السقوط للقاع

(MENAFN
- Al Watan)
تراجع ضمك والفتح إلى قاع ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد خسارتيهما أمام العروبة والأخدود، إذ خسر فارس الجنوب أمام مضيفه العروبة صفر /1، وخسر النموذجي أمام ضيفه الأخدود 2 /4، في المواجهتين اللتين أقيمتا، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
فعلى ملعب جامعة
الجوف، تغلب العروبة على ضيفه ضمك 1 /صفر، سجل لحلوة الجوف كريستيان تيلو ((45+4))، ليرفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط، متقدما للمركز التاسع، وبقي فارس الجنوب على 3 نقاط في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط.
وقلب الأخدود الطاولة على مضيفه الفتح، وحول تأخره 1 /2، إلى انتصار مثير 4 /2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، سجل للأسود إبراهيما كوني ((26))، ونايف عسيري ((70))، و كنوليدج موسونا ((74))، ومحمد آل جحيف ((90+1))، وشهد اللقاء إبراز البطاقة الحمراء للاعبين مناصفة بين الفريقين، إذ نال لاعب الفتح نوح الموسى البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 54، وبعدها حصل لاعب الأخدود سعيد الربيعي البطاقة الحمراء بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية ((59))، ليسجل الأسود انتصاره الأول في الدوري ويرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدما للمركز الـ13، فيما ظل النموذجي على 3 نقاط وتراجع للمركز قبل الأخير.
- الأخدود قلب الطاولة في وجه الفتح
- المواجهة المثيرة شهدت بطاقتين حمراوين
- العروبة سجل انتصاره الثاني وأسقط ضمك
- فارس الجنوب والنموذجي يتراجعان إلى مراكز القاع
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