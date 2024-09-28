مذكرة مع طاجيكستان للإعفاء من التأشيرة

(MENAFN
- Al Watan)
التقى وزير
الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مساء الجمعة بنيويورك، وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ((للرعايا السعوديين فقط)) والدبلوماسية والخدمة ((للرعايا الطاجيكيين فقط)).
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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