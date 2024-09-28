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‏بايدن يستطيع وقف اندلاع حرب أوسع.. أوقف الأسلحة‏

9/28/2024 2:49:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏بريان غارفي‏ - (كاونتربنش) 26/9/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

عنف إسرائيل تجاه جيرانها، الذي خرج عن نطاق السيطرة منذ فترة طويلة في حملتها لتدمير غزة، يهدد الآن بفتح جبهات جديدة، وإشراك دول جديدة، وحتى جر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر. ولم تسفر وعود إدارة بايدن بوقف إطلاق النار عن شيء، وفشلت الدبلوماسية الناعمة وراء الكواليس في تحقيق السلام.‏
‏في الرد على ذلك، تطور مطلب "وقف إطلاق النار"، وهو المطلب الأول لحركة السلام منذ بدء في تدمير إسرائيل لغزة. لكن تصرفات الجيش والحكومة في إسرائيل، والقتل العشوائي للنساء والأطفال بالأسلحة الأميركية، والإحباط المتزايد لدى الناشطين في الشارع، خلقت مطلبًا جديدًا: فرض حظر أميركي على الأسلحة التي تُقدم لإسرائيل. بالنسبة للرئيس بايدن وإدارته، قد يكون هذا هو السبيل الوحيد للخروج من مستنقع جديد في الشرق الأوسط.‏
‏ولكن، بدلاً من تخفيف حدة الحرب والتوصل إلى سلام دائم مع الشعب الفلسطيني، تعمل حكومة نتنياهو الإسرائيلية على توسيع نطاق الحرب إلى جبهات جديدة. في 23 أيلول (سبتمبر)، شن جيش الدفاع الإسرائيلي وابلاً من الهجمات على لبنان، ‏‏مما أسفر، حتى كتابة هذه السطور، عن مقتل أكثر من 600 شخص وجرح آلاف آخرين‏‏.‏
‏وتهدد الحكومة الآن بغزو بري للبنان. وكانت قد فجرت في الأسبوع السابق،‏ في وقت واحد عبوات ناسفة مزروعة في أجهزة إلكترونية‏‏ في جميع أنحاء لبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات وتشويه الآلاف، بمن فيهم مدنيون وأطفال. وفي تعليقه على هذا الهجوم، قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووزير الدفاع، ليون بانيتا: ‏‏"لا أعتقد أن هناك أي شك في أن هذا شكل من أشكال الإرهاب".‏‏ وتم ارتكاب هذه الهجمات الإرهابية في لبنان بعد ‏‏يوم واحد فقط‏‏ ‏‏من تحذير أحد كبار مستشاري بايدن لنتنياهو من توسيع الحرب.‏
‏ليست هذه سوى الأمثلة الأحدث فقط على نمط التصعيد الذي تنتهجه إسرائيل. في كانون الثاني (يناير)، قتلت غارة إسرائيلية أحد كبار قادة "حزب الله" في بيروت، لبنان. وفي نيسان (أبريل)، قامت إسرائيل بتدمير السفارة الإيرانية في دمشق، سورية. وفي أواخر تموز (يوليو)، اغتالت الزعيم السياسي لحركة "حماس" وكبير المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار، إسماعيل هنية، في طهران بينما كان يحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. كما صعدت إسرائيل من حجم العنف في الضفة الغربية، ‏‏فقتلت أكثر من 500 مدني‏‏ في العام الماضي وشنت ‏‏عملية عسكرية كبيرة‏‏ هناك في آب (أغسطس).‏
‏وصف المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا استراتيجيتهم لتوسيع الحرب لتشمل لبنان بأنها "خفض التصعيد عن طريق التصعيد" -وهو تناقض لفظي يتعارض مع هدف إدارة بايدن المعلن منذ فترة طويلة والمتمثل في منع نشوب حرب إقليمية أوسع.‏
‏هذا الفشل الدبلوماسي الذريع للرئيس بايدن وفريقه للسياسة الخارجية يهدد بجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. وقد ‏‏أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية‏‏ إضافة إلى 40.000 جندي أميركي من الرجال والنساء الموجودين بالفعل في المنطقة. وثمة حاملة طائرات أخرى، (يو. إس. إس. ترومان)، والسفن المرافقة لها تتجه الآن إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات (يو. إس. إس. أبراهام لينكولن)، ما يعني إرسال آلاف البحارة الآخرين إلى المنطقة أيضا، بتكلفة كبيرة -ومخاطر.‏
‏ولا يهدد المزيد من التدخل الأميركي المباشر في حروب إسرائيل هؤلاء الأفراد الأميركيين فحسب، بل يهدد أيضًا الوضع السياسي في الداخل، حيث يمكن أن تكون لفشل كبير في السياسة الخارجية في وقت قريب جدًا من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) تأثير في تعزيز محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لاستعادة البيت الأبيض. وقد انتقد ترامب باستمرار بايدن لعدم دعمه إسرائيل بما فيه الكفاية، قائلاً إنه يجب أن يسمح لها "بإنهاء المهمة" في غزة. لم يكن ترامب صديقا للفلسطينيين، حتى ‏‏أنه استخدم مصطلح "فلسطيني" كإهانة وشتيمة‏‏ على مسرح المناظرة مع بايدن. وعلى الرغم من الإشارات المتكررة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس شريكًا جديرًا بالثقة للسلام، فشل الرئيس بايدن في استخدام نفوذه لكبح جماحه. وفي بيان صدر مؤخرًا‏‏، أعلن نتنياهو أنه لن يقبل أفكارًا دبلوماسية بشأن لبنان ولن يشارك في محادثات وقف إطلاق النار قبل 45 يومًا.‏‏ وتشكل حقيقة أن البيان جاء قبل 45 يومًا من الانتخابات الرئاسية الأميركية مؤشرًا واضحًا على رغبات نتنياهو ودوافعه السياسية.‏
‏وإذن، ما الذي يمكن أن يفعله السيد بايدن وإدارته ونائبة الرئيس هاريس المرشحة للرئاسة؟ يمكنهم تغيير المسار وممارسة نفوذهم أخيرًا مع نتنياهو وحكومته اليمينية. و‏‏يوفر التقديم المخطط لـ"قرار رفض مشترك" يقدمه السناتور بيرني ساندرز من فيرمونت‏‏ فرصة للقيام بذلك. ويتطلب هذا القرار المميز من مجلس الشيوخ الأميركي إجراء تصويت على بيع معدات عسكرية بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل. ويأتي أكثر من 18 مليار دولار في شكل قاذفات مقاتلة عالية التقنية من طراز (ف - 15)، لكن البيع يشمل أيضًا ذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل الدقيقة.‏
‏يمكن لبايدن أن يستبق الانتخابات بالإعلان عن وقف مؤقت على الأقل لبعض الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل في ضوء الحرب المتوسعة التي لطالما عارضها علنًا. ويمكن لهذه الخطوة أيضًا أن تحمي إدارة بايدن من ‏‏تقارير المفتشين العامين‏‏ الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاك للقانون الأميركي أيضًا.
‏من المؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى الرئيس بايدن سببًا لوقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى حكومته اليمينية. الآن، يقترب الهجوم على شعب غزة من الذكرى السنوية الأولى لبدئه. و‏‏يحتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين‏‏ على فشل حكومتهم في استعادة الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كما انتقد رئيسا الوزراء الإسرائيليان السابقان، باراك وأولمرت، ‏‏مقاربة نتنياهو للحرب‏‏ وحملاه المسؤولية عن ‏‏الإخفاقات الاستراتيجية التي أدت إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) في المقام الأول.‏‏ ويمكن للرئيس بايدن أن يحتضن هذه القوى الأكثر عقلانية في إسرائيل، ويؤطر وقف توريد الأسلحة كرسالة إلى نتنياهو شخصيًا وكجهد لاستعادة الرهائن.‏
‏وقد فعل ذلك من قبل. في واحدة من أولى خطوات السياسة الخارجية للرئيس بايدن كرئيس، ‏‏أعلن بايدن عن وقف توريد الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية‏‏. وكانت المملكة تستخدم هذه الأسلحة في الحرب مع جارتها في الجنوب، اليمن، منذ العام 2015. وساعدت خطوة بايدن في تمهيد الطريق لمفاوضات تؤدي إلى ‏‏وقف إطلاق النار في اليمن، والذي صمد إلى حد كبير منذ العام 2022‏‏. وعلى الرغم من أن نموذجه للقيادة الرئاسية ليس مثاليًا، فأنه يكشف مع ذلك عن خريطة طريق واضحة.‏
‏وثمة سابقة تاريخية أيضًا. ‏‏لقد استفاد الرؤساء أيزنهاور وريغان وجورج بوش الأب من رافعة الأسلحة الأميركية للتأثير على إسرائيل‏‏. هل تريد وقف إطلاق النار لإنهاء أو منع كارثة إنسانية؟ ‏‏توقف إذن عن توفير النار. ‏
‏حتى الآن، فشلت استراتيجية الرئيس بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء تدمير غزة. كما أن استراتيجيته لمنع نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط تفشل حاليًا. وقد حان الوقت لاتخاذ مسار أكثر صرامة ووضوحاً. ما يزال هناك متسع من الوقت لمنع التدمير الكامل لغزة وتجنب حرب إقليمية كارثية أخرى. هناك وقت أمام بايدن لتجنب ارتكاب خطأ سياسي من شأنه أن يضر بشكل دائم بإرثه كرئيس. هناك وقت لتنشيط الناخبين الشباب والناخبين العرب الأميركيين والأميركيين المسلمين الذين يخشون عودة الترامبية، لكنهم لا يستطيعون تحمل التصويت لإدارة يرون أنها متواطئة في الإبادة الجماعية.‏
‏ولكن ليس هناك الكثير من الوقت.‏
‏إن حملة "ليس قنبلة أخرى‏‏"، التي أطلقتها الحركة غير الملتزمة بالتصويت التي نجحت في حشد أكثر من 700.000 ناخب للتعبير عن استيائهم من سياسة السيد بايدن تجاه غزة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لديها الإطار الصحيح. "الأمر واضح وضوح الشمس: من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، يجب على الولايات المتحدة التوقف فورًا عن تسليح إسرائيل".‏
‏يمكن لتلبية هذا المطلب الجديد أن توقف أيضًا توسع العنف ليصل إلى لبنان وسورية وإيران، وأن تمنع الخسائر في الأرواح الأميركية. وقد تكون الاستجابة له هي السبيل الوحيد لوقف الرعب القادم.‏
*‏بريان غارفي Brian Garvey: مساعد مدير "منظمة ماساتشوستس للعمل من أجل السلام". وهو أيضا عضو نشط في "حملة رايثيون لمناهضة الحرب".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden Can Halt Wider War: Stop Sending Arms

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