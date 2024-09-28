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الجولات الميدانية الحكومية

9/28/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء تمثل وسيلة مباشرة وفعالة لتفعيل مبدأ المساءلة وتحقيق الإنجاز الحكومي على أرض الواقع، فهذه الزيارات، التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية، تتيح للمسؤولين فرصة الاطلاع عن قرب على هموم المواطنين واحتياجاتهم، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات ميدانية مباشرة، وليس مجرد تقارير مكتبية قد لا تعكس الصورة الحقيقية. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي مدى تؤثر هذه الزيارات في صنع القرارات الحكومية؟ وهل تنعكس فعلاً على تحسين حياة المواطنين بشكل ملموس؟ من الواضح أن الهدف من الزيارات الميدانية هو تلمس احتياجات المواطنين على أرض الواقع والتفاعل مع القضايا التي يواجهونها يوميًا، فالاستماع المباشر إلى المواطنين في مواقعهم يُمكن المسؤولين من استيعاب التفاصيل التي قد لا تظهر في التقارير الرسمية أو الاجتماعات المغلقة، ومع ذلك، يظل التساؤل حول ما إذا كانت هذه الزيارات قادرة فعلاً على تحويل التحديات التي يواجهها المواطنون إلى حلول فعلية وسياسات مؤثرة. رئيس الوزراء جعفر حسان، بعد زيارته إلى دير علا وغور الصافي، شدد على أهمية الملاحظات التي تلقاها من المواطنين والمستثمرين في تلك المناطق، مؤكدًا أن تلك الملاحظات ستُدمج في القرارات والسياسات الحكومية المقبلة. ولكن تبقى هذه التصريحات في إطار الكلام ما لم يتبعها أفعال ملموسة على أرض الواقع، فالوعود بتقديم حلول سريعة والاستجابة الفورية للاحتياجات ليست كافية ما لم يتم ترجمتها إلى خطوات عملية قابلة للقياس والمتابعة. وهنا يتساءل المواطن: كيف ستتم متابعة تنفيذ هذه القرارات؟ وما هي الآليات التي ستضمن تحقيق الوعود الحكومية ضمن الجداول الزمنية المحددة؟ هذا يقودنا إلى نقطة أخرى تتعلق بمدى قدرة الحكومة على جعل الزيارات الميدانية جزءاً مؤسسياً من عملها اليومي، ولا يمكن اعتبار هذه الزيارات كحل مؤقت أو إجراء يعتمد على الظروف، فالزيارات الميدانية يجب أن تكون جزءًا من الثقافة الحكومية بحيث تكون متكررة ومنظمة، وليس مجرد استجابة لأزمات أو ضغوطات معينة. الجولات الميدانية بحد ذاتها لا يمكن أن تكون فعّالة إذا لم تكن مدعومة بآليات متابعة ومحاسبة شفافة، فإذا لم تكن هناك خطة متابعة دقيقة تنفذ من خلال تكرار الزيارات والتأكد من أن القرارات التي تم اتخاذها تم تنفيذها بالكامل، فإن هذه الزيارات ستفقد قيمتها مع مرور الوقت، ولذلك، من الضروري أن تتبع كل زيارة ميدانية خطة عمل واضحة تعتمد على تحديد الأولويات، ووضع جداول زمنية محددة، ومتابعة تنفيذ الوعود التي قُدمت للمواطنين. من جانب آخر، لا بد من طرح تساؤلات حول مدى شمولية هذا النهج، فهل ستقتصر الزيارات الميدانية على مناطق معينة فقط، أم ستشمل جميع المناطق؟ لضمان ألا يشعر المواطنون في المناطق النائية بأنهم خارج إطار الاهتمام الحكومي. ومن هنا، يصبح من الضروري أن تكون الزيارات الميدانية وسيلة حقيقية للتغيير، وليس مجرد إجراء شكلي، فالهدف النهائي يجب أن يكون تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على جميع المواطنين، مع ضمان تحقيق التوازن بين الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتطبيق سياسات طويلة الأمد تخدم المصلحة العامة.

MENAFN28092024000072011014ID1108725518

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