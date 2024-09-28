واقع الأسرة العربية بين السيبرانية والهوية الاجتماعية

(MENAFN
- Al Watan)
الواقع السيبراني جزء لا يتجزأ من منظومتنا الحياتية، بل الأبرز أنه أصبح عاملاً مهماً في تشكيل هويتنا باعتباره المليء بالمختزلات الأيديولوجية المتنوعة، والأفكار المتداخلة السريعة والتي تمثّل لحظية الزمان وتتلاعب به في حضور المكان، والتي تظهر مرئيةً بأشكالٍ مختلفةٍ كـ( المضمون الكتابيّ، ومشاهد الفيديو والصور الجذابة)، مؤثرة في المخيال الاجتماعي للأفراد وذاكرة الجماعات وصناعة تاريخ لا يستندُ إلى وثائق ثبوتية للشعوب. ألزمَ الفضاء الافتراضيّ العقل البشري بالبحث عن ما وراء تلك المؤثرات، في إشارة إلى تغليب العقل وخلق مساحات جديدة قابلة للإزالة في لحظةٍ ما، بينما تساهم باللحظة ذاتها في إعطاء مفردة لها، ورمزيات متجددة لغوية، ما يعني أن هذا التعزيز المتبلور فكرياً نجم عنه فضول عقلي في معرفة سبب نشأة تلك المشاهدات السيبرانية، وسبب انتشارها وتداولها، رغم حدوث الإعصار الأيديولوجي المختلط، إلا أن المرء الواعي يتنبه مندفعاً لمواجهتها، والدفاع عن جذور الهوية الاجتماعية حرصا منه لئلا تفقد دليلها وأثرها، فتقع في هاوية الحداثة وغربلة السيولة.
وبعد هذا التصور السيبراني المؤثر في الهوية الاجتماعية التي باعتبارها المكون الثابت والوجودي التي تربط الإنسان بتاريخه وتراث مجتمعه، يمكن التفكير في أن الدور الحيوي للهوية يعتمد على القدرة في توليد سياقات عديدة ومنتظمة، بدءاً من تاريخ العلاقات الإنسانية إلى تجسيد التصورات الأخلاقية والتمثلات المجتمعية التي من شأنها أن ترتقي عبر الزمان والمكان من خلال عوالم مختلفة لتنشأ بعدها المقارنة الاجتماعية بين الشعوب، ويتبعها تصنيف للسلوكيات التي تتضمن داخلها مدلولات واسعة لا نهاية لها من المعاني والطقوس والعادات، في ظل نمو واضح للحصيلة اللغوية المتجددة. كل ذلك يمكن أن يوصف بالحالة الطبيعية في تشكيل جماعات جديدة.
تغلغلت السيبرانية داخل المضامين الدقيقة للحياة اليومية - كما أسلفنا - ولحضور الأسرة العربية، أوجدت لها تصورات لاعقلانية متمثلة في ( التفاهات وشراهة الاستهلاك، والتمظهر الباهت السلوكي غير المتمثل بهوية المجتمع، وتفكك الروابط الاجتماعية، وتصدر عنصر الفوقية وارتفاع النرجسية التي تصارع على المركزية الاجتماعية). ففي ظل هذا التفاعل غير السويّ عبر الحياة اليومية كحالة عدم الانتماء للمجتمع، يستوقفنا أن هناك تحديات واضحة للأسرة العربية في الحفاظ على السياج الاجتماعي والثقافي والاعتزاز بالموروث التاريخي للجماعات، واعتبار أن الهوية الدينية لها دور مهم في تبني السيطرة على الثوابت، التي خفّفت من تدهور النظام الأخلاقي الاجتماعي، والذي أصبح ماثلاَ في استمرارية المحافظة على الترابط الأسري، من تحصين الأجيال بالتمسك بالتعاملات الاجتماعية، والاعتراف بالعُرف المجتمعي لمحاولة الارتقاء بالوعي المعرفي من خلال تبني مرجعية المجتمعات العربية الدينية والثقافية، دستورا قائما في تدبير شؤون الأسرة العربية.
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