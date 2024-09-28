Saturday, 28 September 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايجابيات اليوم الوطني

9/28/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تابعت إحتفالات اليوم الوطني 94 في كل أرجاء الوطن عبر وسائل التواصل، وشاهدت كيف عم الحب الفطري الجماعي للوطن وقيادته بكلمات وشعارات وقصائد ورقصات، فرحة وطن إحتفاء بذكرى اليوم في مشهد تلاحم لامثيل له في أرجاء العالم .. اكتسى فيه الشعار الوطني الأخضر وطننا في كل مكان في المدن والهجر والبر والجو والبحر .
فكان احتفالا وطنيا خالصا مبنيا على الحب والتلاحم بين القيادة والشعب .
وكان يوما مشهودا بالفرحة فهذه أسرة أحتفلت في منزلها وتلك في الاستراحة وأخرى ذهبت لمكان الاحتفالات وهذا تاجر أعلن عن تخفيضات وآخر وزع الهدايا، وهذا مواطن أرسل تهنئة حب للقيادة وآخر أولم الولائم بعشاء فاخر لمحبيه من أجل الوطن، وغيرها الكثير من المشاهد، فتعددت الاحتفالات والهدف واحد هو حب الوطن وقيادته .
وكذلك من إيجابيات أحتفالاتنا بيومنا الوطني أن تدفقت المعلومات وفاضت في وسائل التواصل والصحف وكل وسائل المنصات الإعلامية ، معلومات عن القيادة والملك عبدالعزيز ( رحمه الله ) وجهوده وجهود ابنائه من بعده .. بكلمات وصور فريده وكأنها تنشر لأول مرة ..
وكذلك ردد السعوديون أسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله بالحب والدعاء لهما . وتعرفوا على أهداف رؤية المملكة العربية السعودية وإنجازاتها وأهدافها ومستهدفاتها . بمعلومات عرفها الصغير قبل الكبير، لترسخ الحب الكبير للوطن في النفوس وترتقي بالفكر الي درجات عليا في حب الوطن بعد معرفة الإنجازات والجهود الكبيرة التي تبذل .
نعم احتفالاتنا بذكرى يومنا الوطني لامثيل لها وتعزز الوطنية في نفوس المواطنين بالفخر والانتماء والحب والعهد والوفاء للوطن وقيادته، بعد معرفة الجهود الكبيرة التي تبذل لاستمرارية الامن والامان وجودة الحياة برخاء وبإقتصاد كبير متزايد ولله الحمد والمنة .
ففعلا ويقينا احتفالاتنا بيومنا الوطني لها الكثير من الايجابيات والمخرجات المجللة بالروح الوطنية والانتماء لوطننا المملكة العربية السعودية.
فالحمد لله على هذا التلاحم المتوج بالأمن والامان بجهود كبيرة من قيادتنا حفظها الله .
[email protected]
0554551289
محمد لويفي

MENAFN28092024000089011017ID1108725490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث