Apple تنسحب من تمويل Openai

(MENAFN
- Al Watan)
انسحبت شركة ((أبل)) من محادثات للمشاركة في جولة تمويل لشركة ((أوبن إيه.آي)) من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 مليارات دولار، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)).
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع قوله إن شركة التكنولوجيا العملاقة ((أبل)) انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن شركات أخرى، منها ((مايكروسوفت)) و((إنفيديا))، تشارك في المحادثات، مشيرةً إلى أن من المتوقع أن تستثمر ((مايكروسوفت)) نحو مليار دولار، بعد أن ضخَّت بالفعل 13 مليار دولار في الشركة.
وأحجمت ((أوبن إيه.آي))، التي طورت ((تشات جي.بي.تي))، عن التعليق، في حين لم ترد ((أبل)) حتى الآن على طلب للتعليق.
كانت ((وول ستريت جورنال)) أول من نشر الشهر الماضي عن مشاركة ((أبل)) في المحادثات التي تأتي ضمن جهد جديد من ((أوبن إيه.آي)) لجمع تمويل بهدف رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
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