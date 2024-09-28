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وطني.. مجد ونماء - جريدة الوطن السعودية

9/28/2024 2:43:18 PM
(MENAFN- Al Watan) المملكة العربية السعودية، عزٌّ بالإسلام، وولاء شعبٍ عظيم لقادة أفذاذٍ يسطرون يومًا بعد يوم أسمى صفات القوة والريادة، والحكمة والدهاء، والسيادة والرفعة.
(وطَني لَو شُغِلتُ بِالخلدِ عَنه..
نازَعَتني إِلَيهِ في الخلدِ نَفسي)
الوطن.. الكلمة العظيمة، والمعنى العميق في نفس كلّ حرّ، نعمة الوطن ما بين سكنٍ وأُنسٍ وحياة، الانتماء في كل حين، والاعتزاز بكل جزءٍ منه، والافتخار بتاريخه المجيد، كل ذلك ورّثته الأجداد للآباء ثم الأحفاد، وكلّ جيلٍ يفي بالعهد في حفظ أمنه والذود عن حياضه، وردع كل من تسوّل له نفسه بأن يعتدي عليه بقولٍ أو فعل.
إن لوطننا الحبيب ومشاعره المقدسة وقادته الأوفياء حبًّا فُطر عليه صغيرنا وتعمّق في قلب كبيرنا، وتمسك به فردنا وجماعاتنا، حتى أصبح هذا الوطن مضرب مثلٍ في الولاء والترابط الصادق النزيه في شتى بقاع الأرض، وأصبح غصّةً في حلق كل حاسدٍ وحاقد.
(وللأوطان في دم كل حرٍ..
يدٌ سَلَفَتْ ودَيْنٌ مُسْتحق)
ردّ الدين للوطن الشامخ المعطاء لن يكون سهلاً، ولن تكفي الكلمات والشعارات، فإن رد الدين الحقيقي والوفاء يكون بالأفعال المخلصة والبناء الصالح، بدءًا من تنشئةٍ لجيلٍ متمسكٍ بدين الله محافظًا على حقوق وطنه ومراعيًا للمبادئ والقيم والأخلاق، مستشعرًا لما بُذل من جهدٍ ومال لإعلاء راية الوطن، ثم إرشادًا لشبابٍ متحمسٍ بطموحاتٍ وقّادة لا تستلم ولا تلين مهما كانت العقبات والتحديات، وحين نذكر الشباب لن نُغفلَ أدوارًا منتظرةً من المدارس والجامعات والكليات في الاعتناء والارتقاء ومواكبة التطورات العالمية، وكذا مراكز الدراسات والبحوث، كلّ ذلك غيضٌ من فيضٍ لبناء الأوطان ونهضة الإنسان، واعتلاء القمم وعلوّ الهمم.
حفظ الله وطننا وقادته وشعبه.. وزاده رفعةً وتمكينًا.. وجعله آمنًا مطمئنًا.. بالخير يبني مجدًا ونماءً.

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