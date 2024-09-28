رسم تخيلي لوجه ملك فرعوني

(MENAFN
- Al Watan)
استطاع علماء آثار مصريون، بالتعاون مع خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس، إعادة بناء وجه أمنحتب الأول؛ أحد أهم فراعنة مصر، وثاني ملوك الأسرة الثامنة عشرة، الذي توفي عن 35 عامًا قبل 3500 عام، وكان أول من دفن في وادي الملوك. وتولى أمنحتب الأول الحكم بعد رحيل والده أحمس الأول الذي طرد الهكسوس، وقاد مصر إلى عصر جديد من السلام والازدهار.
ويعتقد الخبراء أن الفرعون الشهير كان طوله نحو 5 أقدام و6 بوصات (أي نحو 169 سم)، وكان يتمتع بأسنان جيدة وشعر مجعد، وكان يرتدي 30 تميمة، ويحيط بالمومياء حزام مكون من 34 خرزة. ولنحو 30 قرنًا، ظلت مومياء الملك المصري ملفوفة بالكتان ومغطاة من الرأس إلى القدمين بأكاليل من الزهور.
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