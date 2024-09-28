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ماذا بعد اغتيال نصر الله؟

9/28/2024 2:49:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هذا ليس أول اغتيال لشخص يشغل موقع الأمين العام لحزب الله في لبنان، إذ إن إسرائيل اغتالت في عام 1992 عباس موسوي الأمين العام للحزب، والذي تسلم بعده نصر الله.
الاغتيالات على المستويات القيادية ليست جديدة، في لبنان، أو فلسطين، وإذا تحدثنا عن فلسطين فقد تم اغتيال عشرات القيادات من تنظيمات مختلفة، وكل مرة كنا نلاحظ ذات الشيء، حيث يكون الوريث جاهزا ومؤهلا ومدربا، وهذا أمر رأيناه في حوادث اغتيال متعددة.
هذا يفسر أن أغلب الاغتيالات لم تؤد إلى ضعف التنظيمات، بل زادت قوتها، وليس أدل على ذلك من أن أمنيين إسرائيليين اعترفوا سابقا أن اغتيال عباس موسوي في لبنان أدى إلى وراثة حسن نصر الله، وقد كان أصعب بكثير، وتطورت قواته أضعاف ما كانت.
في حادثة اغتيال نصر الله، تثبت ذات دلالات الأمر مقارنة بكل عمليات اغتيال القيادات في لبنان وفلسطين، أي دور الخروقات الأمنية، وبرغم اتخاذ هذه التنظيمات إجراءات احترازية، إلا أن الاختراقات الإلكترونية والتكنولوجية، على صعيد التجسس والاتصالات وأجهزة المراقبة والأقمار الصناعية، تزداد قوة، كما أن الأخطر وجود شبكات التجسس البشرية التي تقوم بدور خطير جدا، وهذه الاختراقات البشرية تثبت أن كثيرا من الأفراد لديهم الاستعداد لتقديم المعلومات مقابل المال، ولا يتورع كثيرون عن هتك أمن بلادهم وشعوبهم، أو تهديد استقرارها العام، بذرائع مختلفة، من بينها الانتقام، أو الكراهية، لاعتبارات دينية أو طائفية أو سياسية.
القوة الاستخبارية هي الأساس في تحديد مواقع الضعف، وحين يجتمع التفوق الاستخباري، مع التطور العلمي والعسكري، تقع هكذا خسائر، بحاجة إلى إعادة قراءة في التقديرات.
اللافت للانتباه أن إجراءات التحوط لا تختلف في حالات كثيرة، برغم الخروقات وما ينجم عنها، وليس أدل على ذلك ما يجري في لبنان، من سهولة الوصول إلى مواقع مختلفة، بقيت القيادات تتواجد فيها، منذ حادثة اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري، وصولا إلى عمليات اغتيال اللبنانيين، فلا تعرف لماذا تواصل بقاؤهم في ذات مناطقهم؟.
ما يجري في لبنان أخطر مما يجري في غزة، لأننا في لبنان أمام دولة تتعرض لحرب شاملة، ولا يجوز المطابقة مع نموذج غزة الذي يحكمه تنظيم فلسطيني، في ظل ظروف حصار أصلا، وهذا يعني أن الدولة اللبنانية بمختلف تكويناتها أصبحت تحت الحرب، التي أدت حتى الآن إلى موجات تهجير من الجنوب إلى الوسط والشمال، وربما إلى سورية، والأردن ودول ثانية.
إيران تتفرج من بعيد ولا تتدخل مباشرة في الحرب حتى الآن، وسط 3 احتمالات، الأول يؤشر على تخليها عن تنظيمات دعمتها في فلسطين ولبنان لخوفها من جرّ إيران وشعبها إلى حرب حارقة أمام الحشد الإسرائيلي- الغربي ضد المنطقة وهذه سردية إسرائيلية تريد أن تقول إن إيران باعت حلفاءها، وثانيها إن إيران عقدت صفقة مع الولايات المتحدة تضمن التخلي عن هذه التنظيمات مقابل سلامتها منذ اغتيال إسماعيل هنية، وهذا أمر بحاجة إلى وقت حتى يتسنى التأكد منه، حتى لا نتورط أيضا في السردية الإسرائيلية حول رد الفعل الإيراني، التي تتكرر هنا، وهي سردية تسأل عن رد فعل الإيرانيين، وثالثها أن إيران تدرك أنها ستدخل الحرب نهاية المطاف وتحاول جدولة وتأخير موعد الدخول فقط، في ظل انقسامات في السلطة في إيران.
اغتيال قيادات لا يغير من الواقع شيئا، وإن كان يؤذي التركيبة التنظيمية لأي جماعة، وكل اغتيالات إسرائيل على مدى عقود، لم تنه تنظيمات، ولم توقف العمل العسكري ضدها.
الذين يقولون إن الحرب قد تتوقف بعد اغتيال نصر الله، أو تنخفض درجتها يتعامون عن أن القصة أعقد بكثير من هذا التشخيص، الذي يتم بناء مركزيته حول شخص قيادي، وقد يكون اغتياله بداية للحرب، وليس نهايتها، بما يعنيه هذا الكلام من استخلاصات دقيقة جدا.

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