا جديرًا بالثقة للسلام، فشل الرئيس بايدن في استخدام نفوذه لكبح جماحه. وفي بيان صدر مؤخرًا، أعلن نتنياهو أنه لن يقبل أفكارًا دبلوماسية بشأن لبنان ولن يشارك في محادثات وقف إطلاق النار قبل 45 يومًا. وتشكل حقيقة أن البيان جاء قبل 45 يومًا من الانتخابات الرئاسية الأميركية مؤشرًا واضحًا على رغبات نتنياهو ودوافعه السياسية.
وإذن، ما الذي يمكن أن يفعله السيد بايدن وإدارته ونائبة الرئيس هاريس المرشحة للرئاسة؟ يمكنهم تغيير المسار وممارسة نفوذهم أخيرًا مع نتنياهو وحكومته اليمينية. ويوفر التقديم المخطط لـ"قرار رفض مشترك" يقدمه السناتور بيرني ساندرز من فيرمونت فرصة للقيام بذلك. ويتطلب هذا القرار المميز من مجلس الشيوخ الأميركي إجراء تصويت على بيع معدات عسكرية بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل. ويأتي أكثر من 18 مليار دولار في شكل قاذفات مقاتلة عالية التقنية من طراز (ف - 15)، لكن البيع يشمل أيضًا ذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل الدقيقة.
يمكن لبايدن أن يستبق الانتخابات بالإعلان عن وقف مؤقت على الأقل لبعض الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل في ضوء الحرب المتوسعة التي لطالما عارضها علنًا. ويمكن لهذه الخطوة أيضًا أن تحمي إدارة بايدن من تقارير المفتشين العامين الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاك للقانون الأميركي أيضًا.
من المؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى الرئيس بايدن سببًا لوقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى حكومته اليمينية. الآن، يقترب الهجوم على شعب غزة من الذكرى السنوية الأولى لبدئه. ويحتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين على فشل حكومتهم في استعادة الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كما انتقد رئيسا الوزراء الإسرائيليان السابقان، باراك وأولمرت، مقاربة نتنياهو للحرب وحملاه المسؤولية عن الإخفاقات الاستراتيجية التي أدت إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) في المقام الأول. ويمكن للرئيس بايدن أن يحتضن هذه القوى الأكثر عقلانية في إسرائيل، ويؤطر وقف توريد الأسلحة كرسالة إلى نتنياهو شخصيًا وكجهد لاستعادة الرهائن.
وقد فعل ذلك من قبل. في واحدة من أولى خطوات السياسة الخارجية للرئيس بايدن كرئيس، أعلن بايدن عن وقف توريد الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية. وكانت المملكة تستخدم هذه الأسلحة في الحرب مع جارتها في الجنوب، اليمن، منذ العام 2015. وساعدت خطوة بايدن في تمهيد الطريق لمفاوضات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والذي صمد إلى حد كبير منذ العام 2022. وعلى الرغم من أن نموذجه للقيادة الرئاسية ليس مثاليًا، فأنه يكشف مع ذلك عن خريطة طريق واضحة.
وثمة سابقة تاريخية أيضًا. لقد استفاد الرؤساء أيزنهاور وريغان وجورج بوش الأب من رافعة الأسلحة الأميركية للتأثير على إسرائيل. هل تريد وقف إطلاق النار لإنهاء أو منع كارثة إنسانية؟ توقف إذن عن توفير النار.
حتى الآن، فشلت استراتيجية الرئيس بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء تدمير غزة. كما أن استراتيجيته لمنع نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط تفشل حاليًا. وقد حان الوقت لاتخاذ مسار أكثر صرامة ووضوحاً. ما يزال هناك متسع من الوقت لمنع التدمير الكامل لغزة وتجنب حرب إقليمية كارثية أخرى. هناك وقت أمام بايدن لتجنب ارتكاب خطأ سياسي من شأنه أن يضر بشكل دائم بإرثه كرئيس. هناك وقت لتنشيط الناخبين الشباب والناخبين العرب الأميركيين والأميركيين المسلمين الذين يخشون عودة الترامبية، لكنهم لا يستطيعون تحمل التصويت لإدارة يرون أنها متواطئة في الإبادة الجماعية.
ولكن ليس هناك الكثير من الوقت.
إن حملة "ليس قنبلة أخرى"، التي أطلقتها الحركة غير الملتزمة بالتصويت التي نجحت في حشد أكثر من 700.000 ناخب للتعبير عن استيائهم من سياسة السيد بايدن تجاه غزة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لديها الإطار الصحيح. "الأمر واضح وضوح الشمس: من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، يجب على الولايات المتحدة التوقف فورًا عن تسليح إسرائيل".
يمكن لتلبية هذا المطلب الجديد أن توقف أيضًا توسع العنف ليصل إلى لبنان وسورية وإيران، وأن تمنع الخسائر في الأرواح الأميركية. وقد تكون الاستجابة له هي السبيل الوحيد لوقف الرعب القادم.
*بريان غارفي Brian Garvey: مساعد مدير "منظمة ماساتشوستس للعمل من أجل السلام". وهو أيضا عضو نشط في "حملة رايثيون لمناهضة الحرب".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden Can Halt Wider War: Stop Sending Arms
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