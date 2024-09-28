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بعد اغتيال نصر الله.. أي سيناريوهات تنتظر المنطقة؟

9/28/2024 2:49:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، نقطة محددة لمستقبل المواجهة بين الاحتلال الصهيوني من جهة، وطهران ووكلائها من جهة ثانية، ومع تأكيد الحزب مقتل أمينه العام يحبس العالم أنفاسه في انتظار حجم الرد المحتمل من حزب الله من جهة، ومن إيران من جهة ثانية.
ويرى مراقبون أن المنطقة بعد اغتيال نصر الله، باتت تميل أكثر إلى أن تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وجرأة غير مسبوقة من حيث تفريخ تنظيمات مسلحة جديدة بدعم إيراني أو انتقاما لنصر الله، أو بتطوير وتكثيف الترسانة العسكرية التي تمتلكها التنظيمات القائمة، وفي مقدمتها حزب الله، والحوثي، والمقاومة الإسلامية في العراق، حيث أكدوا أن تداعيات هذا الحدث ستكون عميقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وفيما صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة وستكون لها عواقب عميقة لسنوات مقبلة، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن قوى المقاومة ستقرر مصير منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني اغتياله الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وقال خامنئي في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": ستقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ، مضيفا أن قوى المقاومة كلها في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتسانده.
وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي أول من أمس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن تعتقد أن السبيل للمضي قدما سيكون من خلال الدبلوماسية وليس الصراع.
من جهته، أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه مستعد ومتأهب لتصعيد أوسع في المنطقة، إذ قال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني، إن "إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا، لكنها تأمل أن يؤدي مقتل زعيم حزب الله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران لتغيير مسارها".
وأضاف: "نحن في خضم تصعيد أوسع نطاقا.. قواتنا في حالة تأهب قصوى، وأجهزة المخابرات لدينا مستنفرة وترصد التهديدات".
وفي هذا الإطار، يقول النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة، إن من الواضح أن المنطقة باتت تميل أكثر إلى أن تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والأمور مرشحة إلى أن نشهد جرأة غير مسبوقة، إن من حيث تفريخ تنظيمات مسلحة جديدة بدعم إيراني أو انتقاما لنصر الله، أو بتطوير وتكثيف الترسانة العسكرية التي تمتلكها التنظيمات القائمة، وفي مقدمتها حزب الله والحوثي والمقاومة الاسلإمية في العراق، وكل ذلك على حساب الدعوات السلمية التي كانت تبرز هنا وهناك.
وتابع الدعجة: "لا يعني اغتيال نصر الله نهاية حزبه الذي يتوقع أن يذهب بعيدا في استخدام الأسلحة التي يمتلكها من الصواريخ والمسيرات، التي وكما تشير التحليلات ستكون متطورة ونوعية، ومن شأنها استهداف كافة المناطق داخل فلسطين المحتلة، خاصة الحيوية والعسكرية منها كما رصدتها فيديوهات الهدهد".
وأتم: "بات السلام مهددا في المنطقة مع وجود العدو الصهيوني المدعوم أميركيا، وما يجري إنما يبعث برسالة إلى دول المنطقة، إقليميا وعربيا وإسلاميا، بأنها على الأجندات الصهيونية وفقا للمشروع الإسرائيلي الغربي، بما يتماشى مع الغاية من زرع هذا الكيان المجرم في المنطقة من قبل الدول الغربية الاستعمارية، الأمر الذي سيفتح المجال أمام سباق التسلح، بهدف خلق حالة من التوازن خاصة من قبل أطراف عربية وإقليمية مع الكيان".
وأضاف: "كل ذلك ينبئ بأن المنطقة مقدمة على مزيد من الحروب والصراعات الكفيلة بإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي سينعكس خارجيا بصورة قد تؤثر في تركيبة المنظومة الدولية، وإعادة تشكيلها كنتيجة للسيناريوهات المحتملة التي سيكون من بينها وجود تحالفات ومحاور وأقطاب تمليها مصالح دول المنطقة التي ستبدأ بالتفكير جديا بأهمية الالتحاق بركب أطراف دولية مؤثرة كروسيا والصين، بعيدا عن القطب الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها شريك متماه مع المشروع الصهيوني الذي ساهمت في زرعه في المنطقة".
واستكمل بأن هذا الأمر سيسهم بإعادة الصراع إلى الشرق التوسط بين الأطراف الدولية والإقليمية دفاعا عن مصالح الولايات المتحدة.
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات ""يبدو أن المنطقه تعيش حاله مخاض، ويمكن قراءة تأثير عملية اغتيال حسن نصر الله في أكثر من اتجاه؛ الاتجاه الأول هو احتمال انفلات الأمور والذهاب إلى التصعيد، لأن حسن نصر الله كان يبدو عقلانيا في ردوده على الضربات الصهيونية، رغم توسعها وعنفها على مدار عام تقريبا، وهو صاحب إستراتيجية الهدوء، مع الضرب والتأني بالاتجاه ذاته".
وأضاف شنيكات: "مع غياب نصر الله فإن احتمالية التصعيد واردة؛ لأنه لم يعد هناك خطوط حمر، وحتى الموقف الإيراني قد يذهب باتجاه التصعيد، بحكم أن الاحتلال ذهب في التصعيد إلى أبعد مدى، والتخلي عن إستراتيجية الصبر الإستراتيجي الذي انتهجته إيران منذ أمد بعيد".
أما الاتجاه الثاني، بحسب الشنيكات، فيرى بأن الأمور ربما تعود إلى التهدئة، خاصة مع تلقي حزب الله ضربات قاسية وقوية أدت إلى تدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية، بالإضافة إلى تدمير قياداته، وأصبح هناك فراغ لا يمكن تجاهله، ولا يمكن أن تغطيه إلا شخصية حسن نصر الله، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يكون خليفة نصر الله بمثل مهارات ومواصفات سابقه.
ورجح أن يزداد الضغط في الداخل اللبناني لمنع حزب الله من التصعيد مع الاحتلال، خاصة وأن لدى حزب الله مناوئين من أطراف لبنانية قد يستغلون الظرف الراهن من أجل المطالبة بقضايا، مثل ضبط السلاح، وسيطرة الجيش اللبناني على منطقة الجنوب.
واستكمل: "هناك عامل مؤثر آخر هو العامل الإيراني، فكلما زاد الدعم الإيراني لحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية، ستظل هناك معارك ومناوشات مع الاحتلال".
بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إنه وبعد تأكيد حزب الله عملية الاغتيال، فإن المشهد سيكون أكثر تعقيدا في ما يتعلق بردود فعل حزب الله على اغتيال أمينه العام.
وأشار أبوزيد إلى أن الحزب أصبح أمام تحد كبير في القدرة على إعادة إنتاج قيادته، فيما يبقى من المبكر الحكم على انهيار الحزب أمام استمرار القصف على شمال الأراضي المحتلة.
واعتبر أن اغتيال نصرالله هو "نجاح تكتيكي وفشل إستراتيجي لاستخبارات الاحتلال، في ظل عدم القدرة على حسم الصراع على الأقل لغاية الآن"، لافتا إلى أن المعطيات تشير إلى أن الاحتلال نجح باغتيال القيادات الـ9 الذين كانوا على قائمة الاغتيال، فيما يبقى الاحتلال أيضا أمام تهديد كبير يتعلق بتقييم قدرة حزب الله على الرد على عملية اغتيال أمينه العام نصر الله، والأهم حجم وكيفية الرد.
وأضاف إن نجاح الاختراقات الأمنية لأجهزة استخبارات الاحتلال أمام حزب الله، وفشلها أمام المقاومة في غزة، يعود لعدة أسباب أبرزها أن استخبارات الاحتلال أقوى في الهجوم وأضعف في الدفاع، لأنها مبنية أساسا على عقيدة استخبارية هجومية تنسجم مع العقيدة القتالية العامة للجيش، والتي تقوم على نقل المعركة إلى داخل حدود الخصم، كما أن التحولات في التكتيكات الاستخبارية التي جرت بعد استلام الجنرال شلومي بندر مهامه، والاعتماد على العملاء والاستخبارات البشرية أكثر من الفنية أحدثت فارقا في العمليات الاستخبارية التي تسند الجهد العملياتي للقطاعات المقاتلة.
أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة فيرى أن حزب الله خسر بمقتل أمينه العام القيادة في محور المقاومة على الجبهة اللبنانية، وهو أمر يضع إيران أمام خيار الموافقة على شروط التهدئة الأميركية الفرنسية لوقف إطلاق النار، فنصر الله كان الشخص الوحيد الذي رفض هذه المبادرة، وبغيابه قد تكون إيران مجبرة على التسوية.
وبشأن المخاوف من تطورات الأوضاع الحالية، ذكر الحجاحجة، أن الضربات التي تلقاها حزب الله وآخرها اغتيال أمينه العام، لا تعني أن المنطقة مقبلة على حرب كبرى، بقدر ما تعني أن الحزب يدفع ثمن التسويات الكبرى، إلا إذا صدقت التهديدات الإيرانية، وأوعزت إيران بفتح سائر الجبهات على إسرائيل لمحوها من الوجود.
وأضاف: "مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، يقول إن المقاومة مستمرة، لأنها تضم قادة وكوادر أقوياء، وكل قائد يستشهد سيكون له بديل، وإسرائيل تتجاوز خطوط إيران الحمراء والوضع بات خطيرا"، موضحا أن حديث لاريجاني واضح، لكن ما ليس واضحا هي الخطوط الحمراء التي ذكرها، لا سيما أن إيران لم تزل حتى اللحظة لا ترغب بالحرب الكبرى، لكن لا تستبعدها، رغم حاجة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إليها، وهذا ما يؤكد أن هناك تقاطعا إيرانيا– أميركيا بعدم الرغبة في توسيعها.

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