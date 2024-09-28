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السقوط للقاع

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجع ضمك والفتح إلى قاع ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد خسارتيهما أمام العروبة والأخدود، إذ خسر فارس الجنوب أمام مضيفه العروبة صفر /1، وخسر النموذجي أمام ضيفه الأخدود 2 /4، في المواجهتين اللتين أقيمتا، لحساب الجولة الخامسة للدوري.
فعلى ملعب جامعة الجوف، تغلب العروبة على ضيفه ضمك 1 /صفر، سجل لحلوة الجوف كريستيان تيلو ((45+4))، ليرفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط، متقدما للمركز التاسع، وبقي فارس الجنوب على 3 نقاط في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط.
وقلب الأخدود الطاولة على مضيفه الفتح، وحول تأخره 1 /2، إلى انتصار مثير 4 /2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، سجل للأسود إبراهيما كوني ((26))، ونايف عسيري ((70))، و كنوليدج موسونا ((74))، ومحمد آل جحيف ((90+1))، وشهد اللقاء إبراز البطاقة الحمراء للاعبين مناصفة بين الفريقين، إذ نال لاعب الفتح نوح الموسى البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 54، وبعدها حصل لاعب الأخدود سعيد الربيعي البطاقة الحمراء بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية ((59))، ليسجل الأسود انتصاره الأول في الدوري ويرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدما للمركز الـ13، فيما ظل النموذجي على 3 نقاط وتراجع للمركز قبل الأخير.
- الأخدود قلب الطاولة في وجه الفتح
- المواجهة المثيرة شهدت بطاقتين حمراوين
- العروبة سجل انتصاره الثاني وأسقط ضمك
- فارس الجنوب والنموذجي يتراجعان إلى مراكز القاع

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