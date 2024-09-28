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أول مزرعة عمودية للفراولة في العالم

9/28/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تم افتتاح أول مزرعة للفراولة المزروعة عموديًا، في منطقة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية، وبحسب ما نشره موقع ((نيو أتلس))، فإن المزرعة يدعمها فريق دولي من العلماء.
ممن ينظرون إليها على أنها تجربة مهمة لتخفيف الطلب العالمي على الغذاء، وصممت مزرعة ((بلنتي)) الأولى من نوعها، لإنتاج أكثر من أربعة ملايين رطل (1800 طن) من الفراولة المزروعة في الداخل عموديًا في أبراج يبلغ ارتفاعها 30 قدمًا (9 أمتار)، باستخدام أقل من 40 ألف قدم مربع- أو أقل من فدان واحد، ووفق شركة Driscoll's العالمية المسؤولة عن المزرعة، فإن الفراولة ستكون على أرفف متاجر البقالة في أوائل عام 2025.
وقال حاكم ولاية فرجينيا، جلين يونجكين: إن المزرعة الجديدة ستعزز الإنتاج الزراعي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تنويع الاقتصاد ضد المخاطر وحماية البيئة، ما يمثل ثورة في هذه الصناعة. ويشير موقع ((نيو أتلس))، إلى أن الزراعة العمودية التجارية القائمة على النباتات تقتصر في الغالب على إنتاج محاصيل الخس، لكن هذا التقدم التكنولوجي الأخير وسع نطاق ما يمكن زراعته لأعلى، تزامنًا مع التحكم في درجة الحرارة والضوء والرطوبة عبر 12 ((غرفة)) للنمو.

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