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الأردن ليس ألعوبة بيد متطرفين صهاينة

9/28/2024 2:49:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على امتداد العقود الماضية، ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني لصقا للجغرافيا الأردنية، ظلت مقولة إن "الأردن وطن بديل" للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم، وأولئك الذين من الممكن أن توضع مخططات لتهجيرهم لاحقا، حاضرة على الدوام في القاموس الصهيوني، وفي أدبيات بعض الجهات ووسائل الإعلام التي لم تستطع يوما قراءة المشهد الأردني على حقيقته، ولا تمكّنت من معرفة ما الذي يعنيه مثل هذا الأمر لأصغر أردني!
"لن يحدث أبدا"؛ إنها مقولة جلالة الملك عبد الله الثاني من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتحدة، والتي قالها بكل تأكيد على ما تحتمله من معنى، وما تحمله من تحدٍ وإصرار بأن الأوطان لا يمكن أن تكون "ألعوبة" بيد متطرفين يعيثون فسادا في الأرض، ولا يقيمون وزنا لقدسية الحياة البشرية، ولا مقدسات الأمم والشعوب.
"لن يحدث أبدا"، هي المقولة التي يرددها ملايين الأردنيين من وراء جلالة الملك، وهم يعلمون تماما أن إحباط مثل تلك المخططات من الممكن أن تصل ضريبته إلى ثمن باهظ، لكنها ضريبة استعد الأردني على دفعها من دمه وماله وأبنائه، ليظل الوطن سالما معافى وبعيدا عن خطط المخربين وألاعيبهم.
الثوابت لا تتغير بالتقادم، ولا تتبدل بتغير الظروف. هي ثوابت لأنها محفورة في قلب ووجدان القيادة الهاشمية، ومن خلفها شعب كامل يموت دونها. إنه الشعب الأردني الذي ظل دائما يقاسم أخاه الفلسطيني كل ما يملك، ويكون الأول الذي يهب لنجدته في ساعة الحاجة.
إن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقوقه، وعن القدس والمقدسات، لم يكن عملا سهلا بالنسبة للأردن الذي دفع ثمنا كبيرا في سبيل ذلك، خصوصا محاولات شق الصف الوطني، والتشكيك بمواقف الأردن القومية والعروبية، لكن ذلك لم يؤثر في المواقف الحقيقية لهذا البلد الذي صمم على الدوام على أن يكون هو الصوت الأعلى في الدفاع عن قضية مقدسة، تركها كثيرون، ولم يعودوا يأبهون بمصيرها.
رأينا الصلابة الملكية كيف تكون، حين حامت فوق المنطقة هواجس "صفقة القرن" البائدة، وكيف انفرد الأردن وحيدا في مواجهتها، رغم أن الكثيرين اعتبروا أن الصفقة أمر واقع، ولا يمكن مجابهتها. لكن الملك، ومن منطلق إيمانه بعدالة القضية التي يتبناها، وإيمانه بشعبه الذي لا يمكن أن يجمع على ضلالة، حمل قضيته إلى مختلف منابر العالم، وقام بجولات دبلوماسية مكوكية لحشد التأييد لوجهة النظر الأردنية، والتي استطاعت في نهاية الأمر أن تطيح بتلك الصفقة المشبوهة.
نتذكر وقتها "لاءات الملك" الثلاث التي أطلقها من الزرقاء: "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر"، والتي جاءت بمثابة عنوان للموقف الأردني الثابت الذي لا يمكن زحزحته، فهي كلمات تختصر الكثير تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام والوصاية الهاسمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
إن العدائية المتطرفة التي تحتكم فيها الحكومة الصهيونية المتطرفة في نظرتها إلى الأردن، تجعلها غير قادرة على وزن الأمور كما ينغي لها أن توزنها. لكن الثابت هو أن من لا يتعلم من دروس التاريخ، فسيظل محكوما عليه بالتعثر والفشل، فالأردن؛ ملكا وحكومة وشعبا وأرضا، لا يمكن لهم المساومة على المصالح الوطنية العليا، فهي ثوابت تحكم تعاملنا مع جميع الطروحات التي تساق، سواء بحسن نية أو سوء نية، ومهما بلغت درجة الضغوطات فإن المسألة محسومة بالنسبة للأردن: هذا "لن يحدث أبداً".

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