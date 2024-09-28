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مذكرة مع طاجيكستان للإعفاء من التأشيرة

9/28/2024 2:41:17 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مساء الجمعة بنيويورك، وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ((للرعايا السعوديين فقط)) والدبلوماسية والخدمة ((للرعايا الطاجيكيين فقط)).
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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