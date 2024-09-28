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حصاد المتعلمين وحصاد مشاهير المنصات - جريدة الوطن السعودية

9/28/2024 2:43:18 PM
(MENAFN- Al Watan) في العصر الحديث الذي نعيشه اليوم، بات تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي وقت مضى، فقد ظهر مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" كقوة فاعلة في تشكيل الرأي العام والتأثير على الناس. هؤلاء المشاهير الذين قد لا يمتلك بعضهم خلفية علمية أو تعليمية عميقة استطاعوا أن يجذبوا ملايين المتابعين عبر تقديم محتوى بسيط، هذه الظاهرة جعلت الاحباط بين الكثير من المتعلمين والمثقفين الذين شعروا بعدم أهمية ما يقدّمونه من علم ومعرفة.
التأثير السريع لمشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" من أبرز القضايا التي يواجهها المتعلمون اليوم بعدم قدرتهم على المنافسة مع المشاهير من حيث الانتشار والتأثير السريع. بينما يقضي المتعلم سنوات في الدراسة والبحث وتقديم المعرفة المتخصصة، يحصد مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" شهرة واسعة في وقت قصير من خلال محتوى سهل الوصول إليه.
هذا التفاوت جعل بعض المثقفين والأكاديميين يشعرون بأن جهدهم في تقديم المعرفة الحقيقية ذهب مع مهب الريح، في حين يُحتفى بمحتوى أقل قيمة علمية ومعرفية وأكاديمية!.
أصبحنا نرى ونسمع أصحاب الشهادات العليا يعبرون بما يجيش في صدورهم أن المجتمع يميل أكثر إلى تقدير الشهرة السريعة والمكاسب المادية التي يحققها مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" ، بدلاً من تقدير العمل العلمي والبحث الاكاديمي الذي يتطلب وقتًا وجهدًا كبير.
من بين التحديات التي تواجه المتعلمين هو الخلط المتزايد بين الشهرة والقيمة العلمية. بينما يعتمد نجاح المتعلمين على سنوات من التحصيل الأكاديمي والبحث، يعتمد مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" على الجاذبية الشخصية والقدرة على التفاعل الفوري مع الجمهور. هذا الخلط يجعل عوام المجتمع والجيل الجديد يعتقد أن الشهرة وحدها تعني النجاح، بينما يتم تجاهل الحصاد العلمي والعمل الأكاديمي و التقليل من قيمته.
على الرغم من هذه التحديات لا بد ان يدرك المتعلمين أن الحل لا يكمن في منافسة مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" بالمستوى نفسه، بل في إيجاد طرق مبتكرة لجذب انتباه المجتمع وجيل المستقبل إلى المعرفة والعلم وإدراك قيمتهما.
لا بد أن يكون هناك توازن بين مشاهير "منصات التواصل الاجتماعي" والمتعلمين، من السهل على المتعلمين والأكاديميين والمثقفين أن يصلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جمهور أوسع، لكن بشرط أن يظلوا متمسكين بجوهرهم وقيمهم العلمية.

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