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العمل: 85 شكوى ضمن عمل أفضل في نظام حماية قطاع الألبسة

9/28/2024 2:49:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- كشف تقرير مديرية التفتيش المركزية بوزارة العمل، أنه ضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها خلال الأشهر الثمانية الأولى 85 شكوى مدخلة على نظام حماية (قطاع الألبسة).
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، كانت 7 شكاوى خلال الأشهر الثمانية الأولى، لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.
و"عمل أفضل"؛ برنامج شراكة بين "العمل الدولية" ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.
وبحسب التقرير، بلغ مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال الأشهر الثمانية الأولى 127 زيارة، توزعت بين 50 زيارة هي عدد المنشآت التي جرت زيارتها/ زيارة استشارية، و77 زيارة لعدد المنشآت التي جرت زيارتها/ زيارة تقييم.
في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها 34 تقريرا.
ويعتبر برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القطري للعمل اللائق المتفق عليه بين "العمل الدولية" والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.
ويهدف البرنامج لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر، وتقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.
وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية.
ويدعم البرنامج الأطراف المعنية، متمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل عبر وضع نموذج مستقر طويل الأجل لقطاع الملابس، بحيث يسهم في الاقتصاد والمجتمع، ويخلق فرص عمل لائق لعدد متزايد من العمال الأردنيين، بخاصة الأكثر عرضة للبطالة المزمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والعلاقات القطاعية السليمة على صعيد المصنع والقطاع، والمفاوضة الجماعية، وإنشاء مراكز عمالية في المناطق الصناعية الرئيسة، لتمكين عمال الملابس من الحصول على الخدمات القانونية والنفسية والتعليمية وتحسين رفاهيتهم بإنشاء مرافق ترفيهية.
كذلك العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية للقضاء على الممارسات التي يمكن أن تترافق مع العمل الجبري والتمييز في العمل، مثل حظر التجول ليلاً، ومصادرة الوثائق القانونية، والعمل الإضافي المفرط والإلزامي، والقيود المفروضة على انتقال العمالة، ورسوم الاستقدام.
وضمن برنامج عمل أفضل – الأردن، بلغ عدد الشكاوى المحولة وجرى التعامل معها العام الماضي كاملا 187، في حين أن 184 شكوى الباقية، مدخلة على نظام حماية (قطاع الألبسة).
وبحسب التقرير، 3 شكاوى من العدد الإجمالي العام الماضي، كانت لحالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية.

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