Saturday, 28 September 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رؤى التحديث.. مشروع الدولة من أجل المستقبل (2)

9/28/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لقد كان التوجيه الملكي المفصل بكتاب التكليف لحكومة الدكتور جعفر حسان، واضحاً ومحدداً لتحديد أولويات المرحلة القادمة بالاستناد للرؤى الملكية والمتمثلة برؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. وذلك لأهمية تحقيق الأهداف المرسومة والموضوعة بصورة برامجية ذات سقوف زمنية محددة ومؤشرات قياس واضحة.
فكان المحرك الثالث (محرك نوعية الحياة) من محركات رؤية التحديث ضمن كتاب التكليف الملكي كأولوية رئيسة للحكومة، حيث يتطلب التركيز على تحسين سبل العيش للمواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل وتوسيع الرقعة الخضراء. كما يتضمن هذا المحرك مشروع المدينة الجديدة، الذي يعد خطوة محورية في تخفيف الضغط على مدينتي عمان والزرقاء، ويعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة.
أما محرك الصناعات عالية القيمة، فيشير إلى أهمية قطاع التعدين واستغلال الموارد الطبيعية في الأردن. وقد تم التوجيه إلى الحكومة في جذب الاستثمارات نحو تسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد، مثل الغاز الطبيعي، إلى جانب تمكين القطاع الصناعي الأردني ليكون أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. كما تم التأكيد على ضرورة استكشاف الأسواق الناشئة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات الأردنية، وذلك في سياق استغلال الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط الأردن مع العديد من دول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الجهود المؤسسية وزيادة الاعتماد على الذات لمواجهة تقلبات الأسعار والأزمات الاقتصادية. يأتي هذا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم والمنطقة.
في إطار محرك الأردن كوجهة عالمية، تركز الرؤية على تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومستدامة على مدار العام. تم توجيه الحكومة نحو إعداد خطط واضحة لمواجهة التحديات وتعزيز منعة القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والمرافق الموجودة في المملكة. يسعى الأردن من خلال هذه الرؤية إلى تنويع المنتج السياحي وتعزيز تجربة الزوار.
أما بالنسبة لمحرك الموارد المستدامة، فإن الأمن المائي يتصدر قائمة الأولويات. توجيهات الملك للحكومة كانت واضحة بضرورة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتقليل الفاقد منها، مع تشديد الرقابة على الاعتداءات التي تستهدف شبكات المياه، وهي قضايا حيوية لضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.
يشكل محرك الريادة والإبداع ركيزة أساسية في تحسين قطاع التعليم، حيث يتم التركيز على تحديثه وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. تتضمن التوجهات سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق من خلال إعطاء أولوية للتعليم المهني والتقني. كما يهدف هذا المحرك إلى تطوير المناهج وتوفير بيئة مدرسية آمنة وتحفيزية.
وفي الختام، تبرز بيئة مستدامة كأحد المحركات المهمة التي تركز على الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر. هذه المبادرات تشكل فرصة لتحقيق تحول نوعي نحو الطاقة النظيفة، مما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة بيئية على المدى البعيد.

MENAFN28092024000072011014ID1108725519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث