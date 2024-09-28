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تحويل ميداني كورونا إلى مستشفى حكومي.. العقبة تنتظر تنفيذ الوعد الحكومي

9/28/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- جدد مواطنون في العقبة المطالبة بتحويل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني إلى مستشفى حكومي بعد مضي أكثر من سنتين على وعود حكومية كان قدمها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، وذلك وسط توسع عمراني وسكاني يخلف المزيد من الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وكان تم إنشاء المستشفى الميداني خدمة لمرضى فيروس كورونا بدعم من دولة الإمارات، وبات حاليا يستقبل المرضى من الأطفال فقط، بينما تركز المطالبات على تحويله إلى مستشفى يضم جميع التخصصات الضرورية واللازمة، وتوفير كافة متطلبات العناية والرعاية الصحية التي يفتقدها المؤمنون صحيا، لا سيما في ظل وجود مستشفى وحيد عسكري يواجه ضغطا كبيرا في ظل تزايد ووصول عدد السكان في العقبة إلى أكثر من 240 ألف نسمة.
وفي هذا الصدد، جمعت لجنة مكونة من أبناء محافظة العقبة ضمن حملة "الحكومي حقي" آلاف التواقيع للمطالبة بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي أو نواة لمستشفى حكومي تمهيدا لرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وقال المختار أنس القدرة، إن مجموعة أفراد ناشطين مجتمعيين في جمعية نساء العقبة الخيرية أطلقت حملة "الحكومي حقي" للمطالبة بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة وتفعيل (المادة 3. الفقرتين أ و ب) من قانون الصحة العامة رقم 74 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على: "تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية، وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها".
وأشار القدرة، إلى أن المواطنين في العقبة، الذين يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 ألف مواطن، ينتظرون استجابة المسؤولين لمطالبهم وللتوجيهات الملكية السامية بإنشاء مستشفى حكومي يخدم المحافظة، خصوصا أن محافظة العقبة هي المحافظة الأردنية الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى يتبع لوزارة الصحة، فيما تأتي أهمية إنشاء المستشفى نظرا للزيادة السكانية في المحافظة، فضلا عن أهمية العقبة الاقتصادية والسياحية.
ويقع المستشفى الميداني بمحاذاة مستشفى الأمير هاشم العسكري على مساحة تمتد إلى ‏‏10 آلاف متر مربع منحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوزارة الصحة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها ‏‏56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا، بمنحة قدمتها دولة الإمارات.
ووفق رئيسة جمعية نساء العقبة، وفاء مطالقة، فإن إنشاء المستشفى الحكومي بات ضرورة ملحة لأبناء وسكان العقبة لما له من أهمية في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدة أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافت مطالقة، أن بناء المستشفى الميداني قائم ومجهز ويضم كوادر طبية مدربة موجودة حتى اللحظة، مؤكدة أن الفعاليات الشعبية منذ سنوات تطالب بإقامة مستشفى حكومي رديف للمستشفى العسكري، خصوصا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم فيها بناء مستشفى حكومي على غرار المحافظات الأخرى.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، إن مجلس محافظة العقبة طالب قبل سنتين بالإبقاء على المستشفى الميداني، بعد أن تم الحديث عن خطط وزارة الصحة لإغلاق المستشفى بشكل مؤقت وتوزيع الكوادر العاملة على المراكز والمحافظات لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود كوادر متفرغة، ولحين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، والتي كان الأردن في طليعة الدول العربية في التعامل السليم معها.
وأشار العويضات، إلى أن الوزارة، وبعد ضغط مجتمعي على الحكومة قاده مجلس محافظة العقبة، قررت الإبقاء على المستشفى وتحويله إلى مستشفى للأطفال، إلا أن ذلك لا يكفي بعد وعود الحكومة بجعل المستشفى الميداني نواة لحكومي، ومنذ سنتين لم يتحرك ساكن رغم المتابعة من المجلس وأبناء المجتمع.
وسبق أن أكد مواطنون لـ"الغد"، أن تحويل المستشفى الميداني إلى حكومي له أهمية بالغة في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدين أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافوا، أنه من غير المنطقي أن تبقى مدينة كالعقبة بلا مستشفى حكومي يقدم خدماتها لسكانها وزائريها، مشددين على ضرورة الإسراع بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي ووضع حد لمعاناة السكان.
ووفق المواطن محمد أبو العز، فإن إنشاء مستشفى حكومي بالعقبة أصبح ضرورة قصوى للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال عليهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات المرضية الصعبة يتم تحويلها إلى مستشفيات العاصمة عمان ما يتسبب أحيانا بمضاعفة وضعها الصحي.
وطالب أبو العز، الحكومة بضرورة الإسراع في تحويل "الميداني" إلى مستشفى حكومي وتعزيزه بعيادات طبية متخصصة ووحدات وأقسام مختلفة تخدم الصحة العامة للمواطنين.
أما المواطن عبد الله الكباريتي، فقد أكد من جهته، ضرورة السعي الجاد لإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة رديف للمستشفى العسكري الموجود في ظل التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، وأيضا في ضوء قرار مجلس الوزراء في عام 2016 الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دراسة أولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة، والتي بينت حاجتها إلى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها، والحاجة إلى نحو 150 سريرا إضافيا غير التي يوفرها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا، والمستشفى الإسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.
وكان مجلس محافظة العقبة قد وضع مشروع مستشفى العقبة الحكومي ضمن أولويات المجلس على جدول المشاريع، بعد دراسة قام بها المجلس تبين أن العقبة بحاجة إلى مستشفى حكومي بسعة 150 سريرا وبكلفة تقارب 25 مليون دينار، إلى جانب تخصيص المجلس مبلغ 15 مليون دينار على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى تجهيز عطاء إعداد الدراسات الفنية للمستشفى بقيمة تقارب 600 ألف دينار، بانتظار أن تقوم الوزارة بطرح العطاء في 2019. في الوقت الذي قامت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوفير الأرض منذ عام 2014 وبمساحة 30 دونما.
من جهته، قال مصدر في وزارة الصحة إن المستشفى الميداني باق، وتم رفده بأطباء اختصاص للأطفال ويمارس أعماله الطبية بانتظام، بالإضافة إلى رفده بأجهزة لغسيل الكلى، وتدرس الوزارة التوسع في اختصاصات أخرى.

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