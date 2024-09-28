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التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، لقاء المجالس المهنية الذي ناقش دور الهيئة وتوجهاتها المستقبلية، والمهام الموكلة إلى المجالس، ودورها في رفع الأداء وتعزيز الممارسة المهنية.
وأكّد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أهمية المجالس واللجان العلمية والمهنية في الهيئة، ودورها الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الهيئة من خلال رسم السياسات ووضع المعايير التي تسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الصحية والتعليمية.
وخلال اللقاء، كرّم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعضاء المجالس السابقين، وهم: المجلس المهني للتخصصات العلاجية، المجلس المهني للمختبرات والتقنيات الطبية، المجلس المهني للممرضين، المجلس المهني للصيادلة، المجلس المهني لأطباء الأسنان، والمجلس المهني للأطباء.
وناقشت جلسات اللقاء دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المنظومة الصحية، وتاريخ المجالس المهنية ومهامها الجديدة، وتوجهات الممارسة المهنية ومنهجيتها، ومشروع الكفايات المهنية.

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