Saturday, 28 September 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سجلاتك الرقمية لا تموت: ماضيك قد يدمر مستقبل عائلتك

9/28/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Al Watan) في عالم يتحرك بسرعة البرق ومع تسارع عجلة الزمن، أصبحت التقنية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لا شك أن هذه النعمة أضافت الكثير من الراحة والفوائد، لكن هل أدركنا أن هذه النعمة قد تتحول يومًا إلى نقمة لمن لا يُحسن استخدامها؟ قد يبدو الأمر بسيطًا وتافهًا للبعض، لكن الحقيقة أن التقنية لا ترحم؛ فهي تحفظ كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، وتوثقها بدقة متناهية، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
ومن هذا المنطلق، نوجه رسالة إلى الشباب والشابات، وإلى بعض الشيبان والأمهات الذين عاشوا جزءًا من حياتهم في عصور ما قبل التقنية المتقدمة: علينا أن ندرك أن ما نعتبره اليوم مزاحًا أو لحظات هزلية على وسائل التواصل الاجتماعي قد يتحول غدًا إلى كابوس يلاحقنا في أكثر اللحظات حرجًا. التقنية تحفظ كل شيء، وكل ما يُنشر أو يُشارك اليوم قد يُستدعى في المستقبل. ربما تضحكون الآن، لكن سيأتي اليوم الذي تندمون فيه على تلك اللحظات العابرة التي سجلتموها وشاركتوها عبر الشبكة الرقمية. ستجدون أنفسكم تحاولون التخلص مما وثقتموه بأنفسكم من لحظات طيش أو تهور، فلا تستطيعون لأن التقنية لا تمنح فرصة للنسيان.
إلى من ينشر التفاهات: هل فكرت يومًا كيف سيكون شعورك عندما تواجه ماضيك الرقمي أمام أبنائك؟ تخيل أن ابنك أو ابنتك يسألك: "لماذا قمت بهذا يا أبي؟" أو "يا أمي، لماذا تركتم أثرًا سلبيًا على الإنترنت؟". سيأتي هذا اليوم لا محالة، وستجدون أنفسكم عاجزين عن تقديم أي إجابة، لأن ما اقترفتموه في لحظات الطيش سيصبح جزءًا من ماضيكم الدائم، محفورًا في الذاكرة الرقمية.
وهناك وجه آخر أكثر خطورة، وهو تأثير ماضيكم الرقمي على حياة أبنائكم. في عصر الرقمنة، أصبح من السهل لأي شخص أن يتحقق من الماضي بكبسة زر. قد يأتي اليوم الذي يرغب فيه شاب في التقدم لخطبة ابنتكم، أو فتاة ترغب في الزواج من ابنكم، وفي تلك اللحظة يكفي أن يُكتب اسمك أو اسم زوجتك في محرك البحث ليظهر أمامهم كل شيء عن الأسرة الكريمة. السيد "جوجل" لا ينسى شيئًا، وكل خطأ صغير قمت به في الماضي ووثق قد يظهر للعلن، مما قد يهدد استقرار أسرتك ومستقبل أبنائك. فكيف سيكون شعورك إذا كان ماضيك هو السبب في فشل زواج ابنك أو ابنتك؟ كيف سيكون موقفك عندما يرفض أحدهم الارتباط بسبب "رصيدكم المشحون بالتفاهات"؟
ولا يتوقف الأمر هنا؛ فقد يتعرض أبناؤكم للتنمر بسبب ما وثقتم من لحظات غير محسوبة. سينبش أقرانهم تلك المنشورات أو الصور القديمة التي نشرتموها في لحظات تهور أو بحث عن الشهرة، مما سينعكس سلبًا على نفسياتهم. فهم أول من سيتحمل نتائج ماضيكم الرقمي، وسيذكرونكم بماضيكم الذي تحاولون نسيانه، مما سيؤثر على علاقاتكم مع أبنائكم وينعكس على تربيتهم.
أيها الشباب والشابات، هذا ليس تحذيرًا من استخدام التقنية، بل هو دعوة إلى استخدامها بوعي وحذر، لأن كل ما تفعلونه الآن يُسجل وسيظل موجودًا إلى الأبد. عندما تتقدمون لوظيفة أو ترغبون في الزواج، سيصبح ماضيكم هو أول ما يُبحث عنه. لذلك، أحسنوا استخدام التقنية، وكونوا حذرين في توثيق حياتكم. فأنتم لا تؤسسون لأنفسكم فقط، بل تكتبون فصولًا في حياة أبنائكم المستقبلية.
المستقبل مشرق، وعلينا أن نعد له بحكمة، وأن نكون على وعي بأن ما نفعله اليوم قد يستمر في مطاردتنا طوال حياتنا.

MENAFN28092024000089011017ID1108725487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث