بقايا شجرة شبه استوائية

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشفت البعثة الاستكشافية، التي تضم علماء من معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا وجامعة تومسك، بقايا شجرة عمرها 184 مليون عام.
وقد عثر العلماء على بقايا هذه الشجرة شبه الاستوائية على ضفة نهر أنغارا وأطلقوا عليها اسم Ferganiella) ivantsovii)، تكريمًا لعالم الحفريات الروسي، ستيبان إيفانتسوف، من جامعة
تومسك.
ووفقًا لأندريه فرولوف من معهد القشرة الأرضية، تنتمي الشجرة إلى جنس (Ferganiella)، وهي أشجار طويلة تتساقط أوراقها موسميًا، كانت منتشرة في شمال الصين ومناطق سيبيريا، وكانت تنمو أيضًا في المناطق المناخية شبه الاستوائية وشبه الاستوائية المعتدلة.
ويشير إلى أن دراسة بقايا هذه الشجرة، أظهرت أنها تعود إلى العصر الجوراسي المبكر، وقد أطلق عليها اسم العالم الروسي، ستيبان إيفانتسوف، ليس فقط لأنه ساهم في هذه البعثة الاستكشافية، بل لأنه عثر على عينة كاملة من هذه الشجرة.
ويقول العالم إيفانتسوف: درسنا في مقاطعة إيركوتسك الأحداث التي وقعت قبل حوالي 180 مليون عام- ثوران البراكين في جنوب إفريقيا، ما أدى إلى انتشار كمية كبيرة من الغازات في الغلاف الجوي تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. واكتشافنا الأخير هو علامة تشير إلى هذا الحدث، لأنه تسبب في هجرة النباتات إلى سيبيريا.
MENAFN28092024000089011017ID1108725485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.