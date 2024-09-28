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بقايا شجرة شبه استوائية

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشفت البعثة الاستكشافية، التي تضم علماء من معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا وجامعة تومسك، بقايا شجرة عمرها 184 مليون عام.
وقد عثر العلماء على بقايا هذه الشجرة شبه الاستوائية على ضفة نهر أنغارا وأطلقوا عليها اسم Ferganiella) ivantsovii)، تكريمًا لعالم الحفريات الروسي، ستيبان إيفانتسوف، من جامعة تومسك.
ووفقًا لأندريه فرولوف من معهد القشرة الأرضية، تنتمي الشجرة إلى جنس (Ferganiella)، وهي أشجار طويلة تتساقط أوراقها موسميًا، كانت منتشرة في شمال الصين ومناطق سيبيريا، وكانت تنمو أيضًا في المناطق المناخية شبه الاستوائية وشبه الاستوائية المعتدلة.
ويشير إلى أن دراسة بقايا هذه الشجرة، أظهرت أنها تعود إلى العصر الجوراسي المبكر، وقد أطلق عليها اسم العالم الروسي، ستيبان إيفانتسوف، ليس فقط لأنه ساهم في هذه البعثة الاستكشافية، بل لأنه عثر على عينة كاملة من هذه الشجرة.
ويقول العالم إيفانتسوف: درسنا في مقاطعة إيركوتسك الأحداث التي وقعت قبل حوالي 180 مليون عام- ثوران البراكين في جنوب إفريقيا، ما أدى إلى انتشار كمية كبيرة من الغازات في الغلاف الجوي تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري. واكتشافنا الأخير هو علامة تشير إلى هذا الحدث، لأنه تسبب في هجرة النباتات إلى سيبيريا.

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