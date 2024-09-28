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النواب يشرعون ببناء تحالفاتهم.. انتخابات الرئاسة وتصويت الثقة على جدول الأعمال

9/28/2024 2:49:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- كان اللقاء الذي تم الإعلان عنه قبل أيام والذي جمع حزبي إرادة والوطني الإسلامي باكورة وإشارة بداية للانطلاق والتأسيس للمرحلة السياسية الكتلوية المقبلة تحت القبة، بخاصة فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم للمجلس ولجانه.
وتعي الأحزاب أن المرحلة المقبلة مختلفة سواء من حيث الأداء أو الحضور، وتعرف أن انطلاق مجلس النواب يعني الذهاب فورا لانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، أي انتخاب الرئيس والنائبين الأول والثاني والمساعدين، وبالتالي فإن انتخابات الرئيس ونوابه ستحضر في أي لقاء تنسيقي بين الأحزاب أو بين النواب أنفسهم.
يعني ذلك أن 104 من نواب المجلس الحالي الذين تم الإعلان عن فوزهم وانتمائهم لأحزاب سياسية، عليهم الإعلان عن شكلهم الجديد عبر تحالفات تحت القبة، وبناء كتل، فيما من غير المستبعد أن يذهب الـ 34 نائبا، وهم العدد المتبقي من عدد مقاعد المجلس لتشكيل كتل منفردة أو الدخول مع كتل حزبية قائمة.
الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بات من المرجح إرجاؤها حتى بدايات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتحديدا في الفترة بين 10 او 17 منه، وهي مدة زمنية كافية للنواب للتعرف على بعضهم البعض، وخلق تحالفات وإعلان كتل، والتفاهم على المكتب الدائم واللجان، والمرحلة المقبلة.
دستوريا، فإن الدورة العادية تبدأ في الأول من الشهر المقبل، بيد أن الدستور يتيح لجلالة الملك إرجاء عقد الدورة لمدة لا تتجاوز شهرين، وهو غالبا ما سيحدث، وفي الأثناء سيتم معرفة شكل وتركيبة مجلس الأعيان المقبل، سواء من ناحية إعادة التشكيل او تعبئة المقاعد التي شغرت مؤخرا.
خلال الفترة الزمنية للوصول لموعد افتتاح أعمال الدورة العادية، فإن الأحزاب في البرلمان عليها أولا التوافق الداخلي بين أعضائها على مواقع مختلفة، أبرزها موقع رئيس مجلس النواب، فالأسماء التي تتردد لهذا الموقع كثيرة، ويرتفع عددها يوميا، ويحضر من بين تلك الأسماء، اسم الرئيس السابق لمجلس النواب التاسع عشر خلال الدورتين الأخيرتين احمد الصفدي، وهو من حزب الميثاق، وكذلك يحضر من بين أعضاء الحزب أسماء أخرى مثل النواب مازن القاضي، نصار القيسي، إبراهيم الطراونة، علي الخلايلة، كما يقفز للواجهة ايضا النائب خميس عطية من حزب إرادة، وأيضا النائب مصطفى العماوي وهو الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي.
حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعلن حتى الآن نيته ترشيح أحد من أعضائه لموقع الرئاسة، وربما يفعل، إلا أن الشواهد تدل أنه يفضل التريث ولعب دور (بيضة القبان) في تحديد مسار رئاسة المجلس، ومن ثم الحديث عن مواقع في المكتب الدائم واللجان النيابية.
الأسماء المتداولة للرئاسة ترتفع لتصل إلى 7 وربما 8 أسماء، بيد ان ذاك لا يعني نهاية المطاف، إذ أنه من المرجح أن تنحصر كلما اقترب موعد انطلاق الدورة العادية بين 3-4 أسماء، وبحسب رؤية مراقبين، فإنه من غير المستبعد ترك الأمر مفتوحا لتفاهمات الكتل والنواب، وأن يحدد لوح الانتخاب الرئيس المقبل، كما كان صندوق الاقتراع قد حدد أعضاء المجلس العشرين.
بخلاف حزبي إرادة والوطني الإسلامي فان الأحزاب الأخيرة الفائزة ليست بعيدة عن المشهد، فحزب جبهة العمل الاسلامي صاحب الكتلة الأكبر تحت القبة، والفائز بنصيب الأسد في الانتخابات ضمن القائمة العامة، عقد اجتماعا وأعلن عن تسمية النائب المخضرم صالح العرموطي رئيسا للكتلة، ووزعت المواقع الإدارية بين أعضائها، فيما عقد حزب الميثاق اجتماعا تمهيدا ناقش فيه قضايا ما بعد الانتخابات النيابية، سيتبعه لقاءات أخرى.
اللقاء بين حزبي إرادة والوطني الاسلامي هو الأول المعلن بين حزبين فازا بمقاعد في الانتخابات الماضية، سيما وأن الحزبين حصلا على ما يقرب من 30 مقعدا نيابيا موزعين بين الدوائر العامة والمحلية، وضم من الحزب الوطني الإسلامي أمينه العام د. مصطفى العماوي، ونائبه د. محمد السرحان والنائب د.جميل الدهيسات، وحضره من حزب إرادة أمينه العام نضال البطاينة للحزب وإبراهيم العوران نائب الأمين العام للشؤون السياسية، د. خميس عطية والنواب دينا البشير، محمد البستنجي، واتفق على التعاون المشترك وتوحيد عمل الحزبين البرلماني، وعقد اجتماعات خلال أيام مقبلة لبلورة شكل التعاون وسيناريوهاته وتحديد تقاطعات البرنامج السياسي المتفق عليه تحت قبة البرلمان وآلية العمل.
لقاء الحزبين، وفق ما خرج من الاجتماع سيكون فاتحة لبلورة آلية اندماج برامجي مستقبلي تحت قبة المجلس ينتج عنه اتخاذ مواقف مشتركة أو الدخول بشكل كتلوي واحد.
هذا التطور الذي يصل لحد الاندماج سيدفع أحزابا أخرى حصلت على مقاعد تحت القبة للتفكير بعقد لقاءات أخرى والتوافق على شكل العمل المستقبلي تحت قبة مجلس النواب، والإعلان عن اندماج وتحالفات مستقبلية.
الدورة الأولى للمجلس مليئة بالمنعطفات التي سيتم على إثرها تحديد شكل المجلس وعلاقته مع الحكومة، فالمجلس عليه في البداية تشكيل مكتبه الدائم، ومن ثم الذهاب لانتخاب أعضاء لجانه النيابية، ورفع رده على خطبة العرش، ومن ثم الاستماع لخطاب الثقة من الحكومة ومناقشة الخطاب والتصويت على الثقة، ومن ثم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ومناقشتها في اللجنة المالية وتحت القبة والتصويت عليها، ومن ثم التفرغ لنقاش مشاريع القوانين، والرقابة والأسئلة، والاستفسارات.
الحكومة بدورها لم تهدر وقتا طويلا، فقد عقدت خلوتها، واستمع أعضاؤها لكل التوجهات التي جاءت في خطاب تكليف رئيسها، وشرع رئيس الوزراء جعفر حسان بزيارة المحافظات، فيما بدأت وزارات بإعداد العدة لعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وفتح الرئيس هاتفه مع النواب مباركا، وفاتحا خطوط تواصل وحوار، ما يمهد لأرضية مستقبلية للحوار في قضايا مختلفة.

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