Saturday, 28 September 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكلاب الضالة في إربد.. رعب يتجدد وسط عجلة حلول لا تدور

9/28/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- عادت ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع إربد بشكل كبير إلى الواجهة مجددا، بعد تعرض 8 أشخاص بينهم طلاب مدارس وأطفال، قبل أيام، للعقر، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وتتواصل شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة في إربد من انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية والمنازل، دون قدرة الجهات المعنية على المضي في حلول جذرية للتخلص منها، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والأطفال في ظل تزايد انتشارها على نطاق واسع.
يأتي ذلك في وقت سبق أن منعت فيه وزارة الإدارة المحلية، في تعميم أرسل للبلديات، "قنص" الكلاب وقتلها، وذلك مراعاةً لحقوق الحيوان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وتلجأ بعض البلديات إلى التعامل مع الكلاب الضالة بطريقتين وهما: "التعقيم" لمنع التكاثر، وكذلك وضعها في ساحات إيواء، فيما تغيب هذه الطريقة عن بلديات محافظة إربد بسبب التكلفة الباهظة لعملية الإيواء، بينما يُترك المواطن وحيدا في مواجهة تلك الكلاب.
وقال الناطق باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، "إن البلدية تتلقى يوميا عشرات الملاحظات والاتصالات المتعلقة بالكلاب الضالة في الشوارع للتعامل معها، إلا أن التشريعات تمنع البلدية من التعامل مع الكلاب الضالة إلا في أطر محددة".
وأضاف التل، أن البلدية سبق واستقبلت أكثر من جمعية مختصة بهذا الشأن، وقدمت لهم كل التسهيلات الممكنة من تخصيص قطعة أرض مع التعهد بتسييجها، وتزويدها بآلية "بكب أو ديانا" وتجهيزها بشكل مناسب، ووقعنا مذكرات تفاهم مع عدد من هذه الجمعيات، لكن لم تكن أي منها جادة.
وأكد، أن الحل يكمن في تعديل التشريعات وإعادة السماح للبلديات بإيجاد الحلول لقطعان الكلاب الضالة التي تهدد حياة المواطنين، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى وجود 20 كلبا في كل كيلومتر مربع، أي أن هناك نحو 100 ألف كلب ضال في إربد.
وبيّن التل، أن كلفة إيواء الكلب الواحد، بدءا من الإمساك به ونقله لمأوى وتأمينه بالطعام وإجراء عملية جراحية لتعقيمه ثم إعادة إطلاقه مجددا إلى الشارع، تصل إلى 100 دينار.
وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تزايد أعداد الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية وترك المواطن وحيدا في مواجهتها، وعجزهم أمام هذه الظاهرة المقلقة في ظل وجود مواد في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته، الذي يعاقب كل من يقدم على قتل أي حيوان أو إيذائه بالسجن أو الغرامة المالية، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين في حالة القتل.
وقال المواطن معاذ هياجنة، إن الكلاب الضالة تبدأ بالخروج مساءً وحتى الصباح، وخلال ساعات الليل لا يهدأ صوت نباح عشرات الكلاب بالقرب من منازل المواطنين، مما شكل مصدر رعب للنساء ومنع الأطفال من النوم.
وأضاف هياجنة، أن تدخل أحد المواطنين حال دون مهاجمة كلاب ضالة لطفليه في ساعات الظهيرة عندما عادا من المدرسة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي باتت مشكلة تهدد حياة المواطنين.
ووفق المواطن منذر جرادات، فإن الكلاب الضالة باتت جزءا من الواقع، حيث تتجول في الشوارع والأحياء السكنية دون أن يتم اعتراضها من قبل الجهات المعنية، وتنشر الرعب والخوف بين السكان والأطفال الذين يتعرضون للعض والعقر والخوف من الخروج من المنزل، في ظل غياب أي إجراء من قبل الجهات المعنية.
وأشار جرادات، إلى أن الكلاب تنتشر أمام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة والمطاعم في وضح النهار، بينما تتجمع بين الأحياء السكنية على شكل قطعان ليلا، مما يتسبب في هلع للمارة وتهاجم السيارات وتصدر أصواتا مزعجة، مما يجعلها مصدر إزعاج للجميع.
وتجرم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته "قتل حيوان غير مملوك للفاعل" بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها "من ضرب أو جرح حيوان بصورة تؤدي إلى منعه من العمل أو تلحق به ضررا جسيما" بعقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا.
وسجل في إربد منذ بداية العام الحالي 1280 حالة عقر، فيما سجل العام الماضي 1400 حالة، وفي عام 2022 سجل نحو 1300 حالة، وفي عام 2021 بلغت الحالات المسجلة 1222، وفي عام 2020 بلغ عدد حالات العقر المسجلة في إربد 1116، وفق مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني.
وتبلغ كلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب 600 دينار، وفق بني هاني، الذي أشار إلى أن المطعوم يُعطى لكل شخص تعرض للعقر من حيوانات معروفة بنقلها لمرض داء الكلب، مبينا أن من يتعرض للعقر يُعطى 6 جرعات وقائية تبدأ من لحظة دخوله إلى المستشفى، بينما تستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العامة حتى لا تحدث للشخص أي مضاعفات.
يُشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية السابق، توفيق كريشان، أكد سابقا أن الحكومة ستنهي مشكلة الكلاب الضالة قريبا، بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول آلية التعامل معها ضمن مناطقهم.
وأضاف كريشان أنه سيصار إلى إقامة مأوى للكلاب الضالة في البلديات، وستُشكل لجنة مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلتها بناءً على توجيهات رئيس الوزراء (السابق) بشر الخصاونة.
وعمم كريشان على رؤساء البلديات بعدم قنص أو تسميم الكلاب الضالة، ودعاهم إلى تجهيز البلديات للتعامل مع الكلاب ضمن برامج التعقيم والتطعيم المعتمدة.
وتتراوح حالات العقر في المملكة سنويا بين 5000-6000 حالة، أي ما يعادل شهريا من 80 إلى 100 حالة، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة. فيما تبلغ كلفة علاج حالة العقر حوالي 650 دينارا، وتصل الكلفة السنوية إلى حوالي 3 ملايين دينار، تشمل الأمصال والمطاعيم.
وفي ردها على سؤال وجهته "الغد" لها في وقت سابق، قالت دائرة الإفتاء، "إنه لا حرج في التخلص من الكلب العقور (المؤذي) بقتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور) متفق عليه، ولكن يشترط لقتله شروط منها: ألا يكون الكلب مملوكا لأحد، فإذا كان له مالك معين فيطلب منه كف أذاه، ويشترط أيضا أن لا يمكن منعه بطريقة أخرى غير القتل".
ووفق دائرة الإفتاء، "أما إذا كان أذى الكلب مجرد النباح أو التعدي على الممتلكات، فالأصل عدم جواز قتله ويدفع بوسائل أخرى، كطردها وإخافتها، أو حفظ الممتلكات، أو عرض الأمر على الجهات المسؤولة عن مكافحتها كالبلديات. والله تعالى أعلم".

MENAFN28092024000072011014ID1108725513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث