بلدية إربد: مماطلة الإدارة المحلية حال دون تنفيذ حسبة الجورة



واشارت إلى أنها، ومنذ اليوم الأول لإزالة السوق القديم، تقدمت بطلب رسمي إلى بنك تنمية المدن والقرى في شهر 5/2023، للحصول على قرض بقيمة مليوني دينار أردني، بناءً على اتفاق مسبق بينها وبين البنك.



وأضافت البلدية أنه طُلب منها إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتم الانتهاء منها وتسليمها حسب الأصول خلال شهر 8/2023، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد بعد ذلك.



وتابعت: بعد تسويف من الوزارة وتدخل عدة أطراف في الموضوع، منها غرفة تجارة إربد، جاء اجتماع رئيس البلدية مع مدير بنك التنمية في ذلك الوقت، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد ورئيس غرفة تجارة الأردن، حيث طُلب من البلدية في ذلك الاجتماع من قبل مدير بنك تنمية المدن والقرى تخفيض قيمة القرض إلى مليون وسبعمائة ألف دينار. وقامت البلدية مباشرةً بتعبئة نموذج جديد لطلب القرض بهذه القيمة خلال شهر 4/2024.



وأشارت البلدية إلى أنها قامت بعدد كبير من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع الحصول على القرض والبدء بالمشروع، منها زيارة رئيسها لأمين عام الوزارة والوزير عدة مرات منذ مطلع عام 2024. وطلبت البلدية من الوزارة، في حال تعذر الحصول على القرض بسبب عدم توفر السيولة في بنك تنمية المدن والقرى، السماح لها بالحصول على تمويل من أحد البنوك الإسلامية، إلا أنها لم تلقَ أي تجاوب مع هذا الطلب.



كما وجهت البلدية كتبًا رسمية طالبت فيها بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة باستكمال الحصول على قرض مشروع الحسبة، لتمكينها من تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية أمام التجار والمواطنين على حد سواء، إلا أن المماطلة وتعطيل العمل كانا سمة تعامل الوزارة مع البلدية في ذلك الوقت.



ونوهت البلدية إلى أن أي حديث عن الاستعجال في هدم السوق القديم هو أمر لا طائل منه، حيث يعلم جميع سكان ومواطني المدينة أنه لم يكن بالإمكان إبقاء الهناجر القديمة على حالها أو إجراء الصيانة لها، بعد أن باتت تشكل خطرًا على المتسوقين وبدأت سقوفها في الانهيار. وقررت جميع اللجان المُشكَّلة بخصوصها ضرورة إزالتها في أسرع وقت ممكن خوفًا من التسبب في كارثة بشرية، لا قدر الله.



وأعربت بلدية إربد الكبرى عن أملها، في ظل وجود حكومة جديدة ووزير يعرف كل تفاصيل العمل البلدي وأهمية هذا المشروع، أن يتم تسريع منحها القرض اللازم أو السماح لها بالتوجه نحو البنوك الإسلامية الخاصة للحصول على التمويل اللازم، وإنهاء هذا الوضع الذي لم يعد يرضي أحدًا.