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واقع الأسرة العربية بين السيبرانية والهوية الاجتماعية

9/28/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) الواقع السيبراني جزء لا يتجزأ من منظومتنا الحياتية، بل الأبرز أنه أصبح عاملاً مهماً في تشكيل هويتنا باعتباره المليء بالمختزلات الأيديولوجية المتنوعة، والأفكار المتداخلة السريعة والتي تمثّل لحظية الزمان وتتلاعب به في حضور المكان، والتي تظهر مرئيةً بأشكالٍ مختلفةٍ كـ( المضمون الكتابيّ، ومشاهد الفيديو والصور الجذابة)، مؤثرة في المخيال الاجتماعي للأفراد وذاكرة الجماعات وصناعة تاريخ لا يستندُ إلى وثائق ثبوتية للشعوب. ألزمَ الفضاء الافتراضيّ العقل البشري بالبحث عن ما وراء تلك المؤثرات، في إشارة إلى تغليب العقل وخلق مساحات جديدة قابلة للإزالة في لحظةٍ ما، بينما تساهم باللحظة ذاتها في إعطاء مفردة لها، ورمزيات متجددة لغوية، ما يعني أن هذا التعزيز المتبلور فكرياً نجم عنه فضول عقلي في معرفة سبب نشأة تلك المشاهدات السيبرانية، وسبب انتشارها وتداولها، رغم حدوث الإعصار الأيديولوجي المختلط، إلا أن المرء الواعي يتنبه مندفعاً لمواجهتها، والدفاع عن جذور الهوية الاجتماعية حرصا منه لئلا تفقد دليلها وأثرها، فتقع في هاوية الحداثة وغربلة السيولة.
وبعد هذا التصور السيبراني المؤثر في الهوية الاجتماعية التي باعتبارها المكون الثابت والوجودي التي تربط الإنسان بتاريخه وتراث مجتمعه، يمكن التفكير في أن الدور الحيوي للهوية يعتمد على القدرة في توليد سياقات عديدة ومنتظمة، بدءاً من تاريخ العلاقات الإنسانية إلى تجسيد التصورات الأخلاقية والتمثلات المجتمعية التي من شأنها أن ترتقي عبر الزمان والمكان من خلال عوالم مختلفة لتنشأ بعدها المقارنة الاجتماعية بين الشعوب، ويتبعها تصنيف للسلوكيات التي تتضمن داخلها مدلولات واسعة لا نهاية لها من المعاني والطقوس والعادات، في ظل نمو واضح للحصيلة اللغوية المتجددة. كل ذلك يمكن أن يوصف بالحالة الطبيعية في تشكيل جماعات جديدة.
تغلغلت السيبرانية داخل المضامين الدقيقة للحياة اليومية - كما أسلفنا - ولحضور الأسرة العربية، أوجدت لها تصورات لاعقلانية متمثلة في ( التفاهات وشراهة الاستهلاك، والتمظهر الباهت السلوكي غير المتمثل بهوية المجتمع، وتفكك الروابط الاجتماعية، وتصدر عنصر الفوقية وارتفاع النرجسية التي تصارع على المركزية الاجتماعية). ففي ظل هذا التفاعل غير السويّ عبر الحياة اليومية كحالة عدم الانتماء للمجتمع، يستوقفنا أن هناك تحديات واضحة للأسرة العربية في الحفاظ على السياج الاجتماعي والثقافي والاعتزاز بالموروث التاريخي للجماعات، واعتبار أن الهوية الدينية لها دور مهم في تبني السيطرة على الثوابت، التي خفّفت من تدهور النظام الأخلاقي الاجتماعي، والذي أصبح ماثلاَ في استمرارية المحافظة على الترابط الأسري، من تحصين الأجيال بالتمسك بالتعاملات الاجتماعية، والاعتراف بالعُرف المجتمعي لمحاولة الارتقاء بالوعي المعرفي من خلال تبني مرجعية المجتمعات العربية الدينية والثقافية، دستورا قائما في تدبير شؤون الأسرة العربية.

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