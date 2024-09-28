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رسم تخيلي لوجه ملك فرعوني

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع علماء آثار مصريون، بالتعاون مع خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس، إعادة بناء وجه أمنحتب الأول؛ أحد أهم فراعنة مصر، وثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة، الذي توفي عن 35 عامًا قبل 3500 عام، وكان أول من دفن في وادي الملوك. وتولى أمنحتب الأول الحكم بعد رحيل والده أحمس الأول الذي طرد الهكسوس، وقاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار.
ويعتقد الخبراء أن الفرعون الشهير كان طوله نحو 5 أقدام و6 بوصات (أي نحو 169 سم)، وكان يتمتع بأسنان جيدة وشعر مجعد، وكان يرتدي 30 تميمة، ويحيط بالمومياء حزام مكون من 34 خرزة. ولنحو 30 قرنًا، ظلت مومياء الملك المصري ملفوفة بالكتان ومغطاة من الرأس إلى القدمين بأكاليل من الزهور.

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