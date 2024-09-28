بلدية دير أبي سعيد تشتري آليات بقيمة 300 الف دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، إن البلدية قامت بشراء ضاغطتين للنفايات، و"باكو لودر وبكب"، بتكلفة 300 ألف دينار، بمنحة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية.



وأكد بني عيسى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة؛ لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ورفع مستوى الراحة والسلامة للسكان، مبينًا أن الآليات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات.



وأشار إلى أن شراء الآليات سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم ونظافة اللواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية في البلدية، حيث ستسهم في تحسين إزالة النفايات وتنظيف الشوارع والممرات، وتعزيز صيانة المناطق العامة، وتعزيز جهود البلدية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأكد التزام بلدية دير أبي سعيد المستمر بتحسين جودة الحياة لسكان مناطق البلدية وتقديم أفضل الخدمات المتطورة والفعالة؛ حيث تسعى البلدية دائمًا لتوفير بيئة نظيفة ومرتبة، وتحسين الصحة العامة والسلامة بشكل دائم.