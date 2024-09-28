بعد اغتيال نصر الله.. أي سيناريوهات تنتظر المنطقة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، نقطة محددة لمستقبل المواجهة بين الاحتلال الصهيوني من جهة، وطهران ووكلائها من جهة ثانية، ومع تأكيد الحزب مقتل أمينه العام يحبس العالم أنفاسه في انتظار حجم الرد المحتمل من حزب الله من جهة، ومن إيران من جهة ثانية.
ويرى مراقبون أن المنطقة بعد اغتيال نصر الله، باتت تميل أكثر إلى أن تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وجرأة غير مسبوقة من حيث تفريخ تنظيمات مسلحة جديدة بدعم إيراني أو انتقاما لنصر الله، أو بتطوير وتكثيف الترسانة العسكرية التي تمتلكها التنظيمات القائمة، وفي مقدمتها حزب الله، والحوثي، والمقاومة الإسلامية في العراق، حيث أكدوا أن تداعيات هذا الحدث ستكون عميقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وفيما صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة وستكون لها عواقب عميقة لسنوات مقبلة، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن قوى المقاومة ستقرر مصير منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني اغتياله الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وقال خامنئي في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": ستقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ، مضيفا أن قوى المقاومة كلها في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتسانده.
وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي أول من أمس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن تعتقد أن السبيل للمضي قدما سيكون من خلال الدبلوماسية وليس الصراع.
من جهته، أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه مستعد ومتأهب لتصعيد أوسع في المنطقة، إذ قال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني، إن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا، لكنها تأمل أن يؤدي مقتل زعيم حزب الله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران لتغيير مسارها".
وأضاف: "نحن في خضم تصعيد أوسع نطاقا.. قواتنا في حالة تأهب قصوى، وأجهزة المخابرات لدينا مستنفرة وترصد التهديدات".
وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة، إن من الواضح أن المنطقة باتت تميل أكثر إلى أن تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والأمور مرشحة إلى أن نشهد جرأة غير مسبوقة، إن من حيث تفريخ تنظيمات مسلحة جديدة بدعم إيراني أو انتقاما لنصر الله، أو بتطوير وتكثيف الترسانة العسكرية التي تمتلكها التنظيمات القائمة، وفي مقدمتها حزب الله والحوثي والمقاومة الاسلإمية في العراق، وكل ذلك على حساب الدعوات السلمية التي كانت تبرز هنا وهناك.
وتابع الدعجة: "لا يعني اغتيال نصر الله نهاية حزبه الذي يتوقع أن يذهب بعيدا في استخدام الأسلحة التي يمتلكها من الصواريخ والمسيرات، التي وكما تشير التحليلات ستكون متطورة ونوعية، ومن شأنها استهداف كافة المناطق داخل فلسطين المحتلة، خاصة الحيوية والعسكرية منها كما رصدتها فيديوهات الهدهد".
وأتم: "بات السلام مهددا في المنطقة مع وجود العدو الصهيوني المدعوم أميركيا، وما يجري إنما يبعث برسالة إلى دول المنطقة، إقليميا وعربيا وإسلاميا، بأنها على الأجندات الصهيونية وفقا للمشروع الإسرائيلي الغربي، بما يتماشى مع الغاية من زرع هذا الكيان المجرم في المنطقة من قبل الدول الغربية الاستعمارية، الأمر الذي سيفتح المجال أمام سباق التسلح، بهدف خلق حالة من التوازن خاصة من قبل أطراف عربية وإقليمية مع الكيان".
وأضاف: "كل ذلك ينبئ بأن المنطقة مقدمة على مزيد من الحروب والصراعات الكفيلة بإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي سينعكس خارجيا بصورة قد تؤثر في تركيبة المنظومة الدولية، وإعادة تشكيلها كنتيجة للسيناريوهات المحتملة التي سيكون من بينها وجود تحالفات ومحاور وأقطاب تمليها مصالح دول المنطقة التي ستبدأ بالتفكير جديا بأهمية الالتحاق بركب أطراف دولية مؤثرة كروسيا والصين، بعيدا عن القطب الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها شريك متماه مع المشروع الصهيوني الذي ساهمت في زرعه في المنطقة".
واستكمل بأن هذا الأمر سيسهم بإعادة الصراع إلى الشرق التوسط بين الأطراف الدولية والإقليمية دفاعا عن مصالح الولايات المتحدة.
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات ""يبدو أن المنطقه تعيش حاله مخاض، ويمكن قراءة تأثير عملية اغتيال حسن نصر الله في أكثر من اتجاه؛ الاتجاه الأول هو احتمال انفلات الأمور والذهاب إلى التصعيد، لأن حسن نصر الله كان يبدو عقلانيا في ردوده على الضربات الصهيونية، رغم توسعها وعنفها على مدار عام تقريبا، وهو صاحب إستراتيجية الهدوء، مع الضرب والتأني بالاتجاه ذاته".
وأضاف شنيكات: "مع غياب نصر الله فإن احتمالية التصعيد واردة؛ لأنه لم يعد هناك خطوط حمر، وحتى الموقف الإيراني قد يذهب باتجاه التصعيد، بحكم أن الاحتلال ذهب في التصعيد إلى أبعد مدى، والتخلي عن إستراتيجية الصبر الإستراتيجي الذي انتهجته إيران منذ أمد بعيد".
أما الاتجاه الثاني، بحسب الشنيكات، فيرى بأن الأمور ربما تعود إلى التهدئة، خاصة مع تلقي حزب الله ضربات قاسية وقوية أدت إلى تدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية، بالإضافة إلى تدمير قياداته، وأصبح هناك فراغ لا يمكن تجاهله، ولا يمكن أن تغطيه إلا شخصية حسن نصر الله، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يكون خليفة نصر الله بمثل مهارات ومواصفات سابقه.
ورجح أن يزداد الضغط في الداخل اللبناني لمنع حزب الله من التصعيد مع الاحتلال، خاصة وأن لدى حزب الله مناوئين من أطراف لبنانية قد يستغلون الظرف الراهن من أجل المطالبة بقضايا، مثل ضبط السلاح، وسيطرة الجيش اللبناني على منطقة الجنوب.
واستكمل: "هناك عامل مؤثر آخر هو العامل الإيراني، فكلما زاد الدعم الإيراني لحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية، ستظل هناك معارك ومناوشات مع الاحتلال".
بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إنه وبعد تأكيد حزب الله عملية الاغتيال، فإن المشهد سيكون أكثر تعقيدا في ما يتعلق بردود فعل حزب الله على اغتيال أمينه العام.
وأشار أبوزيد إلى أن الحزب أصبح أمام تحد كبير في القدرة على إعادة إنتاج قيادته، فيما يبقى من المبكر الحكم على انهيار الحزب أمام استمرار القصف على شمال الأراضي المحتلة.
واعتبر أن اغتيال نصرالله هو "نجاح تكتيكي وفشل إستراتيجي لاستخبارات الاحتلال، في ظل عدم القدرة على حسم الصراع على الأقل لغاية الآن"، لافتا إلى أن المعطيات تشير إلى أن الاحتلال نجح باغتيال القيادات الـ9 الذين كانوا على قائمة الاغتيال، فيما يبقى الاحتلال أيضا أمام تهديد كبير يتعلق بتقييم قدرة حزب الله على الرد على عملية اغتيال أمينه العام نصر الله، والأهم حجم وكيفية الرد.
وأضاف إن نجاح الاختراقات الأمنية لأجهزة استخبارات الاحتلال أمام حزب الله، وفشلها أمام المقاومة في غزة، يعود لعدة أسباب أبرزها أن استخبارات الاحتلال أقوى في الهجوم وأضعف في الدفاع، لأنها مبنية أساسا على عقيدة استخبارية هجومية تنسجم مع العقيدة القتالية العامة للجيش، والتي تقوم على نقل المعركة إلى داخل حدود الخصم، كما أن التحولات في التكتيكات الاستخبارية التي جرت بعد استلام الجنرال شلومي بندر مهامه، والاعتماد على العملاء والاستخبارات البشرية أكثر من الفنية أحدثت فارقا في العمليات الاستخبارية التي تسند الجهد العملياتي للقطاعات المقاتلة.
أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة فيرى أن حزب الله خسر بمقتل أمينه العام القيادة في محور المقاومة على الجبهة اللبنانية، وهو أمر يضع إيران أمام خيار الموافقة على شروط التهدئة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار، فنصر الله كان الشخص الوحيد الذي رفض هذه المبادرة، وبغيابه قد تكون إيران مجبرة على التسوية.
وبشأن المخاوف من تطورات الأوضاع الحالية، ذكر الحجاحجة، أن الضربات التي تلقاها حزب الله وآخرها اغتيال أمينه العام، لا تعني أن المنطقة مقبلة على حرب كبرى، بقدر ما تعني أن الحزب يدفع ثمن التسويات الكبرى، إلا إذا صدقت التهديدات الإيرانية، وأوعزت إيران بفتح سائر الجبهات على إسرائيل لمحوها من الوجود.
وأضاف: "مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، يقول إن المقاومة مستمرة، لأنها تضم قادة وكوادر أقوياء، وكل قائد يستشهد سيكون له بديل، وإسرائيل تتجاوز خطوط إيران الحمراء والوضع بات خطيرا"، موضحا أن حديث لاريجاني واضح، لكن ما ليس واضحا هي الخطوط الحمراء التي ذكرها، لا سيما أن إيران لم تزل حتى اللحظة لا ترغب بالحرب الكبرى، لكن لا تستبعدها، رغم حاجة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إليها، وهذا ما يؤكد أن هناك تقاطعا إيرانيا– أميركيا بعدم الرغبة في توسيعها.
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